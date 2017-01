FC Twente verslaat Heracles in derby van het oosten

FC Twente heeft op vrijdagavond de streekderby tegen Heracles Almelo met minimaal verschil gewonnen. In de Grolsch Veste maakte de Deense speler Joachim Andersen het enige doelpunt.

De centrale verdediger, die was meegekomen met een vrije trap, kopte al in de tiende minuut raak na een afgemeten voorzet van Bersant Celina.

Fel Heracles vergeet te scoren

Gedurende de eerste helft kreeg Heracles meer grip op de wedstrijd wat leidde tot een tweetal kansen van spits Samuel Armenteros. Ook Twente kreeg mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen via Dylan Seys en Celina.

Heracles begon na rust een stuk sterker, was feller in duels en drong Twente naar achteren. De club uit Almelo werd vooral via standaardsituaties gevaarlijk. Via de vrije trappen van Brandley Kuwas en Thomas Bruns, ook invaller Vincent Vermeij had een grote kans. Maar na een subtiele pass van Kuwas raakte hij de bal geheel verkeerd. Doordat de gelijkmaker uitbleef, kreeg Twente via aanvaller en topscoorder Enes Ünal nog een grote kans. Zijn schot eindigde op de paal.

Door de overwinning stijgt FC Twente naar de zevende plaats. Heracles Almelo staat elfde. Een ander belangrijke wedstrijd dit weekend is de lastige uitwedstrijd voor Ajax tegen FC Utrecht. Verder ontvangt PSV sc Heerenveen en koploper Feyenoord speelt in de Kuip tegen Willem II.