Campagneblog - Van der Steur: ‘gevaar’ hackers niet onderschatten

Alexander Pechtold minst slechte premierskandidaat Blije D66'ers op sociale media vanmiddag. Uit onderzoek van EenVandaag vanmiddag blijkt dat niet Mark Rutte als geschikste premierskandidaat wordt gezien, maar D66-leider Alexander Pechtold. Geen van de lijsttrekkers kan op uitgesproken goedkeuring als premier rekenen, schrijft EenVandaag. VVD-leider Mark Rutte scoort op een schaal van -5 tot +5 neutraal, Alexander Pechtold krijgt als enige een positieve beoordeling, hij had een 0,4 gemiddeld. Veel politici, en hun spindoctors niet minder, keken uit naar de peiling van EenVandaag. Want een nieuw onderzoek naar hun populariteit was na de winterstop alweer even geleden, op de wekelijkse peiling van Maurice de Hond na. Dit onderzoek liep van vorige week vrijdag tot en met afgelopen maandag en er 18.898 mensen aan mee.

Van der Steur: onderschatten hacken gevaar Worden de Nederlandse verkiezingen straks beïnvloed door Russische hackers? Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) vindt in elk geval dat “onderschatting” van het risico op hackpogingen een “gevaar” is. Dat zei hij dinsdag in het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. Hij sloot zich daarmee aan bij de waarschuwing die Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), zaterdag deed in NRC. “Te veel Nederlandse overheden denken: och, dat hacken loopt zo’n vaart niet”, zei Joustra. Instellingen hebben volgens Joustra vaak niet door “hoe interessant de kennis is die ze in huis hebben”. Lees ook: Waarom Russische inmenging een groot thema moet worden De OVV was in 2015 doelwit van een hackpoging, meldde NRC zaterdag. Die was qua opzet identiek aan de manier waarop Russische hackers volgens Amerikaanse inlichtingendiensten bij de Amerikaanse Democraten hebben ingebroken. Minister Van der Steur zei dinsdag dat de OVV kort voor die hackpoging “de beveiliging van de computers heeft opgeschroefd”. “Ze hielden er al rekening mee dat er een poging tot inbraak gedaan kon worden”. Vragensteller Kees Verhoeven (D66) zei dat het “zonneklaar” is “dat de Russen gaan proberen de verkiezingen in Nederland te beïnvloeden”. Volgens Van der Steur zijn de veiligheidsdiensten in Nederland “alert”. Daarom gaat er onder meer extra geld naar het nationaal detectienetwerk van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Henk Krol: '50Plus sluit PVV niet bij voorbaat uit' Lijsttrekker voor de VVD Mark Rutte achtte de kans met de PVV te gaan regeren dit weekend "nul". En ook de meeste andere partijen uit de Tweede Kamer hebben al te kennen gegeven niks te zien in samenwerking met de partij van Geert Wilders. Zo niet 50Plus,herhaalt lijsttrekker Henk Krol dinsdagochtend in een ingezonden stuk in De Volkskrant. Volgens Krol speelt het bij voorbaat uitsluiten van de PVV Wilders alleen maar in de hand. Ook schrijft Krol dat hij het niet rechtvaardig vindt het electoraat van de PVV bij voorbaat uitte sluiten. Wel noemt Krol twee voorwaarden waaraan Wilders moet voldoen voordat 50Plus een coalitieregering met de PVV overweegt. De partij moet 50Plus steunen bij het terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65 jaar. Ook moet de PVV afstand nemen van het standpunt geen enkele vluchteling meer toe te willen laten. Krol schrijft dat zijn eigen partij pleit voor een "streng en rechtvaardig" asielbeleid. Het is niet voor het eerst dat 50Plus kenbaar maakt de PVV niet uit te sluiten bij de formatie. Krol zei vorige maand bij omroep WNL: "Ik ga van tevoren geen enkele blokkade opwerpen tegen welke partij dan ook. Bij de vorige verkiezingen zei Wilders ook: 65 blijft 65. Eén dag na de verkiezingen was hij dat vergeten. Aan zulke beloften heb ik niks."

Artikel 1 presenteert kandidatenlijst In het RTL4-programma RTL Late Night heeft Sylvana Simons maandagavond de kandidatenlijst van haar partij Artikel 1 bekend gemaakt. Na Simons zelf staat op nummer twee van de lijst Fatima Faid, nu nog raadslid in Den Haag voor de Haagse Stadspartij. De derde plek is voor journaliste Brigitte Sins. Eerder werd al bekend dat schrijfster Anja Meulenbelt en cultureel antropoloog Gloria Wekker op de lijst zouden komen. Zij zijn beiden lijstduwers, op respectievelijk plek twintig en negentien. Een andere bekende naam op de lijst is die van schrijfster Simone van Saarloos, die in het verleden een column schreef voor nrc.next.

Waarom zei Rutte dat hij niet met de PVV wil regeren? Waarom heeft VVD-leider Mark Rutte gezegd dat hij niet met de PVV wil regeren? Hij hoopt vooral dat kiezers denken dat een stem op Wilders nu niet meer veel waard is, schrijft NRC-redacteur Annemarie Kas. De uitspraak van Rutte heeft de PVV in een isolement geplaatst: "Bij de VVD hopen ze dat PVV-stemmers zich gaan bedenken, als ze op 15 maart gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als Geert Wilders daarna niet kan meedoen omdat niemand met hem wil samenwerken, is een stem op de PVV feitelijk niet zoveel waard." Lees ook de gehele analyse: VVD wil serieus alternatief zijn voor PVV-aanhang

'VVD sluit PVV terecht uit' De VVD sluit de PVV terecht uit, schrijft NRC vandaag in het commentaar. De PVV huldigt "een gedachtengoed met xenofobe trekken dat in strijd is met de in de Grondwet verankerde waarden van de Nederlandse samenleving." De uitspraak van Rutte roept wel de vraag op welke coalitie dan aan de orde is, aldus het commentaar. De kiezer "heeft er recht op reeds voor de verkiezingen te horen waar de coalitievoorkeur van zijn of haar partij ligt. Wat níét is nu bekend. Nu graag antwoord op de vraag wat wél." Lees ook het commentaar van NRC: het commentaar van NRC: VVD sluit PVV terecht uit, maar met wie dan wel?

Monasch kiest voor lijst met amper politieke ervaring Door Christiaan Pelgrim Een partij beginnen met amper politieke ervaring op de lijst en zonder bekende namen. Haagse strategen zouden het afraden, maar PvdA-afsplitser Jacques Monasch heeft er vol overtuiging voor gekozen. Zijn partij Nieuwe Wegen, die hij in november oprichtte nadat hij ontevreden uit de PvdA-fractie stapte, staat vol met "mensen die met de poten in de modder staan": advocaten, leraren, zorgmedewerkers. Maandagmiddag presenteerde Monasch zijn kandidatenlijst, met als lijsttrekker de relatief onbekende verzekeringsdeskundige Alfred Oosenbrug. Hij kreeg tien jaar geleden enige media-aandacht omdat hij betrokken was bij de Stichting Verliespolis, die opkwam voor slachtoffers van woekerpolissen. Monasch staat zelf op twee. Verder in de top-5: manager in de zorg Ramona Beemsterboer, teamleider bij de marechaussee Ibrahim Ekiz en gemeenteambtenaar Ton Spitsbaard. Geen vertrouwen Burgers hebben geen vertrouwen meer in Haagse politici, zei Monasch. Zijn oplossing: gewone mensen neerzetten in de Tweede Kamer. Die kunnen dat vertrouwen herstellen. Zijn kandidaten komen volgens Monasch uit een "breed scala van politieke partijen". "Het is een hele rijke lijst." De perspresentatie in het Haagse café De Posthoorn verliep niet helemaal soepel. Monasch en Oosenbrug hadden strakke, gespannen gezichten toen ze aan het woord waren. En lijsttrekker Oosenbrug vergat tijdens zijn uitweiding over pensioenen en belastingen consequent om de microfoon bij zijn mond te houden. Oosenbrug viel PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher aan op zijn beleid als minister van Sociale Zaken. "Een vaste baan is zo historisch geworden dat alleen mensen met grijze haren zoals ik zich dat kunnen herinneren." Kan Nieuwe Wegen met al die onbekende namen genoeg aandacht krijgen tussen al die nieuwe partijen? Haagse strategen zijn het er over eens dat niet alleen de populariteitscijfers, maar ook de bekendheidscijfers belangrijk zijn. Maar Monasch gelooft "niet zo in dat voorspelbare". Hij hoopt met Oosenbrug op een Bernie Sanders-effect. "Juist mensen die weten waarover ze spreken wekken meer vertrouwen dan een beroepspoliticus als Rutte die dingen belooft die hij niet waarmaakt." Monasch wil twintig zetels halen.

