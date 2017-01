Binnenkijken in een zelfvoorzienend huis

Huis Petri Raymakers en haar man Louis Vlaarskamp hebben dit huis zelf gebouwd. Tegen de duinen in Wijk aan Zee. Het huis is (bijna) helemaal zelfvoorzienend: stroom komt van de zonnepanelen, de verwarming komt van het ‘energiedak’. Daar zitten buisjes met water in dat wordt verwarmd door de zon en weer naar de vloerverwarming gepompt. Gas hebben ze niet. Petri (54): „Je voelt je heel onafhankelijk want je hebt geen energiebedrijf nodig.” Hoewel, voorlopig zijn ze er nog op aangewezen. Wat ontbreekt is een accu om de stroom op te slaan, voor de tijden dat de zon niet schijnt. „Wij leveren dus stroom aan het energiebedrijf, dat dat opslaat. En vervolgens kopen wij de stroom terug, wanneer we het nodig hebben.” Het huis is geïsoleerd met drie-dubbele beglazing. Als je eenmaal begint met zo’n energie-zuinig huis, zegt Petri, ga je steeds verder. „Je denkt: laten we díe investering ook maar doen.”

Recyclen Ze zijn nogal van het recyclen, zegt Petri. „Bijna alles in huis is tweedehands. Alleen de trap is nieuw.

De honden zijn ook tweedehands. Een was een vondeling, achtergelaten in het asiel. Een komt uit Turkije en één uit Griekenland. Die hadden het niet goed waar ze woonden, maar hier wel.” Ze hebben ook twee kinderen, van 14 en 16 jaar.

Iets van IKEA? „Toch wel! De rode ovenhandschoenen aan de muur.”

Meenemen bij brand? „De kinderen, de honden en een paar waardevolle stoelen, als het lukt.”