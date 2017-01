‘Klokkenluider Chelsea Manning komt vervroegd vrij’

Barack Obama heeft de Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning dinsdag strafvermindering verleend. Manning, bekend van het lekken van staatsgeheimen aan website WikiLeaks, zou eigenlijk tot 2045 vastzitten, maar komt in mei al vrij, zo meldt The New York Times.

Chelsea Manning, voorheen bekend als Bradley Manning, werkte in het Amerikaanse leger als data-analist. In 2010 lekte de soldaat honderdduizenden diplomatieke en militaire documenten aan klokkenluiderswebsite Wikileaks. De informatie bood onder meer een nieuw inzicht in het verloop van de oorlogen in Irak en Afghanistan.

In 2013 werd Manning schuldig bevonden aan het lekken van staatsgevaarlijke informatie. Ze werd oneervol ontslagen bij het leger en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar. Na de veroordeling maakte Manning bekend transgender te zijn, sindsdien gaat ze als Chelsea door het leven. Ondanks herhaalde verzoeken tot overplaatsing zit Manning in een volledig mannelijke gevangenis.

Zelfmoordpogingen

In juli van het afgelopen jaar deed ze een zelfmoordpoging, waarna ze in eenzame opsluiting moest. Kort nadat ze was overgeplaatst in een isoleercel deed ze opnieuw een zelfmoordpoging. De advocaat van Manning gaf als reden voor deze zelfmoordpoging dat Amerikaanse autoriteiten weigeren “haar geslachtsidentiteitsstoornis op een adequate manier te behandelen”.

Op de website van het Witte Huis wordt gemeld dat Obama voor 209 mensen heeft bepaald dat ze strafvermindering krijgen, maar wordt Manning nog niet bij naam genoemd. Ook werd aan 64 mensen gratie verleend. In totaal heeft Obama tijdens zijn ambtstermijn 1.385 strafvermindering geboden en 212 gratie verleend.

Het besluit van Obama is opvallend, in 2011 zei hij nog dat Amerika een “rechtsstaat” is waarin “niet per individu wordt bepaald hoe de wet werkt”. “Hij (Bradley Manning, red) heeft de regels gebroken.”

Geeft Assange zich over aan de VS?

Eerder deze week liet WikiLeaks-oprichter Julian Assange weten zich over te geven aan de Verenigde Staten als Obama “clementie zou tonen” ten aanzien van Manning. De Australiër woont al vier jaar boven de ambassade van Ecuador in Londen. Hij moet in Zweden terechtstaan voor een seksueel vergrijp, maar vreest dat het land hem aan de VS zal uitleveren. Daar wacht hem mogelijk een lange gevangenisstraf vanwege het opzetten van de klokkenluiderssite WikiLeaks.

In een eerste reactie op het bericht over de vervroegde vrijlating van Manning reageerde het platform verheugd, maar ging niet in op de eerder naar buiten gebrachte belofte. Er ligt momenteel geen officieel uitleveringsverzoek vanuit de VS voor Assange.