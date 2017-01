Schutter aanslag Club Reina opgepakt in Turkije

De vermoedelijke dader die tijdens nieuwjaarsnacht 39 mensen doodde in nachtclub Reina in Istanbul is maandagavond bij een politieactie opgepakt. Het zou gaan om Abdoelkadir Masjaripov, die samen met zijn zoontje van vier werd gearresteerd in Esenyurt, ten westen van Istanbul. Dat melden Turkse media, waaronder de krant Hurriyet.

Op Twitter feliciteert vicepremier Numan Kurtulmuş de politie met de arrestatie. Ook zegt hij: “Onze oorlog met terrorisme en de krachten erachter zal doorgaan tot het einde.”

Veiligheidsdiensten waren lang naar de schutter op zoek. Volgens persbureau Reuters zou hij de schuilnaam Ebu Mohammed Horasani hebben gebruikt en zich hebben schuilgehouden in een appartementencomplex. Ze zouden daar onderdak hebben gekregen van een vriend uit Kirgizië. De wijk waarin de man en zijn zoontje zouden zijn opgepakt ligt in het Europese deel van de stad.

De arrestanten zouden zich hebben verweerd toen ze werden ontdekt. Op Twitter circuleert een foto die Masjaripov kort na zijn aanhouding zou tonen. Op het beeld is een man te zien met een gehavend aangezicht. De authenticiteit van de foto kan echter nog niet worden bevestigd.



De locatie waar de schutter zou zijn opgepakt. Tekst gaat verder onder de kaart:



Aanslag Club Reina

Ongeveer 700 gasten vierden tijdens de jaarwisseling het nieuwe jaar toen een schutter kort na 01.00 uur het vuur opende, nadat hij een politieman en een beveiliger bij de ingang had doodgeschoten. De aanslagpleger gebruikte bij de aanslag een automatisch wapen en gooide verdovingsgranaten in de club om zijn wapen te herladen. Uit zijn optreden zou blijken dat hij veel militaire ervaring heeft. Hij wist in de chaos te ontkomen.

Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist. Volgens de terreureurbeweging ging het om een vergelding voor de Turkse militaire betrokkenheid in Syrië. De Club zou zijn uitgekozen vanwege de viering van ‘een heidens feest’.

Kort na de schietpartij verspreidde de Turkse veiligheidsdiensten beelden van de vermoedelijke dader, die al snel als Masjaripov werd geïdentificeerd. Hij zou een Oeigoer zijn. Oeigoeren vormen een Turkse, islamitische minderheid in Centraal-Azië en in de West-Chinese provincie Xinjiang. Het is bekend dat een aantal van hen zich heeft aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat.