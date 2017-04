Negen doden na explosie in metro Sint-Petersburg

Bij een explosie in de metro van Sint-Petersburg zijn negen doden gevallen. Dat bevestigt een woordvoerder van een Russische hulpdienst aan persbureau Reuters. Daarnaast zouden zeker twintig gewonden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van het Nationaal Comité Anti-Terrorisme.

Volgens Russische media vond de explosie plaats in een metrowagon die onderweg was van het station Sennaja Plosjtsjad naar Technologitsjeski Institoet. Eerder op de dag werd er nog gesproken over twee verschillende explosies in de metrostations.

Volgens het Comité Anti-Terrorisme is er bij een metrostation in de stad een bom gevonden die niet is afgegaan. Deze is onschadelijk gemaakt. Bij metrostation Sennaja Plosjtsjad, een van de belangrijkste overstapstations van de stad, zijn veel ambulances aanwezig.

Alle 62 metrostations van de stad zijn inmiddels gesloten. Ook in de rest van het land zijn de veiligheidsmaatregelen rond belangrijke vervoerdersknooppunten aangescherpt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van het Nationaal Comité Anti-Terrorisme.

Wagondeur opengeblazen

Op een foto bij het nieuwsbericht van de Russische nieuwssite Life News zijn gewonden te zien die op het perron liggen. Ook lijkt een deur van een wagon te zijn opengeblazen.

De explosie zou zijn veroorzaakt door een fragmentatiebom, volgens Interfax. Een dergelijke bom spat uiteen nadat het is ontploft om extra schade te veroorzaken.

President Vladimir Poetin, die toevallig maandag een afspraak had in een paleis net buiten de stad, heeft zijn condoleances overgebracht naar de nabestaanden. Hij zegt dat een onderzoek is ingesteld naar de oorzaak en de mogelijke daders van de explosie. Er wordt rekening gehouden met een terroristische aanslag, aldus Poetin.

Beelden van de lokale site Fontanka na de explosie:



Reacties

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, heeft via Twitter laten weten mee te leven. Het Nederlandse consulaat is in contact met de Russische autoriteiten en zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn bij de aanslag.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini meldde op Twitter dat ze het nieuws uit Sint-Petersburg volgt, net als alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Didier Reynders zegt op Twitter te denken aan de slachtoffers en hun familie en vrienden.