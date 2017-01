De Smaak van … Reinder Postma

Toepassen: Gezonde routine

„Op mijn vijftiende ben ik wiet gaan roken. Op mijn dieptepunt rookte ik vijftien joints per dag. Ik heb er geen dag minder om gewerkt, ik ben afgestudeerd bedrijfskundige en werkte in de corporate wereld. Toen maakte mijn vriendin het uit en begreep ik dat ik echt iets moest doen aan de levensstijl waarmee ik mezelf te gronde richtte. Ik ben naar een kliniek in Schotland gegaan en ben afgekickt en heb alle certificaten gehaald om personal trainer te worden. Wat me zo verbaast, is dat er zo weinig wordt geschreven over hoe je een nieuwe levensstijl volhoudt. Alleen met iets stoppen, is niet genoeg. In mijn boek geef ik 28 leef- en gedragsregels die mij ook geholpen hebben gezonder en fitter te leven. Regel 13 is bijvoorbeeld: vandaag doe of eet ik wat mijn lichaam nodig heeft, of ik het wil of niet.”

Verdiepen: Just for today

„Bij mijn ontslag uit de afkickkliniek in Schotland kreeg ik een dun boekje mee. Just for today meditations. Als je het openslaat staat er op het titelblad: dagelijkse meditaties voor verslaafden die aan het herstellen zijn. Maar ik kan het iedereen aanraden. Uiteindelijk worstelt iedereen in zijn leven ergens mee, of het nou een verslaving is aan alcohol of drugs, of aan te veel eten of ongezond eten. Waar het om gaat is dat een gezondere levensstijl iets is waar je elke dag even bij moet stilstaan, al is het maar tien minuten. Het klinkt misschien wat zweverig, elke dag een overdenking, maar het zet me juist ook met de benen op de grond. Het doet me ook beseffen dat er na vandaag weer een nieuwe dag komt.”

Uitwaaien: Vlieland

„Met de vriendin die het zes jaar geleden met me uitmaakte vanwege mijn verslaving, heb ik inmiddels drie kinderen. Ze zijn bijna 1, bijna 3 en 5. Niks is fijner dan met z’n allen uitwaaien op Vlieland. Ik kom al sinds mijn achtste op het eiland. Ik ben opgegroeid in Drachten, en in de zomervakantie gingen we naar Vlieland. Voor mij voelt het als een tweede thuis.”

Eten: Tarwezemelen

„De beste tip die ik kan geven om afvallen vol te houden is: tarwezemelen. Voor ontbijtend en lunchend Nederland nog een grote onbekende. Havermout stond een paar jaar geleden ook nog linksonder in de schappen, maar sinds De Voedselzandloper van Kris Verburgh drie rijen dik. Tarwezemelen zijn een nog mooier ingrediënt dan havermout. Nauwelijks suiker, veel eiwit en vezels. Aan de smaak moet je wennen, het is niet per se lekker. Typisch iets dat je eet omdat je het nodig hebt, niet omdat je het wilt. Maar gaandeweg, zodra je doorhebt dat dit is wat je nodig hebt, ga je het vanzelf willen. Meng het met kwark, rood fruit, wat nootjes. Zeker geen honing of jam. De rest van de dag voel je je verzadigd, terwijl je toch afvalt.”