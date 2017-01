Schutter van nachtclub Istanbul leek een ‘professional’

Turkije haalt opgelucht adem. Na een omvangrijke klopjacht heeft de Turkse politie de vermoedelijke dader van de aanslag op een nachtclub in Istanbul gearresteerd. Daarmee komt een einde aan twee weken van onzekerheid en angst dat hij nogmaals zou toeslaan. Het was een blamage voor de autoriteiten dat een terrorist die 39 mensen had vermoord zo lang onvindbaar kon blijven.

Een foto van de vermoedelijke dader van de aanslag op een nachtclub in Istanbul die na zijn arrestatie werd gepubliceerd. Foto Depo Photos via AP

De gouverneur van Istanbul, Vasip Sahin, identificeerde de verdachte als Abdulkadir Masjaripov uit Oezbekistan. Hij werd maandagavond samen met zijn 4-jarige zoon gearresteerd in Esenyurt, een deelgemeente van Istanbul. Volgens de gouverneur heeft Masjaripov schuld bekend en komen zijn vingerafdrukken overeen met die van de dader in de nachtclub. De Turkse politie publiceerde na de arrestatie foto’s waarop de verdachte te zien is met een zwaar gehavend gezicht.

De politie heeft op hetzelfde adres ook een man uit Irak en drie vrouwen uit Somalië, Senegal en Egypte aangehouden. Bij invallen in andere delen van Istanbul werden diverse vermeende leden van een Oezbeekse IS-cel gearresteerd.

Buitenlands complot

Op Oudejaarsavond waren ongeveer 700 mensen in nachtclub Reina om het nieuwe jaar in te luiden. Kort na middernacht opende de dader het vuur in de club, nadat hij bij de ingang een politieman en een bewaker had doodgeschoten. De aanslag werd opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Gouverneur Sahin zei dat de verdachte militaire training heeft gehad in Afghanistan. „Hij sprak vier talen en was goed opgeleid”, zei hij. Volgens Sahin zijn er sterke aanwijzingen dat hij begin vorig jaar illegaal Turkije is binnengekomen via de oostgrens.

Premier Binali Yildirim sprak vanochtend zijn hoop uit dat de verdachte tijdens zijn verhoor zou onthullen wie de „krachten” zijn achter de aanslag. Dat is een impliciete verwijzing naar een vermeend buitenlands complot om Turkije te ondermijnen. In regeringsgezinde media wordt gesuggereerd dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA betrokken was bij de aanslag.

Daarbij wordt vaak gewezen op de professionaliteit van de schutter, die militaire training leek te hebben gehad. Hij pleegde de aanslag met een automatisch geweer waarmee hij zo’n 180 kogels afvuurde. Tijdens het herladen van zijn wapen, gooide hij stungranaten in het publiek om de aandacht af te leiden.

„Het lijkt erop dat de aanslag niet gewoon een daad is van een terreurorganisatie, maar dat er ook een inlichtingendienst bij betrokken was”, zei vicepremier Numan Kurtulmus in een interview met de televisiezender A Haber. „Het was een extreem goed geplande en georganiseerde daad.”

Het parlementslid Samil Tayyar van de AK-partij ging nog verder. Op Twitter schreef hij: