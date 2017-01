Groeiende scheur in Antarctische ijsplaat baart zorgen

Het baart klimaatonderzoekers zorgen, deze honderd meter brede scheur in de Larsen C-ijsplaat. De ijsplaat ligt aan de oostkant van het Antarctisch Schiereiland en vormt de dikke, op zee drijvende uitloper van gletsjers op het continent. De hele ijsplaat is iets groter dan Nederland. Nog wel. Maar onder andere de NASA, die deze foto vorige maand vrijgaf, ziet de scheur groeien en vreest dat binnenkort een flink deel afbreekt – ter grootte van Friesland en Groningen. De angst is dat hetzelfde gebeurt als eerder met de nabije ijsplaten Larsen A en B: dat de cyclus van het afbreken van stukken ijsplaat en de aanvulling ervan door in zee schuivend gletsjer-ijs versnelt. Door opwarming van het oceaanwater breken ijsplaten in dit gebied sneller op. Het gletsjer-ijs wordt dan minder geremd en drijft sneller de oceaan in, waar het ook sneller smelt. En zorgt voor zeespiegelstijging.