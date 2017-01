Wat als je jarenlang als meme het internet over gaat?

Voor sommigen is aandacht op internet het hoogste doel. Hoe meer volgers, hoe beter. Anderen hebben er niet expliciet om gevraagd, maar staan wel opeens vol in de belangstelling. Bijvoorbeeld omdat ze vergeten hun Facebook-event op privé te zetten of omdat een babyfoto met een geinige pose in allerlei onverwachte contexten wordt gebruikt. Met een beetje mazzel ben je tot in de eeuwigheid een internetmeme.

Zulke memes kunnen een compleet eigen leven gaan leiden, maar er gaan gewone mensen achter schuil. Het Britse tijdschrift New Statesman begon een project waarin meme-mensen worden geïnterviewd: Living the Meme. Inmiddels heeft journaliste Amelia Tait het verhaal van zes internetfenomenen opgetekend.

Neem de Success Kid, misschien wel een van de bekendste memes. Z’n moeder zette een foto van Sammy Griner op Flickr waarin hij zand in zijn vuist houdt en zelfvoldaan kijkt. Al snel werd dat door allerlei internetters opgepikt en gebruikt om een yes!-momentje uit te drukken. In 2013 gebruikte de regering van Obama het plaatje zelfs rondom het aannemen van een nieuwe immigratiewet.

Sammy is inmiddels tien jaar oud. Dat hij bekend is van het plaatje stoort hem niet zo. Hij wordt ook niet herkend. Een 1-jarige ziet er compleet anders uit dan een 10-jarige. Maar hij zou het jammer vinden als dit de enige faam is die hem in zijn leven ten deel valt:

“I actually want to be many things… well, it might be embarrassing but I want to be a beatboxer when I grow up, an artist, erm, whichever.”

Regenboog

Of de man die vanuit zijn huis in Californië een filmpje van een dubbel regenboog maakt en helemaal overweldigd is. Paul Vazquez’ filmpje ging viral nadat talkshowhost Jimmy Kimmel het in 2010 in zijn programma liet zien.

De roem bevalt hem wel, zegt Vazquez, die een zelfvoorzienende boerderij bezit. Hij mocht in een reclame spelen met Jennifer Aniston, kon zijn gebit laten repareren, en zijn auto’s: “And I think I bought some silver and some guns.” De aandacht gaat hij niet uit de weg:

“I get recognised like I’m a rock star. I get fangirled, and hugs and kisses, and invitations. People are so happy to meet me, and that shit’s all good, especially when it’s a beautiful woman. And that’s the majority of what it is.”