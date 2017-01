Davosblog: Chinese president breekt lans voor globalisering

Toeschouwers of probleemoplossers? In de wandelgangen en paneldiscussies van deze editie van ‘Davos’ gaat het opvallend vaak over wat er búíten de bubbel van het Zwitserse bergdorp allemaal gebeurt, zo schrijft NRC-redacteur Wouter van Noort in zijn dagelijkse rubriek: de speech van de afwezige Britse premier May over haar vergaande plannen voor een ‘harde’ Brexit, kritische uitspraken die Donald Trump (ook niet in Davos) in een interview over de NAVO doet. Terwijl de mensen die in het bergdorp samen zijn zich erop laten voorstaan dat ze probleemoplossers zijn, wekken ze vooral de indruk toeschouwers te zijn: "Symbolisch is wat er aanstaande vrijdag gebeurt: dan kijken de aanwezigen massaal op duizenden kilometers afstand naar de inauguratiespeech van Trump die volgens een lid van zijn transitieteam dat hier wel aanwezig is „Historisch en Reaganesk!” wordt." Lees ook: Toeschouwers in plaats van probleemoplossers

Kerry: 'Europa moet in zichzelf geloven' De uitgaande Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, werd op dinsdag geïnterviewd door de New York Times. Hij zei "niet te geloven" dat Donald Trump richtlijnen uit het Obama-tijdperk zo snel omver zal werpen. Hij noemde daarbij de overeenkomst met Iran over het nucleaire programma. Volgens Kerry is het niet onmogelijk dat andere landen die deal willen behouden. Stappen de Verenigde Staten eruit, dan "zijn wij de buitenstaanders; dan schaden we onze eigen geloofwaardigheid." Aan Europa had hij "een boodschap", zei Kerry: "Europa moet in zichzelf geloven."

Afgevaardigde Trump: 'Trump kan wel eens de laatste hoop voor globalisering zijn' Anthony Scaramucci, lid van het transitieteam van Trump en de hoogste afgevaardigde van de aankomende Amerikaans regering in Davos, reageert op vragen over de band tussen de Europese Unie en de VS. Daarover ontstonden eerder deze week grote twijfels nadat Trump de NAVO ‘overbodig’ noemde. Volgens Scaramucci moeten journalisten “niet zo focussen op dat woord ‘overbodig’”. "De NAVO werkt wel, maar er zijn wel onderdelen die moeten veranderen en onderdelen die volgens Trump overbodig zijn." Trumps woorden reflecteren volgens Scaramucci alleen hoezeer de wereld is veranderd, niet dat de NAVO moet worden opgeheven. “Ik voorzie juist betere relaties. Wij zullen vriendschappen hebben met de mensen die zich gedragen als ónze vriend.” Hij wilde geen details geven over concrete beleidswijzigingen. Scaramucci reageerde in een paneldiscussie ook op de opmerking van de Chinese president Xi Jinping dat niemand gebaat is bij een handelsoorlog. “Wij willen ook geen handelsoorlog. Wij willen eerlijke handel. Als de Chinezen belangrijk vinden om een goede relatie te hebben met ons, moeten ze ons ook de ruimte geven om de balans te vinden. Trump kan juist wel eens de laatste grote hoop voor globalisering zijn." Scaramucci voorziet bij de inauguratie aanstaande vrijdag een historische speech van Trump. “Heel Reaganesk. Daarvan realiseerden mensen zich ook later dat het een man van vrede en kracht was.”

Chinese president breekt lans voor globalisering "De meeste wereldproblemen worden níet veroorzaakt door globalisering", zegt de Chinese president Xi Jinping dinsdag in zijn openingsspeech op het World Economic Forum (WEF) in Davos. De problemen die er zijn worden volgens Xi vooral veroorzaakt door "hebberigheid en slechte regulering". Xi noemt globalisering de "natuurlijke uitkomst van technologische en wetenschappelijke vooruitgang." Xi wil zich in gaan zetten voor een vorm van globalisering die meer gericht is op duurzaamheid en inclusiviteit voor de mensen die nu achter zijn gebleven. "Het gat tussen arm en rijk, en het zuiden en het noorden neemt toe. Dat moet effectiever worden aangepakt." Hij wijst op de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en 3D-printen om de economische groei aan te jagen. Het is de allereerste keer dat een Chinees staatshoofd de verzamelde wereldelite in Zwitserland toespreekt, precies op het moment dat de VS onder Donald Trump een andere koers lijkt te gaan varen op het gebied van globalisering. "Of je het nou leuk vindt of niet, er is geen ontsnappen aan de oceaan van de wereldeconomie", volgens Xi. Xi heeft het ook over de huidige snelle economische en politieke veranderingen van de laatste tijd, met een citaat van Charles Dickens over de industriële revolutie. "Het waren de beste tijden, maar ook de slechtste tijden." Xi ziet ook nu een wereld van grote tegenstellingen. "Aan de ene kant ontwikkelen vooruitgang en welvaart zich sneller dan ooit. Aan de andere kant zijn er terrorisme, vluchtelingen en werkloosheid die bijdragen aan onzekerheid in de wereld."

Een korte blik op het programma Op het programma voor het World Economic Forum van Davos staan talloze discussies, lezingen en presentaties. Wij zetten de opvallendste onderdelen op een rijtje.

'Wereld staat op kantelpunt' Een blik op het programma van het World Economic Forum stemt niet direct vrolijk: klimaatcrisis, ongelijkheid, toekomstige moordmachines. Meer dan normaal lijkt Davos dit jaar in het teken te staan van risico's en zorgen. De agenda weerspiegelt een wereld die op een kantelpunt verkeert, schrijft NRC-redacteur Wouter van Noort in een vooruitblik op het forum. Veel zekerheden die de leiders van grote bedrijven en regeringen de laatste jaren hadden, staan op de helling. Er is veel instabiliteit: Brexit, Trump, steeds heviger cyberaanvallen, Rusland en China die zich steeds nadrukkelijker op het wereldtoneel roeren. De 'Vierde Industriële Revolutie' (het thema van Davos vorig jaar) lijkt haast bijzaak geworden. Het officiële thema van dit jaar is het zeer brede 'Responsief en verantwoord leiderschap'.



