Het verdienmodel van de First Family: glitter, glamour en succes uitstralen

The Trump Organization. Zo heet Donald Trumps bedrijf, maar er valt veel voor te zeggen ook zijn familie zo te noemen. The Trump Organization drijft op het Trump-label, dat wordt geplakt op vastgoedprojecten wereldwijd. Dat etiket blijft alleen een verdienmodel als de familie er een wandelende advertentie voor is, en dus rijkdom, glamour en succes uitstraalt.

De hele toekomstige First Family, van zoontje Barron en dochter Tiffany tot schoondochters Vanessa en Lara, slaagt daarin. Ieder haartje op zijn plaats, de hakken hoog, de pakken duur: de nieuwe First Family lijkt in zijn geheel geairbrusht. Alles klopt, tot en met de speelgoedautootjes van Barron die te zien waren op een portret met zijn ouders: miniatuurlimousines.

Het merk Trump is wel wat veranderd. De Instagram-accounts van Trumps drie oudste kinderen hebben een burgerlijke Libelle-uitstraling – gewone gezinnen, alleen dan superrijk – die in weinig doet denken aan het tacky imago van hun vader in zijn jonge jaren, zoals ten tijde van diens in de tabloids breed uitgemeten scheiding van hun moeder Ivana, in de jaren negentig.

Ook de in oktober opgedoken video-opname waarin Trump opschept over het aanranden van vrouwen, of de onbevestigde aantijgingen van vorige week over seksuele escapades van Trump in een Moskous hotel, hebben het plaatje niet kunnen verstoren.

De Trumps blijven loyaal aan hun controversiële pater familias. De twee ex-echtgenotes hebben zich laten wissen – ze waren gedurende de campagne nergens te bekennen. Trumps huidige vrouw, Melania, verdedigde hem na het opduiken van de tapes. Dochter Ivanka noemde zijn uitspraken ‘ongepast en beledigend’. Maar ze legde de nadruk op het feit ‘dat hij dit heeft erkend en zijn excuses heeft aangeboden aan mijn familie en het Amerikaanse volk’. Een Trump zijn is deel uitmaken van een clan. De gelederen blijven gesloten.

Zelfs Hillary Clinton noemde Donald Trump in een verkiezingsdebat een goede vader. Donald jr., Ivanka en Eric zeggen in interviews dat ze niet zijn ontspoord omdat ze al jong een baantje moesten nemen. Ze zagen hun vader niet vaak, maar konden hem altijd bellen op zijn kantoor. En zoals Donald Trump door zijn vader Fred van jongs af aan mee naar bouwplaatsen werd genomen, zo zijn ook Don jr., Ivanka en Eric geheel gevormd voor het bedrijf, om te eindigen in het bestuur ervan en, de afgelopen maanden, uiteindelijk ook in Trumps transitieteam.

Op zijn persconferentie legde Trump afgelopen woensdag uit hoe hij zich uit zijn bedrijven wil terugtrekken nu hij president wordt. Zoons Eric en Don gaan The Trump Organization leiden, Ivanka stapt eruit en verhuist met haar man Jared Kushner naar Washington, waar Kushner een positie als adviseur krijgt in het Witte Huis. Wellicht dat Ivanka gedeeltelijk de rol van First Lady zal spelen. Melania blijft met Barron voorlopig in de Trump Tower in New York wonen.

Ivanka nam al deel aan ontmoetingen met buitenlandse staatslieden, zoals, in november, die met de Japanse premier Shinzo Abe. Ten tijde van die ontmoeting was haar juwelenbedrijf bezig met het sluiten van een licentieovereenkomst met de Japanse retailer Sanei International, berichtte The New York Times.

Sinds Trumps verkiezing bleek al vaker dat voor de Trumps politiek en bedrijfsvoering nog in elkaars verlengde liggen. De veiling van een ontmoeting met Ivanka, die geld moest opleveren voor de liefdadigheidsstichting van broer Eric, werd in december na ophef afgelast. En de namen van Eric en Don werden snel verwijderd van de oprichtingspapieren van een stichting die geldschieters „een privéontvangst” met Donald Trump aanbood, of een jachttripje met de twee broers.

Volgens juristen is de muur die Trump tussen het familiebedrijf en zijn presidentschap wil bouwen, lang niet hoog genoeg. Maar wie dit bekijkt vanuit het perspectief van de Trumps, begrijpt dat de nieuwe First Family het zo niet ziet. Alles wat vader en kinderen aanpakken, is een project van The Trump Organization. Het Witte Huis is het nieuwste project.