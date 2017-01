Geen korting meer voor zwartspaarder die tot inkeer komt

Het kabinet wil het soepele boete-regime afschaffen voor Nederlanders die hun in het buitenland gestalde vermogen alsnog bij de Belastingdienst opgeven. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën, VVD) dinsdag aangekondigd in een brief naar Tweede Kamer.

De zogeheten ‘inkeerregeling’ voor rijke Nederlanders die hun spaartegoeden in het buitenland alsnog willen opbiechten, is volgens Wiebes niet meer nodig. Omdat internationale afspraken tegen belastingontduiking over de uitwisseling van bankgegevens de laatste jaren zijn uitgebreid, krijgt de Belastingdienst gegevens over zwart geld buiten de grenzen inmiddels in toenemende mate uit eigen onderzoek. Wiebes:

“De kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen tegen de lamp lopen wordt daardoor almaar groter”

Sinds het begin van deze eeuw was de inkeerregeling volgens de Belastingdienst een succes. In de periode 2002-2016, waarin de verschuldigde boetes waren verlaagd of zelfs tijdelijk waren afgeschaft, hebben zich tienduizenden zwartspaarders gemeld – vooral uit landen als Zwitserland en Luxemburg. In totaal wist de fiscus op die manier ongeveer 1,9 miljard euro aan naheffingen en boetes te innen.

In het huidige regime krijgen fiscale spijtoptanten die binnen twee jaar alsnog hun vermogen netjes aangeven, een korting van 40 procent op de wettelijke boete van 300 procent over de verschuldigde aanslag. Die korting wil Wiebes nu afschaffen.

Nog meer maatregelen aangekondigd

In zijn brief aan de Kamer kondigt Wiebes nog een aantal maatregelen aan die belastingontduiking moet tegengaan, mede naar aanleiding van het verschijnen van de zogeheten Panama Papers in april vorig jaar. Daarin dook ook een aantal Nederlanders op die gebruik leken te maken van mogelijk ongeoorloofde internationale belastingconstructies.

Voortaan, zo stelt het kabinet voor, zullen boetes die worden opgelegd aan fiscaal adviseurs die hebben meegewerkt aan illegale belastingconstructie voortaan openbaar moeten worden gemaakt. En het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen zal worden ingeperkt. Om te voorkomen dat ,,bepaalde fiscaal relevante feiten, zakelijke handelingen en transacties aan het oog van de Belastingdienst worden onttrokken”, zou de fiscus gemakkelijker toegang moeten krijgen op fiscale dossiers van cliënten van deze beroepsgroepen.

Verder wil het kabinet de verhaalsmogelijkheid op belastingfraudeurs vergroten, door de aansprakelijkstelling op hun erfgenamen uit de breiden.

De Tweede Kamer spreekt donderdag met staatssecretaris Wiebes over de aanpak van belastingontwijking.