Scholierencomité LAKS wil in de Tweede Kamer En weer lijkt het aantal partijen dat gaat meedoen aan de Kamerverkiezingen te worden uitgebreid: het Landelijk Aktiecomité Scholieren (LAKS) heeft maandag laten weten mee te willen doen aan verkiezingen op 15 maart 2017. Het scholierencomité wil een einde maken aan de focus op slagingspercentages en geld in het onderwijs en heeft er geen vertrouwen in dat de huidige politieke partijen dat zullen doen. LAKS-voorzitter en lijsttrekker Sven Annen (18) laat weten dat LAKS niet met een partijnaam gaat meedoen aan de verkiezingen, maar als 'blanco lijst'. De uiterlijke datum voor het indienen van een partijnaam verstreek op 19 december. Lees ook: Scholierencomité LAKS wil meedoen aan verkiezingen LAKS heeft een lijst met daarop tien kandidaten naar buiten gebracht. Zij zullen op 15 maart allen de minimale verkiesbare leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Volgens Annen is LAKS nu bezig de benodigde ondersteuningsverklaringen rond te krijgen en geldschieters te vinden. De waarborgsom van 11.250 euro voor de kandidaatstelling moet uiterlijk vandaag worden betaald. Het scholierencomité presenteerde een twintigpuntenplan, waarin het onder meer zegt de extra begeleiding en examentraining van particuliere bureaus te willen verbieden en de basisbeurs te willen herintroduceren. Overigens zijn in Nederland een kleine dertig duizend scholieren stemgerechtigd:

Met z’n allen tegen Mark Rutte en Geert Wilders Met congressen van zes politieke partijen is de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 afgelopen weekend officieus begonnen, schrijft Thijs Niemantsverdriet. Mark Rutte en Geert Wilders worden de hoofdrolspelers van deze verkiezingscampagne. Dat vinden ze niet alleen zelf – de politieke concurrentie denkt het ook. Lees ook Met z’n allen tegen Mark Rutte en Geert Wilders

Asscher: PvdA als 'sociaal en fatsoenlijk' alternatief Lodewijk Asscher spreekt het congres toe. Foto Bart Maat/ANP Lijsttrekker Lodewijk Asscher heeft zojuist het congres van zijn partij toegesproken. Volgens hem staat Nederland er nu veel beter voor dan bij het aantreden van het kabinet van VVD en PvdA. Toch waarschuwde hij dat coalitiegenoot VVD de verschillen tussen mensen groter in plaats van kleiner laat worden. Asscher verwees naar de aanstaande installatie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, en waarschuwde dat PVV-leider Geert Wilders dezelfde sentimenten bespeelt: "Wilders surft op de golf van angst, hij speelt mensen bewust uit elkaar." De PvdA zou volgens Asscher een 'sociaal en fatsoenlijk' alternatief moeten bieden voor een coalitie van de VVD en de PVV. (Lees de volledige tekst van Asschers toespraak op de site van zijn partij.)

Geen hogere plaats voor ontevreden PvdA'ers Het congres van de Partij van de Arbeid heeft de volgorde van de kandidatenlijst ongewijzigd gelaten. Over de plaatsen van de Kamerleden Mei Li Vos (op plaats 32), Amma Assante (36) en Roelof van Laar (45) was veel discussie, maar ze kregen geen hogere plek. Na de vaststelling van de lijst spreekt lijsttrekker Lodewijk Asscher. Dat is zodadelijk live te volgen via de website van de PvdA.

Rutte acht kans op samenwerking met PVV nihil Mark Rutte ziet het niet gebeuren dat de VVD na de verkiezingen met de PVV een coalitie zal vormen. Dat zei hij zondag in Buitenhof: “De kans dat we met ze gaan samenwerken is niet 0,1, de kans is 0.” Lees meer over Ruttes uitspraken: Rutte: kans op samenwerking met PVV is ‘nul’

Samsom houdt afscheidstoespraak op partijcongres Diederik Samsom heeft op het PvdA-congres zijn afscheidstoespraak gehouden. De voormalige lijsttrekker en fractievoorzitter kreeg nog voor hij aan zijn toespraak begon een staande ovatie van de leden. De gewezen partijleider sprak in zijn speech over de "hartverwarmende en lieve berichten" die hij sinds zijn nederlaag bij de lijsttrekkersverkiezingen heeft gekregen: "Maar het meest opmerkelijke berichtje ontving ik van Henk Kamp. Het luidde: ‘5,45 cent per kWh, groet Henk’. Die 5,45 cent is de kostprijs van de stroom uit het nieuwe mega-offshore windpark dat voor de kust zal verschijnen. Het betekent een spectaculaire prijsdaling voor windenergie op zee. Het is het succes van het Energieakkoord. Ik staarde naar het berichtje op mijn telefoon. Ja, ik was verslagen, maar één van de belangrijkste doelen die ik me 15 jaar geleden stelde, toen ik vanuit dat Greenpeace-bootje in de politiek stapte, was behaald. De duurzame energierevolutie gaat beginnen. En daar ben ik ongelofelijk trots op." Samsom sprak in de toespraak ook zijn steun uit voor zijn voormalige opponent, Lodewijk Asscher: "Tot slot wil ik nog een persoon speciaal noemen. Dat is de man met wie ik de afgelopen jaren het innigst heb samengewerkt. Zonder dat we elkaar al lang kenden, zonder taakverdeling, zonder hiërarchie, maar met één cruciaal ingrediënt, in Den Haag een zeldzaam ingrediënt: 200 procent onderling vertrouwen. (...) Afgelopen week zaten we bij mij thuis aan tafel lang te praten over wat er gebeurd is en wat er gebeuren moet. Natuurlijk was de onderlinge strijd ingewikkeld, maar ons gesprek voelde meteen weer vertrouwd. En toen realiseerde ik me pas dat misschien wel de belangrijkste reden dat ik me kan verzoenen met de overdracht van het politiek leiderschap, is dat ik het aan jou kan overdragen. Lodewijk, dank je wel." En hoppa, weer een staande ovatie voor Samsom. #pvdacongres — T Niemantsverdriet (@thijsniemant) January 15, 2017 De hele toespraak van Samsom is te lezen op de website van de PvdA.

Spekman: VVD en 50Plus, zeg nee tegen de PVV De VVD en 50Plus moeten zich duidelijk uitspreken tegen coalitievorming met de PVV. Dat zei PvdA-voorzitter Hans Spekman zaterdag op het verkiezingscongres van de politieke partij in Utrecht. "De PVV sloopt 'samen' uit de samenleving. Mark Rutte & Henk Krol: spreek je uit, niet met de PVV!", waren de woorden van Spekman zaterdag. De PvdA heeft al duidelijk gemaakt niet te willen regeren met Wilders, zo schrijft de NOS: Spekman noemt het onbestaanbaar dat andere partijen zich niet openlijk uitspreken.

PvdA schrapt steun voor correctief referendum Bij de PvdA in Utrecht gaat het stemmen over wijzigingen van het verkiezingsprogramma door. Verrassend genoeg schrapte de PvdA-leden zojuist de steun voor het correctief referendum uit het verkiezingsprogramma, meldt Volkskrant-verslaggever Frank Hendrickx. De PvdA heeft dit idee de afgelopen jaren altijd gesteund, en ook partijvoorzitter Hans Spekman verdedigde het correctief referendum vanmiddag op het congres. Dat de PvdA-leden weinig enthousiast meer zijn over het referendum heeft ongetwijfeld te maken met de gang van zaken rond het Oekraïne-referendum. Dat was weliswaar een raadgevend referendum (waarbij de regering niet verplicht is de uitslag over te nemen), maar de politiek maakte er in de praktijk een correctief referendum van. De PvdA pleitte in de campagne vóór het verdrag met Oekraïne, maar dit werd door een ruime meerderheid van de kiezers verworpen. Van het raadgevend referendum blijft de PvdA overigens wel voorstander. In het programma staat verder dat de partij andere vormen van directe democratie gaat onderzoeken.

Thierry Baudet: tijd voor een Europese Renaissance Partijleider Thierry Baudet sloot het congres van Forum voor Democratie af met een toespraak waarin hij de Nederlandse samenleving "zwaargewond" noemde. Volgens Baudet is het tijd voor "een Europese Renaissance": "We zijn eerder aangevallen, maar nu worden we aangevallen door een nieuw soort vijand. Een vijand die ons eigen uniform draagt. Deze mensen hebben zich van binnenuit tegen ons gekeerd." Baudet zegt dat het Forum voor Democratie besloten heeft met een partij aan de verkiezingen mee te doen door "de frustrerende nasleep" van het Oekraïne-referendum. Hij herhaalde met het Forum 'het partijkartel' te willen breken. "Het is nooit urgenter geweest dan nu dat mensen de handen ineenslaan om de banden met onze cultuur te herstellen." Forum voor Democratie gaat bij de verkiezingen geen lijstverbindingen aan, voegde Baudet nog toe. "We vertrouwen op eigen kracht."

Theo Hiddema krijgt bij FvD lachers op z'n hand Bij Forum voor Democratie wordt door verschillende sprekers van alles besproken, constateert verslaggeefster Floor Rusman. Van kunst die niet meer mooi mag zijn ("Een orkest werd gedwongen atonale muziek op te voeren") tot de enorme instroom van migranten die tot een verwatering van onze cultuur zou leiden ("Schilderijen van varkens worden uit overheidsgebouwen verwijderd"). De zaal loeit als het Centraal Planbureau valt, dat nog impopulairder lijkt dan de elites. "Wij doen niet mee aan de traditie om ons programma te laten doorrekenen". Het Forum lijkt soms hele gangbare standpunten te hebben (tegen bureaucratie in de zorg), maar komt ook met hele specifieke ideeën. Zo wil FvD 'generatiewoningen' voor kinderen die voor hun ouders willen zorgen. Advocaat Theo Hiddema, de nummer twee op de kandidatenlijst, krijgt de lachers op zijn hand. Hij zegt onder meer: "Ik ben niet echt in staat in groepsverband grote dingen na te streven. Ik verdedigde de belangen van mensen die niet echt uitblonken in maatschappelijke inzichten." De zaal giert het uit. fvdemocratie ForumvoorDemocratie #FVD https://t.co/uOXjJWIsY1 Theo Hiddema spreekt het partijcongres van Forum voor Democratie toe. #fvdcongres 14 januari 2017 @ 14:43

SP-leden ageren tegen 'neoliberaal' CPB Bij de SP in Tilburg houden een paar afdelingen stevig vast aan het idee dat de partij het verkiezingsprogramma níet mag laten doorrekenen door het 'neoliberale' CPB, meldt onze verslaggeefster Petra de Koning. De partijtop wil het anders: wel laten doorrekenen en daarnaast 'onafhankelijke' economen laten oordelen over de plannen. Straks wordt erover gestemd. De programmacommissie geeft ook niet toe aan de dringende eis van veel afdelingen dat het woord 'salafisten' eruit moet bij de passages over aanslagen, haat zaaien en geweld goedpraten. Ze vinden dat "stigmatiserend en in de zaal wordt gemopperd dat de top met die passages PVV-aanhangers probeert te "paaien". Het Fries komt trouwens wel weer terug in het verkiezingsprogramma van de SP. In het vorige programma stond die taal apart genoemd, het moest in de grondwet worden "verankerd". In het nieuwe programma was het eruit gelaten. Een afdeling in Friesland kreeg het er weer in. Ondertussen worden ook nog de stemmen geteld over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. De Rotterdamse SP'er Leo de Kleijn wil op plek 9. Hij kreeg het van oud-partijleider Agnes Kant stevig voor zijn kiezen. Ze noemde zijn actie "ongepast" en voor die uithaal kreeg ze luid applaus.

Geklap en gejoel voor sprekers bij Forum voor Democratie Op het congres van Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam wordt luid geklapt voor sprekers Paul Cliteur en Frank Ankersmit, meldt verslaggeefster Floor Rusman. Hoogleraar Cliteur, die lijstduwer is voor FvD, vroeg de zaal grappend of men "meer of minder oude politiek" wilde, waarop 'Minder, minder' werd gescandeerd. "Dat is tegenwoordig riskant om te zeggen", vervolgde Cliteur. Hij zei verder dat "'als we het kwaad willen bestrijden, dan willen we een diagnose, diagnose, diagnose. Maar dat heeft de politiek vermeden, vermeden, vermeden.'" De zaal vindt het hilarisch. Cliteur af met de stelling dat we "meer, meer, meer Baudet" nodig hebben. Historicus Frank Ankersmit, eveneens lijstduwer, zei in zijn speech dat de Nederlandse politiek zichzelf nooit heeft vernieuwd en dat verandering altijd van buiten is gekomen. "Als je iets aan de Nederlandse democratie wil veranderen, wordt je meteen fascisme en nazisme verweten", zei Ankersmit, die vervolgde: "Forum voor Democratie zal niet het verraad van D66 begaan. En dat heeft te maken met de man die daar zit. Baudet is voor de duvel niet bang."

Openbare deel congres partij Baudet begonnen De partij van publicist Thierry Baudet, Forum voor Democratie, houdt vandaag zijn eerste congres in het Tolhuis in Amsterdam. Het congres werd volgens de partij naar deze locatie verplaatst wegens "enorme belangstelling". Het Forum, dat in september officieel werd opgericht, heeft naar eigen zeggen nu ruim 2000 leden. Vanochtend was er een besloten gedeelte waarop het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst werden vastgesteld. Vanmiddag is het openbare gedeelte met toespraken en daarbij is onze verslaggeefster Floor Rusman aanwezig. Ze laat weten dat er "een gemoedelijk sfeertje" hangt in het Tolhuis: Er heerst een gemoedelijk sfeertje, mensen eten erwtensoep en praten met elkaar over politiek. Er zijn mensen van alle leeftijden, wel opvallend veel meer mannen dan vrouwen, en over het algemeen intellectuele types; Henk en Ingrid zijn er niet, zo te zien. Thierry Baudet spreekt zijn partij later vanmiddag toe. Foto Floor Rusman.

Iets hogere kiesdrempel in CDA-programma De CDA-leden hebben in Barneveld de kiesdrempel die de partij bepleit per amendement opgehoogd van twee naar drie zetels. Met een kiesdrempel moet een partij een minimum percentage van de stemmen halen om in het parlement te komen. Op dit moment volstaat één zetel voor een partij om in de Tweede Kamer te worden gekozen. In België en Duitsland geldt een drempel van 5 procent. In Nederland heeft naast het CDA ook de VVD al eens sympathie getoond voor het idee van een kiesdrempel, vanwege de versnippering in het politieke landschap. Die versnippering zou het vormen van (meerderheids)coalities na de verkiezingen bemoeilijken. Maar onze politiek verslaggever Annemarie Kas zocht eerder al eens uit dat niet de kleine partijtjes, maar het krimpen van de middenpartijen de coalitievorming bemoeilijkt en in dat opzicht zou een kiesdrempel van 2 of 3 zetels dus weinig oplossen. Lees ook: Kijk, alweer een nieuwe partij

Roemer moet SP'ers zien te overtuigen van zijn leiderschap Hoewel het bij de SP in Tilburg vandaag officieel gaat over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst, zullen de SP'ers het onderling vermoedelijk vooral hebben over de positie van lijsttrekker Roemer. SP'ers uit de partijtop gaven afgelopen week in NRC toe dat 'het verhaal' van Roemer niet goed overkomt. Hoewel de PvdA al lange tijd dramatisch scoort in de peilingen, weet de SP daar niet van te profiteren. In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van de belangrijkste landelijke peilingen, staat de SP al lange tijd tussen de 11 en 14 zetels, terwijl de socialisten er in de Tweede Kamer nu vijftien hebben. Lees ook: Met goede voorzetten moet Emile nu gaan scoren Partijvoorzitter Meyer riep zijn partijgenoten in NRC op er de komende tijd in de campagne een schepje bovenop te doen. „Een sprintje erbij, een tackle extra, ook als dat misschien een overtreding is", aldus Meyer. Roemer zelf zal zijn partijgenoten vanmiddag (hij spreekt rond 17.30 uur) moeten overtuigen dat hij de SP winst kan bezorgen bij de verkiezingen. Hij nam vanochtend in het AD alvast een voorschot op zijn speech: de SP-leider sluit uit dat hij na de verkiezingen in een kabinet stapt met de VVD. ,,U krijgt van mij bij deze de garantie dat wij rechts niet aan een meerderheid gaan helpen. En ik bedonder niemand." Roemer bij de aftrap van de campagne rond het Nationaal Zorgfonds, eind november. Foto ANP / Remko de Waal

Asscher spreekt morgen, maar toch ook vandaag al De PvdA congresseert traditiegetrouw twee dagen, maar het zwaartepunt ligt op de zondag. Het enige belangrijke programmapunt van vandaag is het vaststellen van het verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Lodewijk Asscher wil het programma aanscherpen met hogere belastingen voor vermogende Nederlanders en een hardere opstelling over arbeidsmigratie in de EU. De verwachting is dat de PvdA-leden hiermee instemmen. Hoewel Asscher pas morgenmiddag het congres toespreekt, liet hij zich vanochtend al wel gelden in een interview met Trouw. Daarin vergelijkt hij PVV-leider Wilders met mensen die met Oud en Nieuw vuurwerk naar agenten gooien: "Als agenten in de nieuwjaarsnacht worden bekogeld, is dat schadelijk voor onze vrijheid en veiligheid. Zij zijn de mensen die voor ons naar voren stappen als er gevaar is. Op het moment dat je de rechters aanvalt, zoals Geert Wilders doet, doe je precies hetzelfde. Dat is het gooien van een vuurwerkbom naar mensen die, onafhankelijk, de vrijheid voor iedereen beschermen. Op het moment dat je de vrije pers aanvalt, omdat die kritisch is, dan val je de vrijheid aan. Op het moment dat je het parlement aanvalt, of zegt 'als ik mijn zin niet krijg komt er een revolte', dan gooi je een vuurwerkbom naar wat de parlementaire democratie inhoudt." De entree van de Fabrique in Utrecht, waar dit weekend het PvdA-congres plaatsvindt. Foto ANP / Bart Maat

Binnen stemmen, buiten campagne voeren Terwijl binnen in zaaltjes druk wordt gestemd - met stemkastjes - over 338 amendementen, voert Tweede Kamerlid Martijn van Helvert buiten campagne. De kandidatenlijst staat al vast - Van Helvert staat op 16 - maar hij wil over twee maanden zo veel mogelijk stemmen krijgen. Straks schenkt hij ook wijn, met een keuze voor alcoholvrij. "Als woordvoerder verkeer moet ik aan de verkeersveiligheid denken", zo legt hij uit aan Titia Ketelaar. In de zaal 'Zorg voor Elkaar' zijn de debatten het hevigst over zware beroepen en de AOW-leeftijd, en over de vervanging van de ov-kaart. En straks komt nog de omstreden suikertaks aan de orde. Foto Titia Ketelaar.

SP-congres: 45 sprekers, 600 amendementen Bij de SP zijn ze het congres in Tilburg begonnen met het zingen van 'Kom socialisten trek ten strijde', laat onze verslaggeefster Petra de Koning weten. De stemming moet er nog een beetje in komen, want niet heel veel mensen zongen mee. Vanaf nu spreken 45 mensen uit de afdelingen over meer dan 600 wijzigingsvoorstellen op het verkiezingsprogramma - dat van naam zal veranderen door een amendement van vier afdelingen: niet meer Nu Wij maar Pak de Macht. De partijtop van de SP beaamt dat het aantal van de 600 ingediende amendementen extreem hoog is. Flink veel afdelingen wilden ook af van passages in het verkiezingsprogramma die volgens hen stigmatiserend zijn, zoals het noemen van 'eergerelateerd geweld' of 'salafistische organisaties' die volgens de SP-programmacommissie haat zaaien en geweld goedpraten. Alle amendementen die daarover gaan, worden door de SP-commissie afgeraden: je moet noemen waar het om gaat, vindt de partijtop. Er is ook een motie die de partij oproept om bij de verkiezingen een lijstverbinding aan te gaan met PvdA en GroenLinks – die wordt ook dringend afgeraden. Verder zal de Rotterdamse fractievoorzitter Leo de Kleijn aandacht trekken: hij wil in de Tweede Kamer komen, maar de selectiecommissie wilde hem niet. Op dit congres zal hij de nummer 9 (Bart van Kent) uitdagen, want zo gaat het bij de SP: je kunt alleen alsnog op de lijst komen als je jezelf tegenkandidaat stelt en iemand uitkiest die er helemaal af valt als jij gekozen wordt. De partijtop viindt De Kleijn lastig en gaat ervan uit dat het hem op dit congres niet lukt om op de lijst te komen.

SGP-congres al in volle gang Bij de SGP, bijeen in Hoevelaken, is het vooral de vraag of leden het homohuwelijk en de doodstraf weer expliciet in het verkiezingsprogramma willen zetten, schrijft onze verslaggever Christiaan Pelgrim. Het partijbestuur wilde de invoering van de doodstraf en de afschaffing van het homohuwelijk voor het eerst niet expliciet noemen in het programma. Maar de lokale afdelingen van onder meer Apeldoorn en Zwartewater hebben voorgesteld om die onderwerpen wel te noemen. christiaanpe Christiaan Pelgrim Het eerste #SGP -congres is begonnen. Met psalmgezang, Bijbellezing en gebed door plv voorzitter dominee Van Heteren https://t.co/jeKQyGOok9 14 januari 2017 @ 09:15 Dit is het eerste SGP-congres waar leden echt iets te zeggen hebben. Voor het eersten mochten lokale afdelingen en de SGP-Jongeren wijzigingsvoorstellen indienen op een verkiezingsprogramma. Een meerderheid van de leden bepaalt of die wijzigingen worden doorgevoerd.

