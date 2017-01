Onderzoek naar lidmaatschap Draghi van denktank

De Europese ombudsvrouw is een onderzoek begonnen naar het lidmaatschap van Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), van een denktank waarin ook bankiers zitten. Dit maakte ombudsvrouw Emily O’ Reilly vrijdag bekend.

Het gaat om de zogeheten Groep van Dertig (G30), een financieel discussieforum dat wordt voorgezeten door Jacob Frenkel, topman van de Amerikaanse zakenbank JP Morgan Chase.

Corporate Europe Observatory, een groepering die kritisch is over de politieke invloed van het bedrijfsleven, had bij de ombudsvrouw een klacht ingediend. Volgens de actiegroep is de onafhankelijkheid van de ECB in het geding. G30 publiceert regelmatig rapporten. Daarin zou het onduidelijk zijn of de ECB de conclusies en aanbevelingen deelt. Zo pleitte G30 in een rapport in 2013 voor meer uitwisseling van informatie tussen de raden van bestuur van banken en toezichthouders. Niet alleen Draghi, maar ook andere hoge ECB-medewerkers nemen regelmatig deel aan G30-werkgroepen en bijeenkomsten, stelt Corporate Europe Observatory.

O’Reilly heeft vooralsnog geen mening over de kritiek van de actiegroep, maar vindt de klacht wel voldoende reden voor nader onderzoek. De voorganger van O’Reilly onderzocht in 2012 een soortgelijke klacht over de ECB en G30 van Corporate Europe Observatory, maar hij had toen geen bezwaar tegen Draghi’s betrokkenheid bij de denktank.

Niet ongebruikelijk

Dat Draghi als centrale bankier deelneemt aan het forum, is niet ongebruikelijk. Ook de presidenten van de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk, Japan, en China zijn lid van G30, net als de vice-voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Uit de financiële sector zitten onder meer hoge mensen van de grote Zwitserse bank UBS en van vermogensbeheerder Blackrock in het forum, naast wetenschappers als de econoom Paul Krugman.

De ECB laat in een reactie weten dat zij graag meewerkt aan het onderzoek. In het EU-verdrag staat dat de centrale bank een „dialoog” moet onderhouden met belanghebbenden, zegt een woordvoerder. „De G30 is een zeer divers forum waarvan huidige en voormalige centrale-bankgouverneurs, ministers van Financiën, academici en vertegenwoordigers van de private sector deel uitmaken. Dat maakt het voor ons een relevant forum”. ECB heeft „regels en instrumenten die schijnbare of potentiële belangenconflicten vermijden”, aldus de zegsman.

Regelmatig krijgen de ECB en andere centrale banken de kritiek dat ze te dicht bij de financiële sector zouden staan. In 2015 gaf ECB-directielid Benoit Coeuré marktgevoelige informatie tijdens een bijeenkomst met bankiers en hedgefondsmanagers in Londen.