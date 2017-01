President Trump begint met ontmanteling Obamacare

Kijken: inzoomen op de inauguratie Zo druk als bij de eerste inauguratie van Barack Obama in 2009 was het vrijdag niet. Maar niettemin bracht de inauguratie van Donald Trump toch de nodige mensen op de been. Op een gigantische foto die CNN heeft geplaatst van het moment dat Trump zijn speech gaf kun je tot op de kleinste details inzoomen. Op het verregende gezicht van George W. Bush bijvoorbeeld, maar ook op de mensen helemaal achteraan in de menigte. Bekijk ook: Inzoomen op de inauguratie

Verkoopinformatie juwelenlijn Melania Trump van website Witte Huis verwijderd Met de inauguratie van Donald Trump, ging ook de website van het Witte Huis volledig op de schop. Vrijdag veroorzaakte die nieuwe site meteen al een klein relletje. Op de pagina over First Lady Melania Trump stond in haar biografie namelijk ook expliciet vermeld dat ze in 2010 een juwelenlijn was gestart bij een bepaalde webwinkel. Het had er op z'n minst de schijn van dat hier reclame werd gemaakt. En na verschillende kritische artikelen werd de informatie zaterdag al weer stilletjes verwijderd, zo merkt de Washington Post op. Nu staat er alleen nog dat Melania Trump onderneemster is en een juwelenlijn heeft. Wie wil weten waar hij de sieraden wil kopen moet nu dus zelf gaan googlen.

Activisten starten meteen campagne om Trump af te laten zetten Zijn vierjarige termijn is pas net begonnen, maar nu al probeert een groep activisten een afzettingsprocedure tegen Donald Trump van de grond te krijgen. Precies op het moment dat Trump ingezworen werd ging ook de website ImpeachDonaldTrumpNow.org de lucht in. De site is een initiatief van twee burgerrechtenbewegingen, en heeft tot doel handtekeningen te verzamelen als steun voor een impeachment-zaak. Volgens de activisten maakt zo'n zaak een kans, omdat de zakenbelangen van de nieuwe president in strijd zouden zijn met de grondwet. Vooral het feit dat Trump weigert afstand te doen van zijn golfresorts en luxueuze hotels zou hem kwetsbaar maken. Tegen de Washington Post gaf een initiatiefnemer een paar voorbeelden. Volgens jurist Ron Fein is de huur die de Industrial & Commercial Bank of China betaalt voor een ruimte in de Trump Tower bijvoorbeeld in strijd met de wet die verbiedt dat de Amerikaanse president baten of giften van een buitenlandse mogendheid aanneemt. Ook het feit dat Trump verdient aan het verblijf van buitenlandse diplomaten in zijn hotel in Washington zou in strijd zijn met de wet. Trump zei eerder deze maand dit soort opbrengsten in de Amerikaanse staatskas te zullen stoppen, maar de details over die overeenkomst zijn nog altijd niet gegeven. Er is nog nooit een zaak geweest op basis van de de 'buitenlandse honoraria-clausule' waarop de activisten zich willen baseren. Juristen betwijfelen in de Washington Post of de clausule gebruikt kan worden om Trump voor verraad of corruptie af te zetten. Volgens Fein zijn meerdere congresleden geïnteresseerd in het starten van een onderzoek naar eventuele gronden om Trump af te zetten. Een meerderheid in de senaat om Trump ook daadwerkelijk af te zetten lijkt op dit moment echter uitgesloten. Nog nooit eerder werd een president bovendien daadwerkelijk afgezet met een impeachment-procedure. Tegen president Richard Nixon werd zo'n procedure in 1974 wel gestart, maar hij trad voortijdig af.

Over de hele wereld staan protestmarsen gepland Niet alleen in Washington D.C. wordt er zaterdag gedemonstreerd tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. In honderden steden over de hele wereld gaan mensen de straat op. Volgens de website van de Women's March wordt er gedemonstreerd op 673 plaatsen, en lopen daarmee in totaal meer dan twee miljoen mensen mee. Of die voorspelling uitkomt moet vandaag blijken, maar de eerste 'zustermarsen' gingen vannacht in ieder geval al van start. In de Australische steden Melbourne en Sydney liepen naar schatting respectievelijk 6000 en 2000 mensen mee. In Nieuw-Zeeland gingen 2000 mensen de straat op. Ook in Tokyo en Manilla demonstreerden al honderden mensen. Thousands gathered at State Parliament for the #WomensMarch #melbourne. Peaceful anti trump protest @7NewsMelbourne pic.twitter.com/pYRRCGCn2U — Will Pristel (@wpristel7) January 21, 2017 Awesome work everyone who came to #WomensMarch #womensmarchtokyo! So much love & positive energy ! 🎌💪🏻#Tokyo pic.twitter.com/IilCYhOyNw — Liz・リズ (@LittleLizu) January 20, 2017 Ook in Nederland staan protestmarsen gepland. Om 12.00 uur begint een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam en om 13.00 uur verzamelen mensen op het Malieveld in Den Haag.

Poetin is klaar om Trump te ontmoeten Terwijl hij nog maar net is ingezworen, kan Trump zijn eerste telefoontje van de Russische president Vladimir Poetin al verwachten. Een woordvoerder van het Kremlin bevestigde zaterdagochtend dat Poetin Trump snel zal bellen om hem te feliciteren, zo meldt het Russische persbureau RIA. Volgens het Russische persbureau TASS zou de woordvoerder tegen de BBC hebben gezegd dat een ontmoeting tussen de twee niet in de komende weken zal plaatsvinden, maar "hopelijk wel in de komende maanden".

The day after: gebedsdienst en protestmars Goedemorgen! We openen het Trumpblog om je op de hoogte te houden van nieuws over de eerste dagen van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Vandaag, zaterdag 21 januari, staat voor Trump en zijn vrouw Melania in elk geval een gebedsdienst in de Nationale Kathedraal van Washington gepland. Om 10.00 uur, 16.00 Nederlandse tijd, arriveren de twee bij de kathedraal waar traditioneel een dienst voor de nieuwe president wordt gehouden. Zoals over wel meer onderdelen van de inauguratie, was er ook over dit onderdeel dit jaar ophef. Een deel van de kerkgangers maakte voorafgaand bezwaar tegen de dienst voor Trump, een president die standpunten uitdraagt die volgens hen niet samengaan met de leer van de kerk. In een blogpost legde bisschop Mariann Budde echter uit dat hoewel ze zeer verontwaardigd en gealarmeerd is over bepaalde uitspraken en daden van Trump, ze niettemin een plicht voelt alle mensen te verwelkomen, juist ook die waarmee ze het oneens is om in gesprek te kunnen treden. Protestmars Op hetzelfde moment begint elders in Washtington D.C. ook de Women’s March to Washington. Georganiseerd door een grote verzameling feministische groepen, trekt dan een protestmars door de straten door de straten van de hoofdstad. Autoriteiten schatten dat er tussen de 200.000 tot een half miljoen mensen op af komen, waarmee het aantal deelnemers mogelijk meer is dan bij de presidentiële inhuldiging van vrijdag. Lees ook: Deze vrouwen lopen zaterdag mee in de ‘Mars op Washington’



While you were sleeping En terwijl Donald en Melania Trump en het publiek zich goed vermaken op de inauguratiebals sluiten wij dit speciale inauguratieblog af. Nog even een korte samenvatting van wat er na middernacht Nederlandse tijd is gebeurd: - President Trump is begonnen aan de ontmanteling van Obamacare. Hij heeft een decreet getekend waarin dat als officieel beleid wordt bestempeld en roept alle spelers in de zorg op geen nieuwe verplichtingen aan te gaan. Foto: Twitter - Bij protesten tegen Trump in Washington heeft de politie minstens 217 mensen opgepakt. Er zijn auto- en winkelruiten ingegooid, brandjes gesticht en bij de ongeregeldheden raakten zes agenten lichtgewond. - Op de vernieuwde website van het Witte Huis wordt de de juwelenlijn van Melania Trump expliciet genoemd en ook is er een lijst gepubliceerd van alle merken waarvoor zij als model heeft gewerkt. - De Senaat heeft met ruime meerderheid ingestemd met de gepensioneerde generaals James Mattis en John Kelly als ministers. Zij zijn daarmee de eerste officiële leden van het kabinet van Trump.

Trumps maken eindelijk entree Zeker anderhalf uur na het begin van het Liberty Ball maken Donald en Melania Trump eindelijk hun entree. Onder muziek van een militaire blaaskapel steelt Melania de show met een prachtige witte jurk. .@POTUS and @FLOTUS arrive at Liberty Ball. #Trump45 #inauguration pic.twitter.com/9oI1IWLSFx — Fox News (@FoxNews) 21 januari 2017 Daarna neemt de nieuwe president het woord: "Well, we did it! We began this journey and they said we wouldn't have a chance to win, but we won. Today we had a great day. People who weren't so nice to me said we really did a good job today. They hated to do that, but they did. And I respect that." Trump bedankt ook al zijn supporters en begint vervolgens aan de eerste dans met de nieuwe first lady op de tonen van 'My Way'. Vice-president Mike Pence en zijn vrouw dansen naast hen. .@VP Pence and @SecondLady join @POTUS and @FLOTUS at Liberty Ball. #Trump45 #Inauguration pic.twitter.com/fPKTMeRCYB — Fox News (@FoxNews) 21 januari 2017

Beeld Martin Luther King weg uit Oval Office The Oval Office heeft twee duidelijke veranderingen ondergaan na de machtswisseling. Trump heeft een buste van Martin Luther King vervangen door een beeld van Winston Churchill, meldt persbureau ANP. Ook zijn de karmozijnrode gordijnen die er onder Obama hingen vervangen door goudgekleurde exemplaren en staan er nu gouden banken.

Trump begint met ontmanteling Obamacare President Trump heeft op zijn eerste avond als president documenten getekend die een begin moeten maken met het intrekken en vervangen van Obamacare. Dat is daarmee officieel beleid geworden. Trump heeft het Congres nodig om de wet daadwerkelijk in te trekken, maar met zijn decreet heeft hij nu opdracht gegeven de regels voor de verplichte zorgverzekering te versoepelen. Zo moeten de kosten beperkt blijven. Foto: EPA/KEVIN DIETSCH Trump is de hele campagne tekeer gegaan tegen de 'Affordable Care Act' waar Barack Obama zo hard voor gestreden heeft, maar had eerder gezegd die pas in te trekken als zijn regering zelf een goed alternatief had ontwikkeld. Reuters Reuters Top News BREAKING: Trump signs executive order that directs agencies to ease the burden of Obamacare as work begins to repeal and replace 21 januari 2017 @ 00:25 Volgen

Onderwijs onder Trump volgt Nederlands voorbeeld President Trump gaat door met een onderwijshervorming die in Nederland al sinds 1917 vanzelfsprekend is: de vrije schoolkeuze. Dat betekent dat leerlingen vrij zijn om een school op kosten van de overheid te kiezen of die nu particulier is of openbaar. Die vanzelfsprekendheid in Nederland wordt nu ook populair in de VS, maar lerarenbonden zijn mordicus tegen. Lees hier meer: Onderwijs onder Trump volgt het Nederlandse voorbeeld

