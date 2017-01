Gedupeerde creditcardklant wacht nog op compensatie

Gedupeerde klanten van het creditcardbedrijf van ABN Amro wachten nog steeds op compensatie. Dat bevestigt directeur Gijs Wildeboer na vragen van NRC.

In november vorig jaar meldde NRC dat International Card Services (ICS), een dochterbedrijf van ABN Amro, klanten jarenlang te veel krediet had verstrekt, meer dan financieel verantwoord voor hen was. Sommige klanten zijn daardoor mogelijk in financiële problemen gekomen, omdat ze de rente niet kunnen betalen.

Wildeboer heeft destijds toegezegd dat gedupeerden gecompenseerd zouden worden en sprak de verwachting uit dat „voor het einde” van 2016 een plan klaar zou liggen. Twee klanten van ICS hebben echter aan NRC gemeld dat het creditcardbedrijf de zaak nog steeds aan het onderzoeken is. De misstanden bij ICS kwamen begin 2015 intern aan het licht.

Het compensatieplan is nog niet klaar, bevestigt Wildeboer nu in een reactie. „Ik had gehoopt voor het einde van het jaar klaar te zijn, maar dat heb ik niet gehaald.” Waardoor dat niet is gelukt, kan hij niet uitleggen. Hij zegt wel: „Er moet een goed plan komen voor de klanten. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.” Wildeboer verwacht er „geen maanden” meer mee bezig te zijn.

Banken die klanten te veel geld lenen zijn volgens minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) een breder probleem, bleek uit zijn antwoorden op Kamervragen die werden gesteld naar aanleiding van het nieuws over ICS. Het gaat niet alleen om creditcards maar ook om andere kortlopende leningen, waarmee consumenten bijvoorbeeld een wasmachine of televisie aanschaffen. „De AFM ziet dat het beleid [...] hierop nog te vaak tekort schiet en dit moet beter.”

Marktleider

De overkreditering bij ICS heeft ten minste vijf jaar geduurd. Klanten kregen soms 15 procent meer krediet dan het officiële maximum. ICS schond daarmee mogelijk zijn zorgplicht en houdt rekening met een boete van financieel toezichthouder de AFM. Het creditcardbedrijf profiteerde er juist van omdat het meer rente verdiende. Om hoeveel klanten het gaat, is niet bekend. Dat is ICS intern nog aan het onderzoeken.

ICS is met 3 miljoen klanten marktleider op het gebied van creditcards in Nederland. De affaire is eveneens ongemakkelijk voor moederbedrijf ABN Amro. De bank presenteert zich sinds de nationalisatie in 2008 als voorzichtige bank die het belang van de klant voorop stelt.