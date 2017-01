Grote verschillen in aanbod Netflix

The Crown, Gilmore Girls: A Year in the Life en The OA hebben de afgelopen maanden nog meer abonnees naar Netflix getrokken. In de laatste drie maanden van 2016 kreeg de streamingdienst 7 miljoen extra abonnees. Dat is bijna 2 miljoen meer dan verwacht, maakte het bedrijf donderdag bekend. Ook in de VS, waar al ruim één op de tien inwoners een betaald abonnement heeft, groeit de dienst nog steeds. Toch zal Netflix het de komende tijd vooral moeten hebben van hun internationale markten. Buiten de VS groeide de dienst met 13 procent, in de VS met 4 procent. In Nederland zou Netflix 2 miljoen abonnees hebben, maar zelf meldt het bedrijf geen cijfers.

In de hele eurozone kost een standaardabonnement 9,99 euro. Maar daarvoor krijg je lang niet overal hetzelfde, blijkt uit onderzoek van NRC. Zo kunnen Franse abonnees de show Adéhadé van Jochem Meyer niet zien, en Nederlanders kunnen de Franse serie Fais pas ci, fais pas ça niet kijken. Ook de grootte van de catalogi verschilt per land. In het ene land krijg je meer uur video voor je geld dan in het andere land.

Finnen krijgen het meest

Wat je in welk land kan bekijken, houdt Netflix geheim. Wel zijn er onafhankelijke online catalogi die bijhouden wat Netflix aanbiedt per land. Eén van de catalogi is UNOGS (Unofficial Netflix Online Global Search). Volgens de eigenaar halen zij iedere nacht de catalogusinformatie van Netflix op. Op basis van hun data krijg je in Europa het meeste waar voor je geld in Finland met 2.996 films en series.

Wie vooral series kijkt, zit in Nederland niet goed. Binnen Europa hebben veertig landen meer series. Dat heeft volgens Netflix te maken met de aankooprechten. Productiemaatschappijen die de rechten van films en series bezitten, verlenen die per regio. Als Netflix een film voor de hele wereld beschikbaar wil maken moet het bedrijf per gebied de rechten kopen. In Frankrijk, waar kijkers veel waarde hechten aan lokale series, moet Netflix meer aanbieden om abonnees te verleiden.

Eigen producties kan Netflix makkelijker wereldwijd aanbieden. De afgelopen jaren is Netflix steeds meer films en series gaan maken. In 2012 kwam Netflix met de eerste serie die daar exclusief te zien was: Lilyhammer. Na deze coproductie met de Noorse zender NRK volgden ruim honderd ‘originals’. Dit jaar gaat Netflix 6 miljard dollar aan eigen producties uitgeven en wil het in totaal duizend uur aan films en series gaan maken.