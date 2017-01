Verdachten diamantroof Schiphol na 12 jaar opgepakt

De Marechaussee heeft vrijdag en zaterdag in Amsterdam en de Spaanse stad Valencia zeven verdachten aangehouden in verband met een diamantroof uit 2005 op Schiphol. Het gaat om vijf mannen en twee vrouwen. Zij hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. Dat meldt de Marechaussee zaterdag op Facebook.

De aanhoudingen volgden op een intensief onderzoek van het team ‘zware criminaliteit’. Dit team startte ongeveer een jaar geleden opnieuw met een onderzoek nadat ze nieuwe informatie hadden gekregen. De Marechaussee sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht. De verdachten zitten in beperking wat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben, behalve met hun advocaat.

Roofoverval

De diamantroof op Schiphol in februari 2005 was destijds één van de grootste roofovervallen uit de Nederlandse geschiedenis. Bij de gewapende overval maakten de daders voor ongeveer 75 miljoen euro aan juwelen en diamanten buit. Direct na de diefstal werd een deel van de buit teruggevonden in een vluchtauto. De rest van de gestolen diamanten, ter waarde van 43 miljoen euro, wordt nog steeds vermist.

Vlak na de roof werd duidelijk dat de dader konden wegrijden met een onbeheerde bestelauto van de technische dienst van KLM omdat KLM-werknemers vaak op het platform hun autosleutels in het contact van de auto lieten zitten. Hierdoor konden de daders een uur na de roof in de gestolen KLM-auto naar een waardetransportauto rijden die diamanten en andere sieraden naar een klaarstaand vliegtuig bracht.

In de maanden na de roof werden zeven verdachten opgepakt. Zij werden allemaal weer vrijgelaten. Het ministerie van justitie verscherpte na de roof de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven. Zo zouden riskante waardetransporten alleen nog met pantserauto’s worden uitgevoerd en zouden controles worden geïntensiveerd.