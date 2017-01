Rappers, DJ’s en popartiesten op Noorderslag in Groningen

Groningen stond de afgelopen dagen in het teken van muziekfestival Eurosonic Noorderslag. Zaterdag werd op het festival de Popprijs uitgereikt aan DJ Martin Garrix. Die kon zijn prijs niet zelf in ontvangst nemen. Hij bedankte via een videobooschap.