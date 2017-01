Operatie Witte Huis-verhuizing: in vijf uur moet de boel over

Terwijl de inauguratie zich voltrekt, ondergaat het Witte Huis een pijlsnelle metamorfose: in ongeveer vijf uur gaan de spullen van de familie Obama eruit, en die van de familie Trump erin.

Zodra de president en zijn opvolger om half elf de deur uitgaan op weg naar het Capitool voor de beëdiging van Trump, komt het personeel van het Witte Huis, dat bestaat uit ongeveer 90 personen, van schoonmakers tot onderhoudsmonteurs, in actie om het pand aan te passen aan de nieuwe bewoners. Tot die tijd wordt weinig gedaan, om te voorkomen dat de Obama’s het gevoel krijgen dat ze de deur uit worden geduwd.

Afscheid

Om 08.30 uur (14.30 uur Nederlandse tijd) verzamelt de staf zich in de State Dining Room om afscheid te nemen van de Obama’s. Het personeel blijft in het Witte Huis bij wisselingen van de president; er is weinig verloop, en presidentiële families en personeelsleden raken vaak aan elkaar gehecht. President George W. Bush nam acht jaar geleden met tranen in zijn ogen afscheid.

De West Wing van het Witte Huis, aan het begin van de laatste volledige dag van het presidentschap van Barack Obama. Foto Reuters/Yuri Gripas

Verhuizers

Direct na 10.30 uur (16.30 uur) komen de verhuizers. Externe verhuizers mogen om veiligheidsredenen het Witte Huis niet in, dus het personeel moet spullen versjouwen. Daarna rijden ook de verhuiswagens met de spullen van inkomend president Trump en zijn gezin voor. De vaste stafleden van het Witte Huis richten de kamers in. Schilders, loodgieters, timmerlieden en elektriciens verrichten kleine reparaties. Alleen het keukenpersoneel is van verhuisdienst gevrijwaard om voor eten te kunnen zorgen.

Meubilair wordt uit de West Wing gedragen, twee dagen voordat Donald Trump daar z’n intrek neemt.

Foto AFP Nicholas Kamm

Het woongedeelte van het Witte Huis telt zestien slaapkamers, die opnieuw moeten worden ingericht en aangepast aan de wensen van de Trumps. Presidenten kunnen eigen meubels meenemen, en hebben ook de keuze uit een magazijn van eerder gebruikt meubilair.

Oval Office

De grootste aandacht gaat uit naar de inrichting van het Oval Office, de belangrijkste ruimte in het Witte Huis die het prestige van de president moet weerspiegelen. De nieuwe president heeft bijvoorbeeld de keuze uit een aantal stoelen en historische bureaus. Ook worden tapijten, schilderijen en andere decoraties veranderd. President Obama verving een borstbeeld van Winston Churchill dat George W. Bush te leen had gekregen van de Britten door een buste van Martin Luther King. Trump wil Churchill op die plek terug hebben.

Een man verplaatst dozen tijdens de laatste volle dag van president Obama in het Witte Huis.

Foto’s Reuters/Yuri Gripas

Vijf uur later…

Rond 14.30 uur (20.30 uur Nederlandse tijd), als de inaugurele parade begint, moet de transitie in het Witte Huis nagenoeg zijn afgerond. De absolute deadline is 15.30 uur (21.30 uur): vanaf dat tijdstip kan de nieuwe president zijn intrede doen in het Witte Huis. Vermoedelijk wordt het wat later. Hij wordt begroet met de woorden: „Welkom in uw nieuwe huis, meneer de president!”

Neem zelf een kijkje in het Witte Huis met Google Street View: