Kijken: wie wint een oorlog tussen België en Nederland?

Wat zou de aanleiding kunnen zijn? België dat onaangekondigd een Fyra naar Nederland laat rijden? Een Nederlandse annexatie van de enclaves van Baarle-Hertog? Een weigering van België om de kerncentrale in Doel te sluiten? Een Hedwigepolder die niet onder water gezet wordt? Of gewoon een nieuwe afsluiting van de Schelde om de haven van Antwerpen te dwarsbomen?

Aan mogelijke diplomatieke rellen geen gebrek, maar gelukkig is het doorgaans gewoon rustig tussen Nederland en België. Trouwe buren zijn we, en we komen bij elkaar ook nog ver met onze eigen talen (als je Vlaming of Nederlander bent, tenminste). Nee, soms zou je nog eerder een Belgische burgeroorlog verwachten dan een conflict tussen de “Noorderburen” en de “Zuiderburen”. Maar wat als het dan tóch zou gebeuren?

Die vraag - je moet er maar opkomen - beantwoordt het YouTube-kanaal Binkov’s Battlegrounds in haar nieuwste video. Na in de eerste tien uitlegvideo’s vooral grootmachten te hebben aangepakt (denk Rusland, VS, China), was het opeens de beurt aan misschien wel het onwaarschijnlijkste conflict ter wereld: Nederland tegen België.

Bekijk hier de video:

Levenslijn

En dus kunnen we nu in detail zien wat voor vermoedelijk verloop een gewapend conflict zou hebben. Binkov, met Russisch accent, neemt de strijd bloedserieus en komt zo met verrassende inzichten. Zo verwacht hij dat Zuid-Limburg, dat maar een heel smalle levenslijn heeft met de rest van het land, snel afgesneden zal worden van de rest. En ook voor Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren heeft hij weinig hoop.

Maastricht, verwacht hij echter, zal als een soort West-Berlijnse enclave stand blijven houden, omdat steden met smalle straatjes nu eenmaal makkelijk te verdedigen zijn. Na een tijd strijden zal er volgens Binkov een duidelijk winnaar verrijzen - die we hier nog even geheim houden. Dat gebeurt trouwens wel alleen onder de voorwaarde dat al het materieel ook beschikbaar is en niet net bij de vijand staat: Nederland en België delen namelijk nogal eens spullen, en er wordt wel eens gespeculeerd over een totale fusie van de luchtmacht.

Consequentie

Waar de zuiver krijgskundige Binkov minder bij stilstaat is de opmerkelijke consequentie die een overwinning van een van de twee landen onvermijdelijk met zich mee zou brengen: namelijk dat Nederland en België weer één zouden worden, sinds het vorige conflict (wie weet het nog?) de twee buren in 1830 uit elkaar dreef. Toen kwamen de Zuidelijke Nederlanden in opstand, nadat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden het pas vijftien roerige jaren had volgehouden.

Sindsdien pleit er vrijwel niemand meer voor een hereniging - al helemaal niet door een oorlog. Heelneerlandisme, waarbij naast België vaak ook Luxemburg, het Franse Artesië en het Duitse Oostfriesland (en soms zelfs Zuid-Afrika) meedoen lijkt op sterven na dood. Een handjevol organisaties, zoals het extreemrechtse Voorpost, pleit nog wel voor de Groot-Nederlandse gedachte: het samenvoegen van Vlaanderen en Nederland. Maar ook deze visie komt nog maar zelden naar voren.

Geert Wilders

Of toch…? Er is ook een bekendere speler die ondanks alles nog regelmatig een Groot-Nederlands geluid laat horen: de PVV. In 2008 schreven Geert Wilders en Martin Bosma nog een opiniestuk voor NRC, waarin ze pleitten voor een fusie van Vlaanderen en Nederland. Het stuk werd in België lauw ontvangen, en de partij werd stiller over het thema. Maar de liefde voor Vlaanderen is nooit helemaal verdwenen: nadat er een paar weken geleden controverse ontstond over de mogelijke overname van de Telegraaf - de laatste grote landelijke krant in Nederlandse handen - door het Vlaamse mediahuis, reageerde Bosma in diezelfde krant laconiek: