‘Ondernemertje pesten’ in een Rotterdamse volkswijk

Esdra Baris klinkt streng, als hij Klaas aanspreekt. „Je moet alleen het bot geven, niet ook het stuk ossenhuid. Leg maar terug.” Klaas, op wiens gezicht het leven diepe sporen heeft achtergelaten, aarzelt. „Ik wilde hem wat extra’s geven.” Klaas komt al jaren in de dierenwinkel van Baris aan de Rotterdamse Kruiskade, De Rimboe. Zijn hond had eczeem, maar het gaat nu beter. „Gebruik je dat voer nog dat ik je heb gegeven? Dan moet je hem niet extra ossenhuid gaan geven.”

Esdra Baris staat elke dag in zijn winkel en heeft geen moment rust. Niet alleen omdat de talloze parkieten, slangen, muizen, kippen, cavia’s en vissen verzorging nodig hebben.

Baris heeft het ook druk omdat zijn winkel een magneet is voor mensen uit de buurt. Allerlei mensen. De dierenwinkel staat in een levendige achterstandsbuurt in het centrum van Rotterdam: een grimmige coffeeshop schuin tegenover, in de nauwe zijstraten hokkerige sociale woningbouw.

Er komen oude mannen langs, aan wie Baris gedroogde slangenhuid verkoopt, „ik vermoed voor een soort voodooritueel”. Een kunstenaar uit de buurt koopt een kip, de Servische buurvrouw komt elke dag langs met stukjes fruit en noten voor Pikachu, de grote rode ‘huisara’, die in het midden van de winkel staat. Vier jongens in zwarte hoodies („Capuchon af als je binnen bent, jongens!”) staan te giechelen bij het hok van de konijnen. „Het voelt heel raar als hij aan je vingers sabbelt!”

Met twee woorden spreken

Baris kent de meeste kinderen uit de wijk bij naam. Hij is een vertrouweling, hij leert ze met twee woorden spreken. Hij heeft ook altijd een stagiair; de stagebegeleiders weten hem te vinden, vooral met jongens die moeilijk te plaatsen zijn.

In de 17 jaar dat Baris de winkel heeft, had hij tot voor kort eigenlijk nooit problemen. „Ja, als je een dierenwinkel hebt, haten mensen je. De dierenvrienden. Ik krijg doodsbedreigingen, ik word uitgescholden.”

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) komt af en toe langs, maar het was altijd goed. Twee jaar geleden kenterde dat, toen de inspecteur naar de rechter stapte voor een gewonde chinchilla. De rechter gaf Baris gelijk, omdat hij het zieke dier goed verzorgde. Maar daarna kwam er een andere inspecteur, en sindsdien is het mis. Of, zoals Baris het zegt: „Nu is het oorlog”.

Inmiddels is ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erbij betrokken. Die heeft geen probleem met de verzorging van de dieren, maar heeft wel al drie keer een boete opgelegd van 1.500 euro. Omdat Baris een registratienummer mist waar hij nog nooit van gehoord had, maar sindsdien probeert te verkrijgen. Omdat de kippen geëtaleerd staan en geen stok hebben om op te zitten („Ze zitten hooguit een paar dagen in het hokje, en ze komen rechtstreeks uit het weiland vandaan”) en omdat hij geen legitimatie heeft van mensen die nestjes konijnen of muizen aan hem verkopen. „Ik heb het wel gevraagd, een stuk of twintig keer. Ik geloof dat één iemand zich wilde legitimeren.”

Bij de talloze dieren die via Marktplaats worden verkocht hoeft niemand legitimatie te laten zien, zegt Baris. „Ik vind dat oneerlijk, ik mis op die manier inkoop.” Hij wil dat de rechter zich hierover uitspreekt, die heeft eerder laten blijken wél naar zijn punten te luisteren, zegt hij.

De NVWA en de LID willen niet specifiek op deze zaak reageren. Ze weten wat er op Marktplaats gebeurt, en zeggen dat ook aan te pakken, „maar dat is geen reden om niet óók bij de dierenwinkels te kijken.”

Nederland, Rotterdam, 27-12-2016. Een bezoek aan dierenwinkel de Rimboe aan de West-Kruiskade in Rotterdam waar eigenaar Esdra Baris het aan de stok heeft gekregen met de Dierenbescherming en in een rechtszaak verzuild is geraakt. Foto: Peter de Krom

Geld toestoppen

Baris krijgt geen eerlijke kans, zegt hij. „Dit is echt ondernemertje pesten.” Pasen 2015 was er bijvoorbeeld een dwergpapegaai in de winkel ontsnapt. Het dier viel de paaskuikentjes in de winkel aan. Iemand had de politie gebeld, en toen Baris bij de winkel aankwam, mocht hij niet naar binnen om de papegaai te vangen. „Ze lieten de slachtpartij gewoon doorgaan.”

Het dieptepunt kwam afgelopen oktober: een inval van de LID en NVWA. „Er stonden negen man in de winkel, inclusief politie en dierenarts.” De LID noteerde halflege drinkbakjes en vies stro, en legde negen boetes van 1.000 euro op. „Als ik op zaterdagmiddag vers water geef, dan is dat zondag om twaalf uur aan vervanging toe. Daarom kom ik naar de winkel, altijd.”

Een dierenarts nam twee vogels die ziek zouden zijn mee voor onderzoek. Tot de uitslag mocht Baris geen vogels meer verkopen: flinke schade voor een winkel die bekendstaat om zijn vogels en er zo’n tien per dag verkoopt. Maar klanten kochten de beestjes op aanbetaling en haalden ze een week later op. Toen was uit het onderzoek gebleken dat er niets mis was, zegt Baris.

Maar de boetes voor de halflege bakjes bleven staan. Intussen stoppen klanten hem geld toe: hier, om je te helpen met de boetes. Er is op straat weinig begrip voor het scherpe toezicht op De Rimboe. „De klanten houden het échte toezicht, zij weten hoe het er hier aan toegaat.”