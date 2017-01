Wat we eten in 2017

Chocoladetaart als ontbijt. Straffe dubbele espresso erbij, en gaan met die dag. Ik veroorloof het mezelf twee, misschien drie keer per jaar, op ochtenden dat er toevallig een stuk over is van een dinertje op de avond ervoor. Heerlijk, maar heel gezond voelt het niet. Des te verrassender (feestelijker!) was het daarom ‘chocoladetaart als ontbijt’ aan te treffen op een aantal foodtrendlijsten voor 2017. Volgens wetenschappers stimuleert chocolade onze cognitieve functies en is het bovendien beter voor de lijn om ’s ochtends een dessert te eten dan ’s avonds. Ik zou zeggen: doe er uw voordeel mee.

Laten we meteen nog een paar trends voor het komend jaar bekijken. Ten eerste: groente. We eten er nog steeds te weinig van, bijna niemand komt aan de door het Voedingscentrum aanbevolen 250 gram per dag. Maar alle koffiedikkijkers voorspellen het: planten zijn het nieuwe vlees, letterlijk. Denk aan bloemkoolsteak, tartaar van bietjes en hele of halve kolen van de rotisserie. Maar ook: spekjes gemaakt van gerookt kokosvruchtvlees en pulled pork van jackfruit. Plant butchery heet dat tegenwoordig.

Het is grappig hoe trends elkaar vaak tegen lijken te spreken, maar toch naast elkaar bestaan. Want plant butchery ten spijt, wint ook de ambachtelijke vleesslager – nee, dat is dus geen pleonasme – nog steeds aan populariteit. De verwachting is dat deze vaklieden binnenkort niet alleen vlees zullen verkopen, maar het ook zullen serveren. Slagerijen die tegelijkertijd restaurant zijn, en andersom. Sowieso krijgen restaurants vaker ook een winkelfunctie. Kun je, als je ergens lekker gegeten hebt, de ingrediënten mee naar huis nemen om het thuis nog eens na te maken.

Nog een grote trend: bowls. Ofwel eten geserveerd in kommen in plaats van op een bord. De bowlbeweging is al een tijdje gaande. In Nederland verscheen er vorig jaar zelfs al een kookboek over: All Day Bowls van Denise Kortlever. Daar gaan er in 2017 ongetwijfeld meer het licht van zien. Het sluit mooi aan bij twee andere trends: ramen en de poke bowl. Ramen is een Japanse noedelsoep die heel hard bezig is zijn opmars te maken in Nederland. En op Instagram struikel je over de poke bowls, een traditioneel Hawaïaans gerecht van rijst met gemarineerde vis en andere toppings dat wordt geserveerd in een kom.

Ach ja, die trends. Ze komen, en de meeste gaan ook weer. Toch is het leuk ze een beetje te volgen. Ik zou er graag nog een paar met u doornemen, maar het wordt tijd om te gaan koken. Weet u wat we doen? Ik kom er gewoon volgende week op terug. En dan voor nu: een poke (spreek uit: poh-keh) bowl. Doen wij ook eens modieus.

Janneke Vreugdenhil