Minstens 217 demonstranten opgepakt Terwijl Trump zelf spreekt van een 'onvergetelijke en prachtige' dag zijn de protesten in Washington uit de hand gelopen. Demonstranten hebben auto- en winkelruiten ingeslagen, vuurwerk gegooid en brandjes gesticht. Bij de protesten werd ook een Amerikaanse vlag verbrand. Foto: EPA/JOHN TAGGART De politie zegt minstens 217 mensen te hebben opgepakt en heeft ook pepperspray gebruikt. Er zijn zes agenten lichtgewond geraakt. Ook het protest tegen Trump op Franklin Square dreigde in een rel te veranderen, zag NRC-correspondent Hans Klis. Black Bloc-activisten sloegen stenen stuk op de weg, de ME schoot wat met een waterkanon. Een punkconcert bij het beeld van John Barry ontwapent de explosieve situatie. Hier staat William Fox uit Daytona stil met zijn twee zonen. Allen met een rode 'Make America Great Again'-pet. Ze glimlachen. "Dit is America. Zo gaat het hier. Zolang ze geen auto's omkiepen is het allemaal goed". Vanochtend stond hij op de Mall. "Leuk, maar alles duurde zo lang". Fox is blij met Trump. "Eindelijk gaan onze wetten weer nageleefd worden." Foto: NRC/Hans Klis

Website Witte Huis vermeldt nu ook juwelenlijn Melania Bezoekers van de vernieuwde website van het Witte Huis krijgen op de pagina over Melania Trump niet alleen een opsomming te zien van haar interesses en werkzaamheden, maar ook informatie over haar juwelenlijn QVC. "Melania is also a successful entrepreneur. In April 2010, Melania Trump launched her own jewelry collection, ‘Melania™ Timepieces & Jewelry,’ on QVC." Ook is er een lange lijst van de merken die haar hebben ingehuurd als model opgenomen en een overzicht van de tijdschriften waarin ze heeft gestaan, schrijft The Washington Post. Dat de successen van een First Lady worden opgesomd is volgens de krant op zich niet ongebruikelijk, maar zo'n gedetailleerde lijst van media-optredens en reclame voor je eigen merk wel.

'Washington was zichzelf niet' Volgens NRC-correspondent Guus Valk was Washington vrijdag zichzelf niet. Veel inwoners hadden de stad verlaten, toen Trump een gitzwart beeld van zijn land schetste. Van degenen die wél aanwezig waren bij de speech waren velen tot tranen toe geroerd. Maar buiten zijn eigen aanhang kijken veel Amerikanen met afschuw toe. De inauguratie van Donald Trump was dan ook geen vlakke, symbolische vertoning, zoals de meeste inauguraties in het recente verleden, schrijft Valk. Lees zijn hele stuk hier: Emotie en afschuw in Washington

De nieuwe presidentiële familie in beeld Tijdens de inauguratieparade legden Donald Trump en zijn familie een stuk te voet af. Zo konden ze goed in beeld worden genomen door de fotografen en kunnen we wennen aan dit nieuwe plaatje na acht jaar de Obama's in het Witte Huis. Foto: EPA/Evan Vucci Foto: EPA/Erik S. Lesser Foto: EPA/Evan Vucci

Analyse van de boze speech van Trump In zijn eerste speech als president probeerde Donald Trump slechts mondjesmaat de hand te reiken aan dat deel van de VS dat zijn presidentschap met zorg en angst tegemoet ziet. Hij klonk boos, schetste een inktzwart beeld van de toestand van de natie en beloofde Amerikanen: „Ik zal jullie nooit in de steek laten.” NRC analyseert vier belangrijke fragmenten uit de bij vlagen duistere speech. In de duisterste passage worden de woorden grafzerk en bloedbad werden gebruikt. Dat was nog nooit eerder gebeurd in een inaugurele rede. Lees het hier: Vier belangrijke fragmenten uit Trumps speech geanalyseerd

Protest in Amsterdam Ook in Amsterdam is geprotesteerd tegen Donald Trump. Onder het motto "Stop de haat! Samen tegen Trump en Wilders" zijn betogers van de Dam naar het Amerikaans consulaat op het Museumplein gelopen. Een woordvoerster van de demonstranten zegt tegen ANP dat de sfeer er goed in zat en dat er ongeveer duizend mensen meeliepen. Ze droegen borden met teksten als 'Weg met Wilders', 'Weg met Trump' en 'Vluchtelingen welkom' met zich mee. Foto: ANP/Olaf Kraak

Wall Street veert licht op De aandelenbeurzen in New York zijn op de dag van de inauguratie van Donald Trump met lichte winsten gesloten. In zijn speech herhaalde Trump veel van de bekende punten uit zijn campagne en de transitieperiode in de afgelopen maanden zonder echt concreet te worden. Beleggers reageerden dan ook nauwelijks op zijn woorden. De Dow Jones steeg met 0,5 procent en de S&P 500 met 0,3 procent. Trump hamerde in zijn speech op ‘America First’, het terughalen van banen en het investeren in de infrastructuur. Omdat hij Mexico niet noemde, steeg de Mexicaanse peso met 1,5 procent.

Trump speechte vooral voor de eigen parochie De inauguratiespeech van Trump was vooral een campagnetoespraak, zo schrijft speechexpert Lars Duursma in analyse. De president kwam voornamelijk met inhoudsloze kreten en persoonlijk werd het ook niet. "Een speech overtuigt past werkelijk als slechts één spreker het verhaal in die vorm kan uitspreken. Nu voelde de speech toch een beetje als zo’n toespraak voor een wethouder die bewust zo wordt opgesteld, dat een collega het moeiteloos kan overnemen als hij of zij verhinderd is. Elk persoonlijk element was er meedogenloos uit gesloopt." Lees hier de hele analyse: Trump speechte vooral voor de eigen parochie

'Vrouwen zijn er niet om uitgebuit te worden' "Vrouwen zijn er niet om uitgebuit te worden", zegt Gabi DeVoogd (14). "Daarom ben ik hier vandaag". Samen met tweehonderd demonstranten blokkeert ze het kruispunt van K en 13 Street. Om haar heen dansen mensen op lichtvoetige festivalmuziek. Automobilisten kijken verveeld naar de groep. Vandaag zit de stad op slot. DeVoogd: Foto NRC

Ook Witte Huis-fotograaf draagt account over Nadat Barack Obama en Joe Biden eerder vandaag hun officiële Twitteraccounts moesten overdragen, was het ook de beurt aan Witte Huis-fotograaf Peter Souza. Hij volgde president Obama acht jaar, maar sloot vandaag zijn Instagram-account: Witte Huis-fotograaf @petesouza, die Obama acht jaar volgde, heeft zijn Instagram-account gesloten en hernoemd naar @petesouza44. Het account is overgedragen aan het National Archives and Records Association. Souza gaat verder met een eigen persoonlijk account. En op een lange, welverdiende vakantie. #Repost @petesouza with @repostapp ・・・ Farewell. Een foto die is geplaatst door NRC in beeld (@nrcinbeeld) op 20 Jan 2017 om 1:09 PST

Trump stapt uit auto en loopt stukje bij parade President Donald Trump is uit zijn zwaarbeveiligde auto 'The Beast' gestapt en liep samen met first lady Melania en hun 10-jarige zoon Barron bij de presidentiële parade. Trump zwaait en lacht naar zijn aanhangers, die hem toejuichten en "USA! USA!" scandeerden. WATCH: Pres. Trump, First Lady, Barron Trump exit "The Beast" and walk along parade route https://t.co/AsjUerEVmy pic.twitter.com/U09WVC590w — CBS News (@CBSNews) 20 januari 2017 Trump stapte uit ter hoogte van een van zijn eigen hotels. Daarna stapte de president weer in de auto. Er klonk ook wat boegeroep, maar over het algemeen was er vooral enthousiast gejuich te horen.

Beelden van de parade De parade is al even onderweg, maar Donald Trump is nog niet uit de auto gestapt. Wel stak de nieuwe president meerdere malen zijn duim omhoog naar de toegestroomde aanhangers. Enkele beelden van de parade: Cheering crowds are greeting President Trump along the inaugural parade route on Pennsylvania Avenue. #Inauguration #voainaug pic.twitter.com/B5vs85djFY — The Voice of America (@VOANews) 20 januari 2017 .@POTUS #Trump gives crowds the thumbs up as he makes his way to the White House #inauguration parade https://t.co/HUVSXfGjJM — Sky News (@SkyNews) 20 januari 2017 Pres. Trump looks out the window of his presidential limo during the #inauguration parade https://t.co/g7jHEls6bV https://t.co/dkzVVnNAh3 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 20 januari 2017

Deze vrouwen lopen zaterdag mee in de ‘Mars op Washington’ Vrijdag werd op meerdere plaatsen in Washington geprotesteerd. Enkele honderdduizenden demonstranten worden de dag na de inauguratie van Donald Trump verwacht in de Amerikaanse hoofdstad voor de ‘Women’s March on Washington’. Zes vrouwen uit New York vertellen aan NRC waarom ze meelopen. De vrouwen werd gevraagd wat ze zouden doen als ze iets tegen president Trump konden zeggen. Webdesigner Rachel Esther Forshee antwoordde: “Je bent misschien nog niet veroordeeld voor je misdaden, maar dat betekent niet dat ze je vergeven zijn.” Maatschappelijk werker en oprichter van ‘Unite Women New York’ Desiree Jordan Westchester zou zeggen: „Uiteindelijk komt alles boven water. Als blijkt dat je hebt samengespannen met Rusland om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden, moet je worden vervolgd voor hoogverraad. Dan wacht jou een levenslange gevangenisstraf waarin je je broodnodige psychiatrische hulp kunt verwachten.” Desiree Jordan Westchester. Foto NRC Lees ook: Deze vrouwen lopen zaterdag mee in de ‘Mars op Washington’

'Morgen weer een dag' D66-voorman Alexander Pechtold heeft een Twitterbericht gepost dat op Trumps inauguratie lijkt te slaan. Hij citeert uit de filmklassieker Gone with the Wind (1939): APechtold Alexander Pechtold "After all tomorrow is another day" 20 januari 2017 @ 20:30 Volgen

Trump inspecteert militairen Voorafgaand aan de presidentiële parade, die iets later begint dan gepland, inspecteren president Donald Trump en vicepresident Mike Pence en hun echtgenotes voor het eerst in functie de aanwezige militaire eenheden. Dat gebeurt buiten het Capitool. FoxNews Fox News #Trump45 https://t.co/YX2LL2SXjS President Trump reviews troops. #Inauguration 20 januari 2017 @ 20:30 Volgen Bij de inspectie presenteerden de militairen hun wapens. Daarna volgde een legeroptocht, waarbij de deelnemende militairen hun nieuwe 'commander-in-chief' salueerden. Onder het lopen werd marsmuziek gespeeld. Na afloop van de inspectie stapte Trump in 'The Beast', de zwaarbeveiligde auto waarin de Amerikaanse president wordt vervoerd.

Trump bedankt Bill en Hillary Clinton Na afloop van de lunch heeft president Trump nog een korte toespraak gegeven. Aan het begin van zijn speech bedankte hij Bill en Hillary Clinton voor het bijwoner van de maaltijd. Hierna volgde een lange staande ovatie, waaraan Trump zelf ook enthousiast meedeed. Tijdens de toespraak maakte Trump veel grappen, maar stipte uiteraard ook serieuze onderwerpen aan. Hij zei de wereld vreedzamer te zullen maken en bedankte veel mensen die hem bijstonden tijdens zijn campagne. Na de lunch werd nog gebeden en vertrokken Trump en zijn gevolg naar de parade.

