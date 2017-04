Ahmadinejad doet toch mee aan Iraanse verkiezing

De voormalig president van Iran Mahmoed Ahmadinejad doet toch mee aan de presidentsverkiezing later dit jaar. Woensdagmiddag schreef hij zich in als kandidaat op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Teheran, meldt persbureau AP. De beslissing is een onverwachte zet, omdat het tegen de wil in gaat van de hoogste leider van het land, ayatollah Khamenei.

Tegelijkertijd zorgt het voor opschudding in de aankomende verkiezing. De huidige president Hassan Rouhani maakte tot nu toe het meeste kans. Rouhani, een gematigd politicus, sloot in 2015 de nucleaire deal met de Verenigde Staten en andere wereldmachten. Daarin werden richtlijnen vastgesteld om te voorkomen dat Iran een atoombom zou kunnen maken. De jarenlange sancties op Iran werden na de deal eindelijk opgeheven.

Anti-westers

Ahmadinejad - die bekend staat om zijn ultraconservatieve houding en anti-westerse retoriek - zou navolging kunnen krijgen onder conservatieven die willen dat het land een hardere houding inneemt tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Als hij weer verkozen zou worden als president, dan zou dat een gevaar vormen voor de nucleaire deal.

De grootayatollah Khamenei waarschuwde vorig jaar dat een kandidaatschap van de voormalige president het land verder zou kunnen polariseren. Ahmadinejad zei in oktober dat hij gehoor zou geven aan de wens van Khamenei en schaarde zich achter zijn bondgenoot Hamid Baghaei. Maar toen Baghaei zich woensdag kwam melden als kandidaat voor de verkiezing, maakte Ahmadinejad bekend zelf ook voor het presidentschap te gaan. De voormalig president zei zelf dat hij zich alleen kandidaat heeft gesteld om Baghei te steunen.

De 61-jarige Ahmadinejad was van 2005 tot 2013 president van Iran. Na zijn herverkiezing in 2009 braken er op grote schaal protesten uit in het land. Duizenden demonstranten werden opgepakt en tientallen mensen kwamen om het leven.