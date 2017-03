EU stopt import frauduleuze Braziliaanse bedrijven

De EU en China stoppen tijdelijk met het importeren van vlees van twee Braziliaanse bedrijven die jarenlang bedorven vlees hebben verkocht door overheidsinspecteurs om te kopen. Dat meldt Reuters maandag op basis van een woordvoerder van de Europese Commissie en het Braziliaanse ministerie van Landbouw.

De twee bedrijven JBS en BRF kochten de afgelopen jaren inspecteurs van het ministerie van Landbouw om voor duizenden euro’s per maand. Vrijdag deed de politie na twee jaar onderzoek een aantal invallen bij de twee producenten, waarna het schandaal openbaar werd gemaakt. Internationaal leidde dat tot controverse omdat Brazilië veel vlees exporteert. Minimaal zeven containers van de bedrijven kwamen volgens de Braziliaanse politie bij Rotterdam Nederland binnen.

De EU dreigde voor het weekend al niks meer te importeren van de twee bedrijven. Dat besluit is nu genomen, ondanks een diplomatiek offensief van Brazilië over het weekend. Volgens de woordvoerder van de Commissie zal al het vlees uit Brazilië gemonitord worden, en als er iets van de twee bedrijven tussen zit, zal het worden geweigerd. De Commissie roept lidstaten op de controles op te schroeven.

De woordvoerder benadrukte verder dat de EU “extra waakzaam” blijft tijdens de verplichte controle van dierlijke producten uit Brazilië maar dat er momenteel geen specifieke waarschuwingen zijn geweest over het bedorven vlees op de Europese markt. China neemt volgens het Braziliaanse ministerie van Landbouw tijdelijke maatregelen voor vlees van de twee bedrijven.

30 arrestaties

Bij de invallen van vrijdag werden drie slachthuizen gesloten. 21 bedrijven worden nog onderzocht. Er werden meer dan dertig personen gearresteerd.

JBS en BRF zijn twee van de grootste vleesproducenten ter wereld. Het weigeren van hun producten op de Europese en Chinese markt is een klap voor de Braziliaanse economie, die het al niet goed doet. Europa is de grootste importeur van Braziliaans vlees. Volgens het hoofd van de Braziliaanse vleesindustrie brengt het nieuws de hele sector in het land in gevaar. De aandelen van de twee bedrijven zijn ingestort.

Het schandaal rond de vleesproducenten is het zoveelste omvangrijke corruptieschandaal dat Brazilië in haar greep houdt. De afgelopen twee jaar volgden al onthulling na onthulling in Operatie Lava Jato (Wasstraat), een zaak die draait om het semi-staatsoliebedrijf Petrobras.