Caroline de Gruyter: Europa zonder VS is gevaar voor Duitsland Zonder Amerika dat ons beschermt, moet Europa het alleen rooien. Dat schrijft NRC-correspondent Caroline de Gruyter in haar wekelijkse column. De Gruyter: "En aangezien Duitsland het dominante land is in Europa, dat zijn lot om historische redenen heeft verknoopt met dat van Europa, kijkt iedereen nu naar Berlijn. Dat zou de leiding moeten nemen." Maar Duitsland moet voorzichtig manoeuvreren, schrijft De Gruyter. Het anti-Germanisme is in Europa minstens even sterk als het anti-Amerikanisme. Lees hier de hele column: Europa zonder VS is gevaar voor Duitsland

Fotoserie inauguratie Trump De dag begon met de afscheidsbrief van Barack Obama aan zijn opvolger. Daarna dronken Barack en Michelle Obama een kop thee met de nieuwe inwoners van het Witte Huis: Donald en Melania Trump. Na het afleggen van de eed, balde Trump zijn vuist. En niet voor de enige keer vandaag. In zijn eerste toespraak als president van de Verenigde Staten benadrukte Trump zijn campagneslogan: “We will make America great again.” Lang niet iedereen gelooft in die boodschap, in Washington waren ook veel tegenstanders op de been. Bekijk hier onze fotoserie van de inauguratie van Donald Trump

Demonstraties in Washington, sommige gewelddadig Een uur voordat de officiële parade begint, is er veel onrust in Washington D.C. Veel mensen protesteren en enkele demonstraties resulteerden in geweld. Er is veel oproerpolitie op de been. Protests turn violent in central Washington with shop & bank windows smashed on Donald Trump's #InaugurationDay https://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/DdNvdy4Ijm — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 20 januari 2017 Er werden autoramen en vensters van winkels met hamers ingeslagen. Ook werd verkeer geblokkeerd en leuzen geschreeuwd. Enkele demonstranten raakten slaags met de politie, die traangas, pepperspray en stungranaten inzetten. Activists shout 'Shame' as they protest ahead of Donald Trump's #Inauguration https://t.co/ULZcHQUURT pic.twitter.com/zyvRM3f3ih — Reuters Top News (@Reuters) 20 januari 2017 It's chaos outside of The Washington Post building right now. Police using flash bangs and pepper spray #Inauguration pic.twitter.com/mPbIRyFqbv — Tauhid Chappell (@TauhidChappell) 20 januari 2017 Er zijn honderden demonstranten op de been. De politie heeft al meer dan negentig mensen aangehouden. Twee agenten liepen lichte verwondingen op.

Duitse vicekanselier Gabriel: ‘Voorbereiden op roerige tijd’ De Duitse vicekanselier Sigmund Gabriel heeft in een televisie-interview gereageerd op de inhuldiging van Trump. Hij noemt het feit dat de New Yorkse zakenman nu president is een gevolg van ‘kwalijke radicalisering’. Gabriel vond Trumps speech erg nationalistisch, en zei dat de wereld zich moet voorbereiden op een roerige tijd. In zijn toespraak benadrukte Trump nog maar eens dat hij van plan is een protectionistisch beleid te gaan voeren. ‘Europa moet eensgezind voor zijn belangen opkomen’, zei Gabriel daar over. En als Trump een handelsoorlog met China begint, zal de Europa zich volgens de vicekanselier wat handel betreft meer op Azië moeten gaan richten.

President Taiwan feliciteert Trump Ook de president van Taiwan, Tsai Ing-Wen, tweette haar felicitatie aan Trump: iingwen 蔡英文 Tsai Ing-wen Congratulations @realDonaldTrump . Democracy is what ties Taiwan and the US together. Look forward to advancing our friendship & partnership. 20 januari 2017 @ 17:01 Volgen Na zijn verkiezingsoverwinning schoffeerde Trump China, door een felicitatietelefoontje van de Taiwanese president aan te nemen. China ziet Taiwan als haar eigen grondgebied. Om de relatie met China goed te houden, erkennen de Verenigde Staten Taiwan niet. Ze onderhouden geen diplomatieke banden met de machthebbers op het eiland. Het telefoontje tussen Trump en Tsai was een grote afwijking van dat beleid.

Demonstranten schreeuwen door eed Trump heen Tijdens de beëdiging van Donald Trump vonden in Washington meerdere protesten plaats. Een groep demonstranten kwam dicht bij de plek waar toeschouwers Trump de eed zagen afnemen. Zij schreeuwden door het proces heen, waardoor enkele aanwezigen het afnemen van de eed nauwelijks konden horen: Protesters interrupting @POTUS reciting the oath of office. Made it nearly impossible for Trump VIPs to hear oath pic.twitter.com/gumjqLD6xC — Jeremy Diamond (@JDiamond1) 20 januari 2017

Trump arriveert voor lunch in het Capitool President Donald Trump en first lady Melania zijn gearriveerd voor een lunch in het Capitool, een traditie sinds de beëdiging van president Eisenhouwer in 1953. Bij de maaltijd zijn zowel Democraten als Republikeinen aanwezig. Onder meer Bill en Hillary Clinton zijn van de partij. Trump and Melania arrive at the congressional lunch pic.twitter.com/fTlAEdTJa5 — Alexis Levinson (@alexis_levinson) 20 januari 2017 Voorafgaand aan de lunch werd een toespraak gegeven over de standbeelden in de ruimte, waarna een gebed volgde. Op het menu staan onder meer kreeft, garnalen en biefstuk. Tussen de gangen door worden cadeaus gepresenteerd.

Bekijk de eed van Trump terug Het is een magisch moment, waarop de 'president-elect' de presidentiële eed aflegt. Na het uitspreken van de tekst is hij staatshoofd. Bekijk hier hoe Trump de eed zweert: Donald Trump becomes the President of the United States #inauguration https://t.co/h5lU1yLHbe — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 20 januari 2017 De tekst die Trump moest uitspreken om president te worden luidt: "I, Donald John Trump, do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Welke woorden kwamen het meest voor in de speech van Trump? De Amerikaanse zender CNN heeft geteld welke woorden het meeste voorkwamen in de inauguratiespeech van Trump. Het meest genoemde woord was 'America', gevolgd door 'American' of 'Americans'. De lijst: America: 18

American/s: 16

All: 12

People: 9

Country: 9

Again: 9

One: 8

Every: 7

Everyone: 4 mj_lee MJ Lee No mention of healthcare in Trump's inaugural address, and (so far), no healthcare section on the new WH website. 20 januari 2017 @ 17:36 Volgen Bekijk hier de hele toespraak:

