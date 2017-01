Aangifte tegen ex-moskeevoorzitter om Arabisch geld

In een conflict over Arabische financiering van een van de grootste moskeeën in Nederland, is aangifte gedaan van meineed tegen de voormalig voorzitter. De man zou de rechtbank hebben voorgelogen over buitenlandse gelden die hij heeft aangenomen. Dat staat in de aangifte die in bezit is van NRC.

Het conflict in de Essalammoskee in Rotterdam-Zuid gaat over wie er aan de touwtjes trekt: de geldschieter van de moskee uit Dubai, of een groep ontevreden Marokkaans-Nederlandse bezoekers. De laatste groep protesteert, samen met voormalig voorzitter Abdelrazak Boutaher (74), tegen de veronderstelde invloed van de Arabieren. Hij verklaarde eind vorig jaar tegenover de rechter onder ede nooit geld van hen te hebben ontvangen.

Volgens de aangifte heeft Boutaher echter jarenlang grote sommen geld ontvangen van de geldschieter, de Al Maktoum Foundation. Dit is gedocumenteerd in betalingsbewijzen van de liefdadigheidsorganisatie, die bij de aangifte zijn opgenomen.

De Al Maktoum Foundation betaalde de bouw van de gezichtsbepalende moskee in Rotterdam die minstens 7 miljoen euro kostte en in 2010 werd opgeleverd. Tot 2015 had Boutaher zitting in het moskeebestuur. In die periode ontving hij volgens betalingsbewijzen in totaal 35.500 euro.

Eind 2014 werden de betalingen stopgezet. Hierna kwam Boutaher in verzet tégen de geldschieter. Het leidde tot vergaande conflicten: van een handgemeen in de moskee tot juridische procedures. Boutaher zou bang zijn dat de „Marokkaanse” identiteit van de moskee in het gedrang komt en de Arabieren de fundamentalistische islam zullen invoeren.

Jacob van der Blom, adjunct-directeur van de Al Maktoum Foundation, die de moskee aanstuurt, zegt niets op te hebben met de fundamentalistische islam. Hij stelt dat de Arabische financiers geen invloed hebben of willen op het beleid van de moskee.

Boutaher ontkent in een reactie dat hij geld heeft ontvangen van de Al Maktoum Foundation. Hoe het kan dat zijn naam op de betalingscheques staat, kan hij niet verklaren. De stichting is van sjeik Hamdan bin Rachid al-Maktoum, lid van de koninklijke familie in Dubai. De schatrijke sjeik financiert via zijn liefdadigheidsorganisatie islamitische centra over de hele wereld.