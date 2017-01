Nog vier overlevenden gered uit hotel Italië

Vier mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag levend uit het door sneeuw bedolven hotel in in Midden-Italië gehaald, meldt persbureau Reuters op basis van een bericht van de landelijke brandweer. Woensdag werd het viersterrenhotel getroffen door een lawine na een reeks aardbevingen.

Vrijdag meldde de brandweer dat uit werd gegaan van tien overlevenden, die zich nog in het bedolven gebouw zouden bevinden. De brandweer slaagde erin vijf van hen vrijdag te bevrijden, onder wie vier kinderen. In de nacht van vrijdag op zaterdag konden nog twee vrouwen en twee mannen levend onder het puin vandaan gehaald worden. Daarmee zit nog tenminste één overlevende, die door de brandweer met een telescopische sonde werd gedetecteerd, vast. Ook wordt verder gezocht naar vijftien overige vermisten van wie nog geen teken van leven is vernomen.

Luxehotel Rigopiano raakte woensdag bedolven onder de sneeuw na een serie aardbevingen. Tijdens de lawine waren naar schatting tussen de 30 en 35 mensen in het hotel. Omdat het hotel op 1.200 meter ligt verloopt de zoektocht naar overlevenden uiterst moeizaam. De hevige sneeuwval en de door de lawine aangerichte ravage zorgden ervoor dat het hotel nauwelijks te bereiken was. Met bulldozers werd geprobeerd de weg naar het hotel begaanbaar te maken. Nu de temperatuur in het gebied weer licht stijgt neemt ook het gevaar weer toe, omdat smeltende sneeuw het risico op een nieuwe lawine vergroot.

Vrijdagnacht werden ook de lichamen van twee vrouwen geborgen, waarmee het officiële dodental nu op vier staat.