Obama stapt nog eenmaal in de helikopter Nog eenmaal mag oud-president Barack Obama gebruik maken van de helikopter Marine One, die hem vervoert van de inauguratie. Obamas board a helicopter to leave Washington #inauguration

https://t.co/Ai05pqVnFi — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 20 januari 2017

De lunch Nu de inauguratie voorbij is, volgt een lunch in het Capitool, een traditie sinds de beëdiging van president Eisenhouwer in 1953. Op het menu staan onder meer kreeft, garnalen en biefstuk. Tussen de gangen door worden cadeaus gepresenteerd. JakeSherman Jake Sherman THE LUNCH. Good afternoon from the Capitol. This is where the next president will lunch w members of congress. https://t.co/JPvitGlnjo 20 januari 2017 @ 17:30 Volgen

De sfeer buiten het Capitool Zijn drie kinderen trekken bekijks van Trumphaters en aanhangers. De glimlachjes die hun borden veroorzaken laten zien dat Amerika vandaag niet verdeeld hoeft te zijn. "Het zijn apolitieke borden geworden", vertelt Joel Hegg (37) terwijl de stem van Donald Trump over de mall galmt. "Alleen de oudste snapte hoe hij een protestbord moest maken." De inwoner van Hendon, Virginia wilde vandaag zijn kinderen een inauguratie laten meemaken, ook al stemde hij niet op Trump. "Ze moeten leren hoe democratie werkt. Gelukkig is het rustig." Foto Hans Klis

Op het WEF ging het vandaag vooral over Trump Behalve de inauguratie van Donald Trump vond vrijdag ook de laatste dag van het World Economic Forum in Davos plaats. Op dit forum, waar economische en politieke hoogwaardigheidsbekleders spreken over de wereldeconomie, ging het veel over de nieuwe Amerikaanse president Lees hier de reportage: Op laatste dag Davos zijn alle ogen gericht op Trump

De sfeer buiten het Capitool "Vandaag voel ik me veilig genoeg om mijn pet op te zetten", lacht Nicolas Zuccero (23). Hij heeft hem sinds zijn eerste Trump-rally hier in DC. "Het was een biker rally. Ik ging erheen met mijn moeder uit Michigan, waar ik ook vandaan kom". Zuccero oogt een beetje verlegen. Betrapt met zijn pet op naast het Capitool. De staat stemde overwegend op Clinton. "Ik ben wat vrienden kwijtgeraakt door mijn steun aan Trump." Hij is blij dat mensen vandaag hier demonstreren tegen Trump. "Het is niet mijn dag ofzo. Goed om te zien dat mensen hun grondrechten uitoefenen." Zuccero hoopt dat de anti-Trumpers tot inkeer komen na het zien van de economische voorspoed die zijn beleid brengt. Foto NRC

De inauguratie is voorbij Voormalig president Obama en zijn opvolger Trump hebben het Capitool verlaten na de beëdiging: Obama and Trump exit the #inauguration. https://t.co/r9NL80NDAi — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 20 januari 2017

Toespraak terugkijken In een speech van iets meer dan een kwartier heeft Donald Trump zijn plannen voor de Verenigde Staten uiteen gezet. De hele toespraak is hier terug te zien:

Het volkslied De 16-jarige Jackie Evancho zong zojuist het Amerikaanse volkslied. Op haar tiende werd Evancho, in minder dan geen tijd, een grote ster via de televisietalentenjacht America’s Got Talent waar ze de tweede plaats bereikte met haar onwaarschijnlijke operazang.

Handen schudden Direct na zijn inauguratie schudde Trump, gekleed in een zwarte overjas en zijn karakteristieke rode stropdas, de hand van zijn voorganger Barack Obama. Dat deed ook Mike Pence, die werd geïnaugureerd als de nieuwe vice-president. Lees ook: Trump beëdigd als 45e president Verenigde Staten

Trump: America first Trump sluit de speech af met zijn campagneslogan: "We will make America great again." Daarna zegt hij nog "God zegene jullie en God zegene de Verenigde Staten van Amerika".

Een president voor alle Amerikanen Trump beloofde een president voor alle Amerikanen te zijn: "Of je nu zwart, bruin of wit bent: we bloeden allemaal hetzelfde rode bloed van patriottisme". Trump zei ook dat alle mensen, ongeacht hun afkomst, "schepselen van dezelfde almachtige Schepper" zijn.

Bewaking van de grenzen Trump zei dat er triljoenen uitgegeven is aan andere landen terwijl de welvaart, de industrie en de infrastructuur in de VS afbrokkelden. Daar moet volgens hem direct een einde aan komen. De grenzen moeten weer worden bewaakt, de banen moeten terugkeren naar de VS door de industrie weer terug te halen en de infrastructuur moet worden hersteld.

Tijd van Amerikaanse bemoeienis voorbij Trump liet weten dat de tijd van Amerikaanse bemoeienis in de wereld voorbij is: "We dringen onze manier van leven aan niemand op. In plaats daarvan kiezen we ervoor om het te laten stralen als voorbeeld voor allen." Direct erna liet hij weten actie te ondernemen om moslimterrorisme uit te wereld te verbannen. "We zullen het islamitisch terrorisme van de Aarde vegen"

Presidentiële Twitteraccount Het officiële presidentiële Twitteraccount is geüpdatet en bevat nu een foto van Donald Trump. De kersverse president heeft nog geen tweets gestuurd. Bij de profielomschrijving van Trump staat: "Working on behalf of the American people to make our country great again."

Criminaliteit kost te veel levens In zijn speech haalde hij ook aan dat door criminaliteit, gang-geweld, en drugs te veel doden zijn gevallen. "Maar dit stopt nu", zei Trump.

