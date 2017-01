Zoektocht naar kandidaten en handtekeningen

Onbekende lijsttrekker

Jacques Monasch vond dat hij nog niet onvoorspelbaar genoeg was. Het Kamerlid splitste zich in november af van de PvdA, na een halve poging mee te doen aan de interne lijsttrekkersverkiezing. Hij begon voor zichzelf: Nieuwe Wegen is een van de 81 partijen die zich bij de Kiesraad hebben geregistreerd. Maandag maakte hij bekend dat niet hij, maar Alfred Oosenbrug lijsttrekker wordt, een in Den Haag onbekende accountant uit Zoetermeer die publiceert over „de uitverkoop van ons ooit goudgerande pensioenstelsel”. Monasch hoopt op een ‘Bernie Sanders-effect’.

Partij zonder naam

Scholierenbond LAKS had de bel niet gehoord en had de deadline om zich als partij in te schrijven gemist. LAKS, bekend van de klachtenlijn over eindexamens, mag nog meedoen, maar niet meer onder eigen naam. De bond komt op het stembiljet als blanco lijst, enkel aangeduid met een nummer. Bijkomend probleem: de meeste sympathisanten van deze one-issuepartij voor het onderwijs zijn waarschijnlijk nog niet kiesgerechtigd.

Stemformulier te klein

Niet alle nieuwe partijen lukte het voor maandag een waarborgsom van 11.250 euro te betalen. Rechtdoor, voortgekomen uit motorclub No Surrender, kreeg de financiering niet rond na een inval in het clubhuis in Emmen. Andere hebben nu twee weken om 580 handtekeningen op te halen, verdeeld over de 20 kieskringen. Als dat de meeste lukt, heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) een probleem. Meer dan 21 partijen passen niet op het standaard stemformulier (70×50cm). De alternatieven? Een onhandelbaar groot vel, dubbelzijdig afdrukken, of per partij minder kandidaten vermelden.