1300 CDA'ers in Barneveld - suikertaks heet hangijzer Het CDA is vandaag bijeen in Barneveld. De kandidatenlijst werd al in november vastgesteld, nu debatteren de leden over het verkiezingsprogramma. Er zijn 338 amendementen ingediend, dat zijn wijzigingen op het concept-programma. Dat klinkt veel, maar vier jaar geleden kwamen de leden nog met 1.400 amendementen, weet onze verslaggeefster ter plekke Titia Ketelaar. Het grootste debat gaat vandaag waarschijnlijk over de suikertaks. Het partijbestuur wil zo’n suikerbelasting; afspraken over het verminderen van suiker, zout en vet in voedingsproducten moeten minder vrijblijvend worden. De leden vinden dit echter onzin. CDA-leider Sybrand Buma spreekt zijn partijgenoten rond 16.00 uur toe. titia_k Titia Ketelaar Bij @cdavandaag in Barneveld, bijna 1.300 leden zijn er https://t.co/HHF9xWgbNf 14 januari 2017 @ 09:38

'Tikkeltje ongebruikelijk': Klaver wil premier worden GroenLinks-leider Jesse Klaver probeerde het volle campagneweekend vrijdagavond voor een moment te kapen door op zijn partijbijeenkomst in Nijmegen grote woorden te spreken. "Ik wil premier worden." De nog maar 30-jarige partijleider vindt dat Nederland een premier nodig heeft "die vasthoudt aan zijn idealen." Het Torentje is "niet het eindpunt van een politieke loopbaan maar het begin van maatschappelijke verandering. Dat is waarom ik premier wil worden", zo sprak Klaver. Gesterkt door recente peilingen, waarin GroenLinks opnieuw een opmars maakt en bij I&O; zelfs de derde partij is (na PVV en VVD), denkt Klaver niet eens dat deze ambitie irreëel is, schrijft onze verslaggever Philip de Witt Wijnen. Hij hoopt in elk geval het progressieve alternatief te kunnen zijn, zeker als andere linkse partijen - PvdA, SP, D66 - zich bij hem aansluiten. "Als wij elkaar vasthouden na de verkiezingen dan houden we Rutte en Wilders uit de regering en krijgt Nederland na 40 jaar weer een progressief kabinet", sprak hij voor een (bijna) volle theaterzaal van De Vereeniging. Volgens GroenLinks waren er ruim 1.200 mensen op de 'meetup' van Klaver afgekomen, waarvan driekwart geen lid van de partij is. Klaver: "Als we de komende weken nog een paar van dit soort avonden hebben dan is een overwinning op 15 maart echt mogelijk." Foto ANP / Piroschka van de Wouw.

'Medewerkers PVV slepen partij voor de rechter' Geen PVV-congres vandaag, maar wel nieuws over de partij van Wilders. Het AD meldt dat twee medewerkers van de PVV een rechtszaak begonnen tegen de partij. Ze zouden zijn gepest op de werkvloer, gedwongen zijn om overuren te maken en niet zijn beloond voor hun werk. Eén van de twee medewerkers is volgens de krant arbeidsongeschikt verklaard vanwege "disproportionele druk". De medewerkers, die onafhankelijk van elkaar een rechtszaak zouden zijn begonnen, eisen van de partij een schadevergoeding van 328.000 euro en 221.000 euro, aldus het AD. De zaak zou deze maand voor de rechter komen. Volgens het AD zou de arbeidsinspectie bezig zijn met onderzoek maar de arbeidsinspectie ontkent dit. De inspectie zegt op dit moment niet bezig te zijn met een onderzoek. Volgens een woordvoerder heeft de inspectie vorig jaar naar aanleiding van een klacht van een medewerker een onderzoek uitgevoerd en geconstateerd dat de werkdagen niet goed werden ingedeeld en dat er geen officiële regeling was voor het draaien van piketdiensten. De inspectie heeft de PVV ten slotte een waarschuwingsbrief gestuurd. Het is niet voor het eerst dat PVV'ers klagen over de werkdruk. Michael Heemels, ex-fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten van Limburg en voormalig woordvoerder van Geert Wilders, zei dat hij zijn toevlucht zocht in drank en drugs om de werkdruk aan te kunnen. In het voorjaar werd bekend dat hij in vijf jaar tijd ongeveer 175.000 euro had gestolen uit de kas van de provinciale fractie om zijn drank- en drugsverslaving te kunnen financieren.