Uithaal naar de elite Trump haalde tijdens zijn speech nog even uit naar de elite, waar hij tijdens zijn campagne zo hard tegen was. "Terwijl Washington opbloeide, leed het Amerikaanse volk." Volgens Trump zijn die tijden voorbij. "20 januari 2017 zal bekend worden als de datum dat het Amerikaanse volk de macht terug pakte. De vergeten personen van Amerika zullen niet langer vergeten worden."

Land opnieuw opbouwen Volgens Trump is nu de tijd aangebroken om het land opnieuw op te bouwen. Daarbij zullen ze voor uitdagingen komen te staan, maar deze zal hij overwinnen.

Trump bedankt alle Amerikanen In zijn toespraak bedankt Trump alle Amerikanen. Daarnaast bedankte hij Barack en Michelle Obama "voor hun gracieuze hulp bij het transitieproces".

Donald Trump is beëdigd Donald Trump heeft zojuist de eed afgelegd en mag zich de 45ste president van de Verenigde Staten noemen. Direct na de beëdiging klonken er saluutschoten van het Amerikaanse leger. De tekst die Trump moest uitspreken om president te worden luidt: "I, Donald John Trump, do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Donald Trump legt de eed af Het koor is afgelopen en Trump staat op het punt om de eed af te leggen.

Chuck Schumer Zojuist heeft het koor van Missouri State University opgetreden en is nu het woord aan de New Yorkse senator Chuck Schumer.

Zes lezingen Tijdens de inauguratie worden er zes lezingen voorgedragen door geestelijken. Het eerste gebed dat werd uitgesproken heet het Gebed van Salomo om wijsheid.

Mike Pence arriveert op het bordes Mike Pence, de nieuwe vicepresident, is gearriveerd op het bordes. Hij zal als eerst geïnaugureerd worden.

Familie Trump arriveert op het Capitool Met nog een klein kwartier te gaan tot de beëdiging is de familie van Donald Trump gearriveerd op het Capitool: The Trump family arrives to Capitol Hill #inauguration https://t.co/UTbytMOmnq — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 20 januari 2017

Hooggerechtshof bij het Capitool Ook de rechters van het Hooggerechtshof zijn bij het Capitool aangekomen om de beëdiging van Trump bij te wonen. De Amerikaanse 'Supreme Court' bestaat normaal uit negen rechters, maar momenteel uit acht. cspan CSPAN #SCOTUS https://t.co/vWckaNkUTL Justices of the Supreme Court arrive @uscapitol for #Inauguration 20 januari 2017 @ 15:47 Volgen De conservatieve rechter Antonin Scalia overleed bijna een jaar geleden, maar is tot op heden niet vervangen. Obama stelde voor om Merrick Garland aan te stellen, maar de Republikeinen in het Congres verwierpen deze kandidaat. Zij vonden dat Trump de opvolger moest kiezen. De aanstaande president heeft laten weten zo snel mogelijk met een nieuwe kandidaat op de proppen te komen.

'This is what democracy looks like' "We hebben al zeven checkpoints gedwongen om te sluiten." Aaron Huertas (32) probeert de menigte voor de Red Gate op Indiana Ave op te zwepen. Hier staan zo'n 150 demonstranten van de klimaatactie van het over de stad verspreidde Disrupt J20. "Ik heb het nog nooit zo onrustig gezien bij een inauguratie", vertelt hij. "Dit is mijn vierde". Bush was niet oké, "maar hij was tenminste geen klimaatontkenner". Volgens Huertas is niet alleen de democratie maar de hele wereld. Daarom staat de activist hier vandaag en als het moet de komende vier jaar. "This is what democracy looks like", springt hij mee met zijn mede-demonstranten. Foto NRC

Witte Huis neemt afscheid van Obama Nadat Barack Obama al via Twitter afscheid nam van het Amerikaanse volk heeft ook het account van het Witte Huis een afscheidsgroet gestuurd. In de tweet werd gerefereerd aan de iconische slogan van Obama's eerste campagne: 'Yes we can'. WhiteHouse The White House

Yes we did.

Thank you for being a part of the past eight years. Yes we can.Yes we did.Thank you for being a part of the past eight years. https://t.co/mjmr4RkxpV 20 januari 2017 @ 15:31 Volgen

'Never Hillary' Miriam Burstein (63) is een "diehard fan" van Donald Trump. Voor de ingang van Yellow gedeelte van de Mall staat de inwoner van Silver Springs, Maryland met een bord te protesteren tegen Hillary Clinton. "Ze is een crimineel. Ze heeft Benghazi laten gebeuren." Burstein wijst op haar bord: "Tijdens de verkiezingen moest ik wel voor Trump stemmen. Want: Never Hillary." Burstein is niet bitter, even hiervoor stond ze nog te knuffelen met een anti-Trump activist: "Dit is Amerika, hier mag je van mening verschillen. Dat hele zooitje in Washington is corrupt. Daarom stemde ik Trump. Als zakenman heeft hij de vaardigheden en kennis om de boel op te schonen." Het wordt een mooie dag voor Burstein. Ondanks het koude natte weer. Ze kreeg net een kaartje voor de inauguratie in haar handen geduwd. Foto NRC

Clintons arriveren bij de inauguratie Bill en Hillary Clinton zijn gearriveerd bij het Capitool voor de inauguratie voor Donald Trump: ABCPolitics ABC News Politics @HillaryClinton, https://t.co/aemExNNIyt https://t.co/sw5niEyFN9 @BillClinton arrives at Pres.-elect Donald Trump's #inauguration 20 januari 2017 @ 15:21 Volgen Bij de beëdiging van een nieuwe president is het gebruikelijk dat alle oud-presidenten aanwezig zijn. Zo ook vrijdag. Alleen George H.W. Bush en zijn vrouw laten vrijdag verstek gaan, vanwege de gezondheid van de oud-president. Bush werd eerder deze week opgenomen op de intensive care.

