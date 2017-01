Plekken zondergeluidsbagger

Wat is de overeenkomst tussen Hotel van der Werff op Schiermonnikoog, The Trafalgar Pub in Eindhoven, Boshut Het Panneland in Vogelenzang en Café Reynders op het Amsterdamse Leidseplein? Het antwoord: je kunt er eten en drinken zonder achtergrondmuziek. Zonder Radio 538, André Rieu of elektronische muzak.

Kijk maar na op de website zondermuziek.nl. Die verzamelt de gegevens van Nederlandse horeca en winkels waar je muziekloos kunt vertoeven. Achttien locaties staan er nu op de kaart, maar dat worden er snel meer, als het aan initiatiefnemer Ab Kok ligt. Iedereen kan helpen de site te vullen: even klikken op ‘Locatie aanmelden’, de gegevens invullen, en voilà, de plek-zonder-muziek staat als nieuwe speld op de kaart.

„Het is niet dat ik niet van muziek hou”, zegt Kok, een energieke net-zestiger, terwijl hij het vuur in zijn houtkachel thuis nog eens oprakelt. „Integendeel, ik ben dol op muziek. Maar wel mijn éígen muziek, op het moment dat ík daarvoor kies.”

Mateloos kan Kok zich ergeren aan „die geluidsbagger”, zoals hij het noemt: de muziek die je vrijwel overal in publieke gebouwen omringt. In winkels, in horeca, bij de kapper en zelfs buiten in de winkelstraat. „En alleen maar om mij als klant meer te laten consumeren”, zegt hij fel. „Nou, dat werkt bij mij dus averechts.”

Kok ziet zijn website als een „interessant experiment”. Hij is benieuwd of meer mensen zich ergeren aan de ongevraagde muziek – en zo ja, dan wil hij ze graag een platform én een service bieden. „Laten zien waar je nog normaal met elkaar kunt praten onder het eten”, zegt hij. „En waar je nog in alle rust een nieuwe jas kunt uitzoeken.”

Wat Kok ook zeer interesseert: waarom ondergaan alle Nederlanders die „akoestische terreur” zo lijdzaam? Zien ze dan niet dat het zakkenklopperij is, dat ze aan de leiband van de consumptiemaatschappij lopen? Dat zij er zelf aan meebetalen omdat de ondernemer jaarlijks een factuur van Buma/Stemra krijgt en die aan zijn klanten doorberekent? Kan dat ze dan niks schelen? Of vinden ze de muziek echt prettig? Kok grinnikt hoofdschuddend. Hij legt nog maar eens een houtblok in de kachel. Het vuur knappert, de kat snurkt. En de muziek staat uit.

Meer inlichtingen: zondermuziek.nl