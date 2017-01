Antonio Tajani nieuwe voorzitter Europees Parlement

De Italiaanse christendemocraat Antonio Tajani is dinsdag in Straatsburg gekozen tot de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Hij liet in de vierde en beslissende stemronde zijn landgenoot Gianni Pittella achter zich met 351 stemmen om 282. Hij is aangesteld voor de komende tweeënhalf jaar.

Na drie stemrondes had geen van de zeven oorspronkelijke kandidaten een absolute meerderheid behaald. Vervolgens moest een vierde ronde met alleen de twee best scorende kandidaten uitkomst brengen. Tajani kreeg in de alle stemrondes de meeste stemmen, maar kon steeds geen absolute meerderheid behalen.

Eerder op de dag had de Belg Guy Verhofstadt zijn kandidatuur al ingetrokken. Hij schaarde zich achter een akkoord dat de liberale ALDE-fractie heeft gesloten met de conservatieve EVP om voor Tajani te gaan.

Met Tajani (63) krijgt het EP iemand die de tegenpool is van de huidige voorzitter het parlement, de Duitser Martin Schulz, schreef NRC-correspondent in Brussel Stéphane Alonso eerder:

“Tajani gaat prat op fletsheid. Schulz was in zijn ogen té zichtbaar en uitgesproken, zei de Italiaan. ‘We hebben een voorzitter nodig, niet iemand die zich gedraagt als een premier.’”

De Romein Tajani was tussen 1994 en 2008 lid van het EP. Van 2008 tot 2010 was hij Eurocommissaris van Transport en van 2010 tot 2014 van Industrie. In 2014 werd hij opnieuw lid van het EP en tevens een van de vicevoorzitters.

Vertrek Schulz

Veteraan Schulz maakte eind november bekend dat hij terugkeert naar de Duitse politiek. De sociaal-democraat wordt lijsttrekker voor de SPD in de staat Noordrijn-Westfalen. Hij was sinds 1994 namens de SPD lid van het Europees Parlement en sinds 2012 voorzitter.