Baudet presenteert politiek pamflet

Deze avond, precies tijdens de inauguratie van Trump, presenteert Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, zijn nieuwe boek Breek het partijkartel!. ‘Het politieke systeem in Nederland verkeert in een existentiële crisis’, schrijft Baudet in het eerste hoofdstuk.

De symptomen van de crisis, aldus de rechtsfilosoof: afnemend politiek vertrouwen en zwevende kiezers. De oorzaak: de gevestigde politieke partijen, die onderling bestuurlijke banen verdelen (‘een baantjescarrousel’) en de wil van de kiezers negeren. Dit ‘partijkartel’ moet van Baudet worden opengebroken met referenda naar Zwitsers voorbeeld, waarbij burgers zelf een wetsvoorstel kunnen initiëren en daarover kunnen stemmen.

Politiek pamflet

Thierry Baudet publiceerde negen boeken van uiteenlopende aard, van zijn proefschrift over natiestaten tot een erotische roman. Het boek dat hij vandaag presenteert kan gezien worden het politieke pamflet van Forum voor Democratie, dat democratische vernieuwing als belangrijkste verkiezingsthema heeft. Overigens is nog niet helemaal zeker of de partij kan meedoen aan de verkiezingen: ze moet voor eind deze maand genoeg ondersteuningsverklaringen hebben in alle kieskringen. Volgens de partij zijn in Zeeland en Friesland nog niet genoeg verklaringen verzameld.

Baudet reikte het eerste exemplaar uit aan rechtsfilosoof Paul Cliteur. Nummer 30 en lijstduwer van Forum voor Democratie.