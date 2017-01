De Dakar Rally wordt dit jaar geplaagd door het slechte weer . Nadat eerder de zesde etappe werd geschrapt wegens zware regenval in Bolivia, kan de etappe van woensdag niet doorgaan door een aardverschuiving in Argentinië. De rally-karavaan liep hierdoor ernstige vertraging op. In de modderstroom in het dorp Volcan kwamen twee mensen om het leven.