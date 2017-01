Zo ver komen raketten van Rusland en de NAVO

Hoe ver komt een Russische raket? Wat is het bereik van de NAVO? En misschien nog belangrijker, hoe kunnen beide partijen zich tegen een mogelijke raketaanval verdedigen?

Het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies (CSIS) heeft een interactieve kaart gemaakt waarop verdedigings- en aanvalssystemen van zowel de NAVO als Rusland zichtbaar zijn. Het instituut geeft wel aan dat de kaart niet volledig is.

Rusland heeft verschillende raketsystemen geplaatst waarmee het tot diep in NAVO-gebied kan toeslaan. Deze zijn bij uitstek geschikt om troepenverplaatsingen binnen Oost-Europa te blokkeren en te ontregelen.

Ballistische raketten

Tegelijkertijd is de NAVO bezig met het aanleggen van luchtafweersystemen die Europa moeten kunnen beschermen tegen luchtaanvallen en ballistische raketten. Zoals op de kaart te zien is, hebben deze een beperkt bereik.

Het is daarom belangrijk voor de NAVO om deze luchtafweersystemen, troepen en ander materiaal snel te kunnen verplaatsen. Hiervoor zijn de afgelopen jaren meerdere aan-en uitvoerhavens aangelegd (APOD/SPODs), die ook op de kaart te zichtbaar zijn.

Troepenverplaatsing VS

Deze week zijn de Verenigde Staten begonnen met de eerste grote troepenverplaatsing naar Polen sinds de Koude Oorlog. Uiteindelijk zullen er tegen de 4.000 nieuwe manschappen in het land geplaatst worden. Een woordvoerder van het Kremlin heeft laten weten dat ze de ontwikkeling beschouwen als een directe bedreiging voor Rusland.