Familie Trump drinkt thee met de Obama's op het Witte Huis Donald en Melania Trump zijn gearriveerd op het Witte Huis. Daar drinken zij een kopje thee met Barack Obama en first lady Michelle. Aankomend vicepresident Mike Pence en zijn echtgenote zijn er ook bij https://t.co/4nFTZLz2of — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 20 januari 2017 Aan het einde van het onderhoud met de Trumps kreeg Barack Obama nog een cadeautje van zijn personeel gepresenteerd. De president kreeg twee Amerikaanse vlaggen die tot daarvoor op het Witte Huis hadden gewapperd.

NRC-correspondent Hans Klis peilt de stemming in Washington NRC-correspondent Hans Klis is momenteel in Washington om de stemming te peilen onder de toegestroomde mensenmassa: "Het is een beetje traditie voor Betsy Piette (67) om te demonstreren in Washington tijdens de inauguratie. Ze stond hier in 1981 en 1993 ook tegen Ronald Reagan en Bill Clinton. Terwijl de menigte 'No Trump, no KKK, no Fascist USA' roept, deelt. Piette flyers uit voor de socialistische group Workers World Party voor Union Statiob. De gepensioneerde activist is uit Philadelphia afgereisd naar de hoofdstad om te demonstreren tegen 'Trump en zijn boeven' die ons 'alle verworvenheden zoals social security wil afnemen en klimaatregelgeving wil terugdraaien. We hebben hier te hard voor gewerkt'. Piette weet dat er niks tegen de inauguratie van Trump te doen is. Maar ze is hoopvol door alle actiegroepen die zich hebben gemobiliseerd. 'Wie weet of hij 4 jaar volmaakt. Zijn steun is zo nauw en is gebaseerd op angst.'" Foto NRC. Klimaatprotest tegen Trump op 3St NW #j20 #Inauguration pic.twitter.com/dErWMLHgbQ — Hans Klis (@rechterhans) 20 januari 2017

Het Witte Huis ondergaat een pijlsnelle metamorfose Terwijl de inauguratie zich voltrekt, ondergaat het Witte Huis een pijlsnelle metamorfose: in ongeveer vijf uur gaan de spullen van de familie Obama eruit, en die van de familie Trump erin. Zodra de president en zijn opvolger om half elf de deur uitgaan op weg naar het Capitool voor de beëdiging van Trump, komt het personeel van het Witte Huis, dat bestaat uit ongeveer 90 personen, van schoonmakers tot onderhoudsmonteurs, in actie om het pand aan te passen aan de nieuwe bewoners. Lees ook: Operatie Witte Huis-verhuizing: in vijf uur moet de boel over

Rutte: wereld niet op z'n kop met installatie Trump "Er is wel iets aan de hand in de wereld", waren de inleidende woorden van premier Rutte zojuist op zijn wekelijkse persconferentie toen hij begon over de inauguratie van Trump. "Er zal het nodige veranderen, maar we zullen zijn beleidsdaden moeten afwachten", zei Rutte. Hij denkt niet dat de wereld op z'n kop zal worden gezet onder president Trump. "Er is een nieuwe president, en die zal zijn eigen accenten zetten." Eén ding is volgens Rutte zeker: "Hij is een president die zich tamelijk expliciet en expressief uit via Twitter. Het lijkt me verstandig daar niet iedere keer op te reageren, maar te kijken naar de beleidsdaden van deze regering." Gevraagd naar of hij melancholisch wordt van het vertrek van Obama, zei Rutte dat "hij niet iedere keer als een regeringsleider vertrekt in een hoekje kan gaan zitten snikken". Maar hij heeft heel prettig met Obama samengewerkt, benadrukte Rutte.

Rellen tegen Trump in Washington Terwijl de inauguratie nog moet plaatsvinden, zijn de eerste relletjes in Washington al gesust tussen anti-Trump-demonstranten en Trump-aanhangers. Volgens The Washington Post, zouden enkele honderden anti-Trump-demonstranten de straat op zijn gegaan. De tegenstanders verzamelden zich voor de ingang van het zogenoemde Deploraball, een bal dat donderdagavond gehouden werd voor Trump-aanhangers. Midden op straat staken zij voorwerpen in brand en maakten ze Tump-aanhangers uit voor "racisten" en "nazi's". Toen de anti-Trump-demonstranten met objecten begonnen te gooien, greep de politie in. Daarbij maakten de agenten gebruik van pepperspray. nu1wcf Clarence Williams Protestors: "We refuse a fascist America " https://t.co/yOi08JjFyj 20 januari 2017 @ 01:24 Volgen

Trump is wakker en twittert In Washington is het net na achten in de ochtend en Trump is wakker. Via Twitter laat de aankomend president weten "dat het vandaag allemaal gaat beginnen". realDonaldTrump Donald J. Trump It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! 20 januari 2017 @ 12:31 Volgen

Zo gaat de dag verlopen

Hennis hoopt op minder tweets van Trump De inauguratie van Donald Trump houdt ook de gemoederen in Den Haag bezig. Minister Hennis (Defensie, VVD) zei vanochtend voor aanvang van de ministerraad dat ze Trump wil beoordelen op z'n daden en dat het wel wat minder mag met die tweets. "Die veroorzaken heel veel discussie en voorpaginanieuws, en volgens mij is de wereld daar niet bij gebaat", aldus Hennis. Lees meer op ons Campagneblog.

Zo ziet de inhuldiging van Trump er uit op de kaart De inhuldiging van een Amerikaanse president kost veel tijd, moeite, en vooral: geld. 19 miljoen dollar werd er tot nu toe uitgegeven aan het feestje waarop Donald Trump ingezworen zal worden als de 45ste Amerikaanse president. Maar hoe ziet de inhuldiging van Trump er uit op de kaart? De Amerikaanse National Guard zet routineus een enorme kaart van 12 bij 18 meter in, compleet met maquettes, om de beveiliging van de ceremonie te plannen. Bekijk de video daarvan hieronder. Bekijk ook: Zo ziet de inhuldiging van Trump er uit op de kaart