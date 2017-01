Miljoenen mensen willen zien hoe deze weg geasfalteerd wordt

De januarimaand valt traditioneel nogal zwaar. De kerstboom is de deur al uit, maar naar daglicht is het dagelijks nog steeds zoeken, weercodes hebben alle kleuren van de regenboog en ook op kantoor is de stress alweer razendsnel toegeslagen.

Misschien verklaart dat wel waarom dit filmpje van een Australisch dorpje de afgelopen maand viral ging. Want in Australië, daar is het op dit moment gewoon zomer. En in plaats van strooiwagens, kunnen ze daar gewoon een doodnormale vrachtwagen inzetten om bijvoorbeeld een landweg te asfalteren.

Op 14 december plaatste het Australische dorpje Moora een filmpje op haar Facebookpagina, die normaal gebruikt wordt om de circa 2.000 inwoners op de hoogte te brengen van bijvoorbeeld de openingstijden van het gemeentehuis. Sindsdien is de video al vijftien miljoen keer bekeken en werd ze honderdduizenden keren gedeeld. “We dachten eerst dat we gehackt waren”, vertelde een gemeentefunctionaris aan de Australische krant WAnews toen het aantal likes voor de pagina in één nacht was geëxplodeerd. Maar nee: het was echt. Hoe het filmpje is opgemerkt is nog onduidelijk, maar dat mensen er van genieten is zeker, want nog altijd stijgt het aantal views razendsnel.

En het moet gezegd: kijken naar hoe het stuk weg van 4,9 kilometer met zorgvuldige precisie geasfalteerd wordt is inderdaad ook heerlijk. De kaarsrechte lijnen, in het glooiende landschap. Het gemak waarmee dit karweitje ogenschijnlijk razendsnel wordt geklaard. De ietwat amateuristisch gefilmde beelden, gemaakt met een drone die het dorpje nét had aangeschaft, maken het geheel nog nét iets lekkerder authentiek. Er is weinig waar een mens zich in deze grauwe dagen beter aan kan laven.

Moora, het plaatsje in Australië: