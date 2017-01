Kijken: dit gebeurt er als je niet bij je eigen videoclip komt opdagen

Rapper Young Thug had wel wat te besteden voor zijn nieuwste videoclip. 100.000 dollar om precies te zijn. Daar kun je een aardig gelikt filmpje mee opnemen, moet ook regisseur Ryan Staake gedacht hebben, die gevraagd werd de clip te maken voor het nummer Wyclef Jean. Maar dat was buiten Young Thug zelf gerekend.

De rapper kwam namelijk nooit opdagen bij de opnames van de clip. En ook wat hij precies met de video wilde, bleef Staake tot op het laatste moment onduidelijk. Het enige waarop de regisseur kon varen was een gruizige audiotape waarop Young Thug iets over auto’s, bitches en het in elkaar meppen van een politiewagen mompelt.

De videoclip kwam er uiteindelijk toch en werd maandag online geplaatst. Het geld ging op en ook de ideeën van Young Thug werden er, zo goed en zo kwaad als dat ging, in verwerkt. Maar daarnaast geeft regisseur Staake voortdurend commentaar op hoe onmogelijk het maken van de clip eigenlijk was. Feitelijk is het resultaat daarmee vooral een creatieve uitleg van waarom de clip eigenlijk helemaal niet bestaat. Het levert een hilarische, surrealistische schets op van clichés over de hiphopwereld, ongegeneerde geldverspilling en de botsing tussen creatieve rebellie en commercieel succes.

Of de video inderdaad op deze manier tot stand kwam of dat het een grote stunt van Young Thug is, dat blijft natuurlijk gissen. NRC-recensent Saul van Stapele noemde de rapper niet voor niets “de meest excentrieke hiphopartiest van dit moment”. Young Thug staat erom bekend mensen graag op het verkeerde been te zetten en ook in zijn eerdere videoclips speelde hij voortdurend met conventies uit de hiphopwereld.

This one is for the Directors. @youngthug - Wyclef Jean https://t.co/33oyAlQ0NQ (I still can't believe this is out) pic.twitter.com/0Eo9fQO2Zr — Ryan Staake (@ryanstaake) January 17, 2017

En of het nu een hele dure non-video was of een opzettelijk kunststukje, het is in elk geval de moeite waard de clip tot het eind toe af te kijken, om erachter te komen wat er gebeurt als Young Thug uiteindelijk toch op de set opduikt. En om te zien wat Staakes plannen voor de clip éigenlijk waren, en dat die eigenlijk helemaal niet zo afwijken van het eindresultaat.