De Haagse Stemming: Ruttes geloofwaardigheid

DE ENE UITSLUITING IS DE ANDERE NIET: Met Mark Ruttes uitsluiting van samenwerking met de PVV, lijkt het cordon sanitaire rond Wilders een feit. Rutte hoopt, zo schrijft politiek verslaggever Annemarie Kas, potentiële Wilders-stemmers voor zich te winnen als duidelijk wordt dat diens partij na de verkiezingen sowieso buiten spel staat. Maar hoe geloofwaardig is de uitspraak van de premier, zondag bij Buitenhof? Niet zo, denkt Joost van Spanje, die promoveerde op het fenomeen cordon sanitaire. Echte PVV-aanhangers hebben geen partij die een serieus alternatief vormt en ze vertrouwen politici niet, ook niet in hun belofte Wilders uit te sluiten. En dat is niet alleen een probleem voor Rutte. “Zoals Wilders vaak zegt: het CDA verkoopt zijn schoonmoeder nog voor de macht. Daar zit vast wat in, zullen zijn kiezers denken.”

Principes versus argumenten: Het AD merkt op dat er “een wezenlijk verschil is tussen een partij bij voorbaat op principiële gronden uitsluiten (zoals andere partijen doen met de PVV) en zeggen dat samenwerking niet kan op basis van inhoudelijke argumenten, zoals Rutte dit weekeinde deed. Over argumenten kan worden onderhandeld, over principes niet”.

De VVD-campagne snorde ondertussen een tweet op waarin Wilders een jaar geleden zelf de VVD uitsloot op argumenten.

WIE MET WIE INTERNATIONAAL: Politiek columnist Tom-Jan Meeus ziet een nieuw verkiezingsthema: wie zijn wij en bij wie willen wij horen? De inauguratie van Donald Trump, vrijdag in Washington, en zijn uitspraken pro-Poetin en anti-Merkel, -EU en -NAVO, dwingen ons daartoe. “Ze zeggen dat alles draait om identiteitspolitiek. Oké. Laat alle lijsttrekkers zich dan uitspreken, vooral degenen die zeggen dat ze zoveel van Nederland houden. Interessant genoeg loop je bij hen de grootste kans dat zij Poetin en Trump, met hun nieuwe wereldorde, boven Merkel en de EU verkiezen.”



NADERENDE DEADLINE NIEUWE PARTIJEN: De komende twee weken zijn spannend voor veel partijen die zich bij de Kiesraad hebben geregistreerd. De verplichte waarborgsom van ruim 11.000 euro moet inmiddels binnen zijn en nu zijn er twee weken om 580 handtekeningen te verzamelen, verspreid over twintig kiesdistricten. Een partij redt dat in ieder geval niet: de politieke partij Rechtdoor van motorbende No Surender-voorman Henk Kuipers. Door de politie-inval en de negatieve publiciteit rond de motorclub in Emmen hebben financiers zich teruggetrokken.

Onbekend: Kamerlid Jacques Monasch, ex-PvdA, is optimistisch, maar niet over zijn eigen kansen als lijsttrekker. Hij presenteerde gisteren de onbekende accountant Alfred Oosenbrug als voorman van Nieuwe Wegen.

Sylvana watch: Op de lijst van Artikel 1, de partij van voormalig tv-presentatrice Sylvana Simons, staan wel bekenden, al staan ze op schijnbaar onverkiesbare plaatsen. Columniste en schrijfster Simone van Saarloos (ex-NRC), Anja Meulenbelt (ex-SP) en emeritus-hoogleraar Gloria Wekker (ex-UvA). Simons heeft de benodigde handtekeningen om mee te doen nog niet, vertelde ze zaterdag in NRC.

Ongenaamd: Sommige partijen hebben een groter probleem dan de naamsbekendheid van de lijsttrekker. De politieke partij die studentenbond Laks opricht, kwam te laat voor de registratiedeadline, en mag daarom alleen blanco op het stemformulier verschijnen. De vraag is bovendien nog of dat past, want minister Plasterk waarschuwde de Kamer vorige week dat op het standaard stemformulier met geen mogelijkheid 81 partijen passen.

AGENDA: Vandaag vertrekt Martin Schulz als voorzitter van het Europees Parlement. Vanaf 9 uur wordt, in vier rondes, besloten welke Italiaan hem opvolgt: christendemocraat Antonio Tajani of sociaal-democraat Gianni Pittella.

Vanavond om 20 uur debatteert de Tweede Kamer over de screening van asielzoekers en de kans dat zich daar terroristen onder bevinden. De asielinstroom nam vorig jaar sterk af ten opzichte van 2015, zo werd gisteren bekend.

“Als mijn vader de kans krijgt een spaak in de wielen te steken, doet hij dat.”

Rijk Plasman in de Volkskrant over advocaat Peter Plasman, die met de partij Niet Stemmers wil meedoen aan de verkiezingen.