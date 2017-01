Hoe doen ze dat: Instagram-waardig leven?

Wie op zijn telefoon wel eens door Instagram scrollt, zal het niet ontgaan zijn: online levens – vooral die op Instagram – zijn perfect. Alleen de mooiste kleren, heerlijkste maaltijden en prachtigste zonsondergangen zijn goed genoeg om op het sociale fotonetwerk te verschijnen. Influencers – mensen, vaak jonge vrouwen, die geld krijgen voor het posten van allerhande producten – wringen zich in alle bochten om hun foto’s net iets idyllischer te laten zijn dan die van hun online concurrenten.

Maar wat als je gewoon een baan hebt naast je Instagram account, en niet voor elk gefotografeerd shirtje of lipglossje een bedrag op je rekening krijgt gestort? Hoe zorg je dan voor die perfecte plaatjes? Hoe creëer je een Instagramwaardig leven, als je gewoon elke ochtend naar je werk moet, en je kind naar school moet brengen?

Drie populaire instagrammers vertellen:

Diesna Loomans (31)

Instagram @ohmyfitness.nl

Volgers 10.000

Favoriete filter het blauwe filter van Facetune

Te zien Diesna in yogahoudingen en tijdens het sporten, soms met kind. Daarnaast veel gezond zelfgemaakt eten. Havermoutpap en ontbijtsmoothies.

Verdient Geen geld, wel af en toe gratis spullen in ruil voor een post. Sportkleding bijvoorbeeld.

Diesna en haar dochter Jola (6) ontbijten meestal hetzelfde: een shake met fruit, sojamelk en havermout. „Zo heb ik snel de goede koolhydraten binnen”, zegt Diesna, „en ben ik lang verzadigd en vol energie.” Op doordeweekse dagen werkt haar man, dus brengt Diesna hun dochter naar school. Zelf werkt ze twee dagen per week als stewardess, op de andere dagen zit ze overdag achter de computer haar vlog, blog en Instagram bij te houden. Daar is ze zo’n vier uur mee bezig. Om half drie haalt ze Jola weer van school en brengt ze haar naar turnen. Daarna boodschappen doen en avondeten. Als Jola slaapt, gaat Diesna sporten: drie keer per week krachttraining, twee keer per week yoga. Een pittig schema, ja. ’s Avonds op de bank tv kijken zit er voor mij niet in”, zegt Diesna.

Diesna wil met haar social mediakanalen vooral jonge moeders aanspreken, en laten zien dat het krijgen van een kind niet betekent dat je geen gezond leven meer kan leiden. „Na mijn zwangerschap kwam ik dertig kilo aan”, vertelt ze. „Maar binnen drie maanden had ik alles eraf getraind. Ik wil laten zien hoe dat kan.”

Naast instagrammen houdt Diesna ook een vlog bij. Speciaal voor NRC legt ze in een vlog uit hoe ze haar dag indeelt. (Tekst gaat door onder de video.)



Op haar Instagram staan veel gezonde maaltijden en yogahoudingen. Om elke dag gezond te kunnen eten doet Diesna aan ‘mealpreppen’: „Een keer per week maak ik veel gezonde maaltijden zoals zilvervliesrijst met kip en broccoli of volkorenpasta. Die zet ik dan in de ijskast, zodat ik ze later in de week kan meenemen als ik een vlucht heb, of kan opwarmen als ik geen tijd heb om te koken.” Want dat zijn de momenten dat je „de fout in kan gaan”, zegt Diesna: „Als je veel onderweg bent of ’s avonds moe bent, is de kans groter dat je een afbakpizza bestelt en afwijkt van je voedingsschema”. Zonder ‘mealprepping’ ga je snel de mist in. Om de maaltijden zo goed mogelijk op de foto te zetten, maakt Diesna ze meestal vroeg op de dag. „Met daglicht fotografeert het het best.” ’s Avonds warmt ze ze dan weer op.

Hoe combineert zij zo’n strak voedings- en sportschema met de opvoeding van een kind van zes? „Het is soms wel moeilijk”, zegt Diesna. „Als ik thuis werk, word ik vaak onderbroken. Met sporten moet ik wachten tot Jola slaapt.” Maar verder gaat het meestal „heel natuurlijk”, vindt Diesna. „Jola is een mini me, ze houdt ook van sporten en gezond eten.” Elke woensdag hebben Diesna en Jola samen een bakmiddag, waarbij ze allerlei gezonde recepten uitproberen. De foto’s daarvan, doen het trouwens ook goed op Instagram.

Romy D’Fonseca (20)

Instagram @romydfonseca

Favoriete filter C6 op visco „voor een hoge verzadiging”

Volgers 28.000

Te zien Romy in veel kleurige, hippe outfits, op straat en in horeca. Ook foto’s van eten: croissants, milkshakes, macarons.

Verdient gratis kleding en soms een bedrag, variërend van tientallen tot een paar honderd euro.

Elke zaterdag spreekt Romy D’Fonseca om elf uur af met haar beste vriendin. In de tas een stuk of vijf verschillende outfits, camera in de aanslag. Dan begint het shooten. Ze gaan naar de kermis, het park, de supermarkt. Omkleden doen ze in de wc van een restaurant, of snel even thuis. „Zo hoppen we dan door de stad”, vertelt Romy. De gemaakte foto’s gaan de week erop online – één voor één. Dat Romy’s foto’s op één dag gemaakt zijn merken de volgers van haar Instagram niet.

Romy D’Fonseca

Voordat Romy stageliep bij „luxury lifestyle brand” BALR paste Instagrammen nog makkelijk in haar schema. „Toen kon ik nog meer chillen, en ging ik gewoon foto’s maken wanneer ik wilde.” Sinds ze stage loopt, is ze vijf dagen per week bezet. Foto’s maken schiet er dan bij in.

Hoewel Romy en haar vriendin elke week samen fotograferen, zijn hun pagina’s heel verschillend, zegt Romy. „We hebben allebei een andere stijl.” Het enige dat echt hetzelfde is, zijn de ‘eet-foto’s’ die ertussen staan: hetzelfde tafeltje, dezelfde croissants, dezelfde milkshakes. En volgens Romy maakt het niet zo veel uit dat sommige van hun foto’s hetzelfde zijn. „We hebben veel verschillende volgers.”

„Een tijdje draaide mijn leven wel echt om Instagram”, vertelt ze. „Ik ging naar plekken toe, speciaal om daar een foto te maken.” Ze postte elke dag een nieuwe foto. „Als je dat niet doet, denken je volgers dat je er geen zin meer in hebt.” Door haar nieuwe strategie hoeft ze veel minder over foto’s na te denken. „Op één dag maak ik gewoon mijn content voor de hele week. Dat voelt heel lekker.”

Waar Romy nog wel over nadenkt, is het moment op de dag waarop de foto’s online gaan. Ze heeft onderzocht wat voor haar het beste werkt: ’s ochtends tussen tien en elf is – veel likes – en ’s avonds tussen acht en elf. Het populairst zijn kleurige foto’s. „Als ik een rode trui aanheb bijvoorbeeld, en dan voor een rode muur ga staan: dat vinden mensen leuk.”

Romy ziet er altijd van top tot teen gestyled uit op haar foto’s. Is ze daar veel tijd aan kwijt? „Nee. Ik ben al heel verzorgd van mezelf”, zegt ze. „Al ga ik naar mijn oma, dan wil ik toch even mijn schoentjes leuk en een tasje om.” Op Instagram laat ze nooit twee keer dezelfde outfit zien. „Mijn kledingkast puilt ook wel echt uit.”

Marit Kloosterboer (26)

Instagram @fitwithmarit

Volgers 66.000

Favoriete filter Clarendon

Te zien Veel zelfgemaakte baksels – healthy pizza, eiwitrijke cake, banaan-havermoutkoekjes – en foto’s van Marit tijdens het sporten. Hier en daar foto’s van ‘zondig’ eten: cheesecake, pepernoten, oreo’s.

Verdient Gratis spullen en af en toe een „leuk bedrag” in ruil voor het laten zien van een product.

De dag van Marit begint met sporten om 8 uur. Daarvoor eet ze iets kleins: „Een cracker, of een banaan.” Ze wisselt krachttraining van haar boven- en onderlichaam af en doet daarnaast aan hardlopen. Na het sporten maakt ze een uitgebreider ontbijt: havermout met fruit en noten, of pannekoeken. Als dat ontbijt er een beetje goed uitziet, kan het meteen op Instagram.

Na Marits ontbijt is het tijd om aan de social media te werken. Meestal schrijft ze eerst een blog voor op haar eigen website, en post ze daarna een foto op haar Instagram die er bij past. Gaat het op de blog over detoxen, dan gaat er op Instagram een foto van een groene smoothie online. Als Marit tijd heeft, maakt ze ondertussen nog een Instagramwaardige lunch. „Een salade met veel groente en veel kleur.” Met weinig tijd is het meestal een broodje ei – die gaat niet op Instagram.

Marit Kloosterboer

Marit wil online laten zien dat sporten en gezond eten ook leuk kan zijn, en niet per se héél streng. Haar Instagram heeft 65.000 volgers. Waarom vinden mensen haar leuk? „Ik denk omdat ik ook laat zien dat ik weleens ongezond eet, of een work-out oversla.” Marit heeft wel een strak lichaam; staat ze niet stiekem op de loopband te zweten terwijl ze een foto upload van zichzelf met een zak chips? „Nee, dat kan niet: in de sportschool zitten veel volgers van mij.”

’s Middags en ’s avonds werkt Marit als groepsleider bij kinderen met een licht verstandelijke beperking. Naar haar werk neemt ze meestal een plak zelfgemaakte gezonde cake mee. Haar favoriet: zwarte bonen brownie. Die gaat na het bakken meteen in plakken de vriezer in. Makkelijk mee te nemen naar het werk, dus. Na het avondeten met de kinderen eet ze meestal een eiwitreep, „om mijn spieren te laten herstellen”.

Marit is veel tijd kwijt aan haar social media, maar daar merkt ze eigenlijk niet zo veel van. „Mijn leven is er op aangepast.” Ze eet graag bij gezonde eettentjes in haar woonplaats Groningen, en maakt dan direct een foto voor de ‘hotspot’-sectie van haar blog. Ze loopt hard met een vast vriendinnengroepje die ook allemaal een eigen blog en Instagram hebben. „Dan doen we meestal ook even een fotoshoot, voor het archief.” Als er even niets te posten valt, kan er dan zo’n foto online.