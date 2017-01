Nieuws uit de nieuwe wereld

In mijn vorige bijdrage keek ik vooruit: met welke wijnen uit onze eigen, vertrouwde oude wereld gaan we onze glazen vullen? Maar ook uit de nieuwe wereld is nieuws te verwachten. Nu onder andere Chili, Zuid-Afrika, Argentinië, Nieuw-Zeeland en Australië zich bewezen hebben als leveranciers van betrouwbare, smakelijke en prijscompetitieve wijnen voor alledag, zoeken de producenten naar verdieping. Meer aandacht en meer aanbod daarom uit bijzondere regio’s en van onverwachte druivensoorten. En bovendien voor flagship-wijnen gemaakt van druiven die bestempeld kunnen worden als zijnde ‘de nationale trots’ van het land in kwestie.

Zo laat Chili nadrukkelijk van zich horen met rood van de carmenère, een druif waarmee dit land meent het verschil te kunnen maken. Met name als deze afkomstig is van de single vineyards uit met name Colchagua valley.

Ook Argentinië zal steeds meer kwaliteit leveren. Let op de wijnen uit Patagonië, het barre zuidpunt van het land. Catena Zapata, de bodega die het land op de internationale wijnkaart heeft gezet, gaat zwaar geschut inzetten vanuit zijn vertrouwde Mendoza. Onder andere met chardonnay van de hoogstgelegen wijngaard in de regio. Waarschijnlijk kent deze Adrianna Vineyards 2013 ‘White Bones’ ook de hoogste prijs: 62,99 euro. Ofschoon deze in het niet valt bij Adrianna Vineyards 2011 malbec ‘Mundus Bacillus Terrae’: 189 euro. Opvallend: de wijnen zijn hier te koop bij nota bene Gall & Gall.

Dan op naar Zuid-Afrika waar de regio Swartland voor steeds meer opwinding gaat zorgen. In Nieuw Zeeland zal de nationale druif sauvignon blanc wat vaker moeten inschikken voor pinot grigio, albariño en grüner veltliner. En down under gaat Australië het hogerop zoeken met zíjn ‘shiraz’.

Dat de aanschaf daarvan overigens niet altijd zonder slag of stoot gaat, ondervond een Engelse liefhebber onlangs. Toen deze zijn dozijn shiraz via Paypal wilde afrekenen, kon deze betalingsinstantie zijn betaling niet uitvoeren. Navraag leerde waarom. Shiraz is ook een stad in Iran, een land dat momenteel verdacht wordt van het schenden van het wapenembargo. Het computerprogramma had ‘uit veiligheids-overwegingn’ de betaling geblokkeerd.