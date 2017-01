De Haagse Stemming: Hachchi is terug en Dijkhoff scoort

HACHCHI SPREEKT: Haar vertrek uit de Tweede Kamer een jaar geleden was een groot mysterie - en dus voer voor speculatie. Had Wassila Hachchi hondsdolheid van een hondenbeet? Had ze een pikante affaire? Omdat het D66-Kamerlid zich voor haar eigen fractie en parlementaire journalisten volstrekt onbereikbaar hield, wist niemand waarom ze zonder haar spullen te pakken naar de VS was vertrokken om campagne te voeren voor Hillary Clinton. Maar vandaag spreekt ze, in de Volkskrant. Ze is weer terug, in Breda en ja, ze leeft van wachtgeld: “ik houd me aan de regels van de politiek en dat zijn regels die ik niet zelf verzonnen heb en die voor alle politici gelden”, want ze was in de VS slechts vrijwilliger: “mijn naam was besmet dus die betaalde kantoorbaan was lastig”. Maar ze is “per direct beschikbaar als campaign consultant voor politici” en “trouwens ook beschikbaar als consultant voor bedrijven”. “Ik ben volop diensten en producten aan het ontwikkelen. Het is doodzonde als al mijn inzichten in mijn hoofd blijven.” Alleen, ze is nog niet gebeld door haar oude partij, of door anderen. Bij D66, waar ze in 2010 nog nummer 6 op de lijst was, kunnen ze haar in de campagne missen als kiespijn.

HET CBS SPREEKT: De werkloosheid daalt nog meer, in december naar 5,4 procent van de beroepsbevolking, dus minister en lijsttrekker Lodewijk Asscher (PvdA) bejubelde gisteren de “sterkste daling in tien jaar”. Ook coalitiegenoten van de VVD zijn trots. Maar slaat dit wel aan bij de kiezer? In de VS werd de discrepantie tussen ‘unemployment’ en ‘joblessness’ een groot campagnethema. Terwijl de officiële cijfers aangeven dat er minder werklozen zijn, zijn er tegelijk minder mensen die werken en/of daarvan rond kunnen komen. Trump telde in zijn retoriek gepensioneerden, studenten, oproepkrachten en mensen die überhaupt niet meer solliciteerden mee. En hij won.

Wat wij horen: Dit kan ook in Nederland een rol gaan spelen in de campagne omdat het officiële werkloosheidscijfer en de beleving van veel kiezers uit elkaar lopen. Sinds twee jaar is het niet meer zo dat alleen mensen met een baan van 12 uur bij het CBS meetellen als werkend, maar ook iedereen die maar 1 uur per week werkt. En hoewel het aantal mensen in de WW afneemt, is het aantal mensen in de bijstand juist hoog. “Als mensen uit de WW verdwijnen kun je wel de vlag uithangen, maar als ze in de bijstand komen, worden ze daar niet blij van”, vertelt Rob Witjes van het UWV. Al relativeert hij kritiek op de cijfers van gisteren ook. “De daling van het werkloosheidscijfer komt in het afgelopen jaar wel degelijk doordat meer mensen werk vonden en of hun baan behielden.”

RUTTE SPREEKT: Premier Rutte was de afgelopen dagen op het World Economic Forum in Davos en sprak daar met economieverslaggever Wouter van Noort. Hij had dreigende woorden voor de zuidelijke lidstaten van de EU. Als Frankrijk en Italië hun economie niet hervormen “zal dat een vernietigend effect hebben op de Europese integratie”, aldus Rutte, die Spanje juist roemde. “Ik ga niet zeggen: ze moeten daar en daar op hervormen. Maar dat moet bijvoorbeeld gebeuren in de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt.” Rutte is in Davos tegelijkertijd bezig om Nederland te laten profiteren van de Britse uittreding. “Ik spreek hier de hele tijd met veel bedrijven, veel banken. Daar zitten bedrijven bij die nu in Engeland zitten, en die ook in Europa actief willen blijven.” VK-correspondent Melle Garschagen checkte overigens zijn uitspraken over de Brexit in Buitenhof, en daar bleek weinig van te kloppen.

DE RAAD VAN STATE SPREEKT: Zal de Tweede Kamer nog voor de verkiezingen besluiten over het politieke gevoelige per referendum afgewezen samenwerkingsverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie? Aan de Raad van State zal het niet liggen, weet Haags verslaggever Mark Kranenburg. Dat college heeft gisteren zijn advies afgerond over het wetsvoorstel van het kabinet om de zogeheten associatieovereenkomst ondanks de negatieve uitkomst van de volksraadpleging, alsnog te ratificeren. Het kabinet moet daar op reageren en vervolgens kan het wetsvoorstel binnen enkele weken naar de Kamer. De meerderheid is er - dat is alleen spannend in de Senaat - maar oppositiepartijen, met uitzondering van D66 en GroenLinks, zullen het debat ongetwijfeld aangrijpen om de kiezers duidelijk te maken dat er weer niet naar ‘het volk’ wordt geluisterd.

KAMP WINT: Henk Kamp, die deze week door ziekte afwezig was in Den Haag, heeft de strijd om de kolencentrales gewonnen van Sharon Dijksma. Er worden niet meer centrales gesloten binnenkort, schreef hij gisteren aan de Kamer. Door afspraken in het Energieakkoord blijven er nog vijf centrales over en Kamp ziet, ondanks de wens van de Kamer, de PvdA en milieuminister Dijksma (#4 op de kandidatenlijst), geen reden verder in te grijpen.

WAT WIJ LEZEN: Het is 2002 all over again, schrijft Elsevier, want Buma en Wilders lijken een niet-aanvalsverdrag te hebben gesloten, net zoals Balkenende en Fortuyn dat destijds hadden. Destijds was de strategie ‘Pim zaait en wij gaan oogsten’ en werd Balkenende premier. Nu hebben zowel het CDA als de PVV baat bij verlies van Rutte op 15 maart. Buma, die in Den Haag bekendstaat als de enige die Wilders niet alleen op retoriek maar ook op inhoud aanpakt, viel niet Wilders, maar alleen Rutte aan in zijn campagnespeech afgelopen weekend. “‘Kringen rond Sybrand Buma’ spreken van een ‘stilzwijgende deal’ om elkaar niet aan te vallen”, schrijft het weekblad met veel aanhalingstekens.

Slipjes voor Jesse: Vrij Nederland heeft deze week een dubbelinterview met Jesse Klaver en Ed Nijpels. Die laatste kreeg, toen hij op zijn 32ste lijsttrekker was voor de VVD, slipjes opgestuurd. Dat is Klaver (30) nog niet overkomen maar, “Als ik naar Jesse kijk, snap ik heel goed dat meisjes zich tot hem aangetrokken voelen. Die gaan straks bij de verkiezingen ongetwijfeld massaal op hem stemmen”, zegt Nijpels. Klaver vertelt van welke coalitie hij premier wil worden: met PvdA, D66, SP, ChristenUnie en CDA.

Randstedelijke experts: Klaver is gezien zijn leeftijd en als voormalig vmbo-leerling een uitzondering op de kandidatenlijsten voor de Kamerverkiezingen. Trouw analyseerde de lijsten en kwam tot de conclusie dat ze vol staan met hoogopgeleide, randstedelijke, politiek ervaren kandidaten. En “opnieuw zal de Tweede Kamer voor tweederde bestaan uit mannen van middelbare leeftijd”. Geen boze burgers, maar de status quo, aldus Trouw.

WAT WIJ KIJKEN: Klaas Dijkhoff zit vanavond in de finale van de kennisquiz De Slimste Mens. Tv-recensent Hans Beerenkamp miste geen uitzending en voorspelt dat de VVD’er veel voorkeurstemmen kan winnen met zijn succesvolle optreden. Elf keer zat de staatssecretaris al tegenover quizmaster Philip Freriks. “Niet alleen wist hij veel - vooral van trivia - standbeelden van Willem de Zwijger, Michiel de Ruyter en Van Oldenbarnevelt herkende hij dan weer niet, meer nog waren het zijn droge humor en improvisatievermogen die imponeerden”, zegt Beerenkamp. “Dit is een man uit het volk, een gezellige Brabander, die desondanks liever schaakt dan voetbalt.” Dijkhoff is de eerste bewindspersoon die het afbreukrisico aandurfde, maar niet de eerste politicus die het weet om te zetten in politieke winst. Beerenkamp: “In de oorspronkelijk Belgische variant De Slimste Mens Ter Wereld verloor de toen relatief onbekende N-VA-politicus Bart De Wever met een seconde verschil de finale. Maar iedereen had schik in de laconieke grappen van die kwistig met Latijnse spreuken strooiende bierbuik. Vier maanden later triomfeerde hij bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement, nu is hij burgemeester van Antwerpen en de invloedrijkste politicus van het land.”

De dag die je wist dat zou komen: Vandaag wordt Donald Trump in Washington DC geïnaugureerd als de 45ste president van de Verenigde Staten. Een presidentschap dat hoe dan ook gevolgen in Den Haag zal hebben.

Politieke Junkies: Politiek verslaggever Thijs Niemantsverdriet zit vanavond met Avinash Bhikhie (NU.nl) en Nynke de Zoeten (NOS) in het panel van Politieke Junkies. Hij zal vertellen hoe de mannenbroeders van de SGP verantwoordelijk zijn voor het grootste pr-succes op het Binnenhof van de afgelopen jaren. De show in De Balie is uitverkocht, maar om 20:30 live te volgen.