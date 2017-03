Vermogen ouderen groeit sneller dan gemiddeld

Het vermogen van 65-plussers is de afgelopen twintig jaar sneller gegroeid dan dat van een gemiddeld Nederlands huishouden. Ook is het inkomen van gepensioneerden erop vooruit gegaan, meldt het CBS dinsdag.

Een doorsnee huishouden van 65-plussers had in 2015 een vermogen 86,5 duizend euro. Dat is vijf keer hoger dan dat van een gemiddeld Nederlands huishouden. In 1995 was het vermogen van ouderen nog iets kleiner dan dat van de doorsnee bevolking (23 duizend euro). Dit komt onder andere doordat steeds meer ouderen een eigen woning hebben.

Meer vrouwen met pensioen

In 2015 was het totale inkomen bijna dertig procent hoger dan dat van de generatie ouderen in 1995 (gecorrigeerd voor inflatie). Het gemiddelde inkomen van huishoudens groeide in die periode slechts 25 procent. De stijging komt onder andere omdat steeds meer vrouwen zijn gaan werken. Daardoor hebben de afgelopen decennia meer ouderen een pensioen opgebouwd dat ze naast hun AOW ontvangen. Ook zijn latere generaties over het algemeen hoger opgeleid waardoor ze meer verdienen en de arbeidsmarkt verlaten met een hoger aanvullend pensioen.

Hoewel het totale vermogen en inkomen de afgelopen decennia misschien sneller groeiden, was dat niet het geval met de koopkracht. Dit komt omdat ouderen geen grote inkomstensprongen meer maken. Ze veranderen normaal gesproken niet meer van baan en maken meestal ook geen promotie meer, waardoor hun portemonnee minder profiteert van een aanzwellende economie.

Minder risico op armoede

Al met al bestaat er voor 65-plussers minder risico op armoede. In 1995 had meer dan twintig procent een laag inkomen, in 2015 was dat nog maar drie procent. Overigens daalde het gemiddeld aantal huishoudens met een laag inkomen in die periode van 15,5 procent naar iets minder dan negen procent.