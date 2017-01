Zeker twintig doden bij bomaanslag Pakistan

Bij een bomaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zaterdagochtend zeker twintig mensen om het leven gekomen. Meer dan vijftig mensen raakten gewond. Dat meldt persbureau AFP.

De bom ging af op een groentemarkt in Parachinar, de hoofdstad van het district Kurram vlakbij de grens van Afghanistan. Het explosief zat verstopt in een doos met groenten. Op het moment van de aanslag was het druk op de markt.

De aanslag zou inmiddels zijn opgeëist door zowel de militante sunnitische beweging Lashker-e-Jhangvi als de Pakistaanse Taliban. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens een woordvoerder van de Taliban zou de aanslag een reactie zijn op de dood van de leider van Lashker-e-Jhangvi, Asif Chotoo. Hij werd dinsdag door de politie in de provincie Punjab gedood. Het is al langer onrustig in het gebied. Er zijn geregeld spanningen tussen shi’itische en sunnitisch moslims.

In december 2015 kostte een aanslag op een kledingmarkt in Parachinar 23 mensen het leven. Drie jaar eerder kwamen bij een aanslag op een markt ook al 23 mensen om het leven.