Trumpblog: Europese regeringsleiders wijzen kritiek Trump af

Poetin: personen achter rapport over Trump 'erger dan prostituees' President Poetin heeft dinsdag voor het eerst gereageerd op de aantijgingen, vorige week gepubliceerd, dat Trump banden met Moskou zou onderhouden. In een live uitgezonden toespraak, die volgde op een persconferentie van minister Lavrov, noemde Poetin de personen achter het rapport van de Britse oud-spion Steele „erger dan prostituees”. Hij grapte dat Russische sekswerkers weliswaar „de beste van de wereld” zijn, maar zei niet te geloven dat Trump van hun diensten gebruik maakte. Dat de Russische geheime dienst belangstelling zou hebben voor een zakenman deed hij af als absurd. "Denken ze soms dat onze diensten iedere Amerikaanse miljardair volgen?" Over Trump zei Poetin: „Ik heb hem nooit ontmoet, ik weet niet wat hij zal doen op het wereldtoneel. Dus heb ik geen reden om hem te bekritiseren of te verdedigen.” Bekijk beelden van de persconferentie van Poetin: Tirade van Lavrov De Russische minister van Buitenlandse zaken Sergej Lavrov hield voor de toespraak van Poetin zijn jaarlijkse persconferentie. Daarin gaf hij de regering van Obama er nog eens keihard van langs. Lees hier een artikel van buitenlandredacteur Eva Cukier over Lavrovs tirade.

Moskou nodigt vertegenwoordigers Trump uit voor onderhandelingen Syrië Moskou heeft Trump uitgenodigd om vertegenwoordigers te sturen naar de onderhandelingen over Syrië volgende week in Kazachstan. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov dinsdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Hij zei aangemoedigd te zijn door de focus van de aankomende president op het bestrijden van terrorisme. Maandag gaan vertegenwoordigers van de Syrische overheid en oppositie samen met Rusland, Iran en Turkije aan tafel zitten in de Kazachse hoofdstad Astana. Ook verwacht Lavrov dat de samenwerking met de Verenigde Staten om een einde te maken aan de crisis in Syrië meer productief zal zijn met Trump dan met Obama. Volgens Lavrov vormen de besprekingen in Astana "de eerste gelegenheid om een meer efficiënte strijd tegen terrorisme in Syrië te bespreken". Verder zei de minister dat het Kremlin bereid is om met het kabinet van Trump het nucleaire beleid van beide landen te bespreken.

Hollande wijst Trump terecht François Hollande heeft maandagavond in felle bewoordingen gereageerd op de uitlatingen van Donald Trump over de Europese Unie (EU) in de Britse The Times en Duitse Bild. De Franse president zei bij een huldiging van de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, Jane Hartley, dat de EU "geen buitenstaander nodig heeft die verteld wat er gedaan moet worden": "Europa zal altijd openstaan voor transatlantische samenwerking, maar dat zal gebeuren volgens de eigen belangen en waarden. Er is geen extern advies nodig om ons te zeggen wat we moeten doen"

Merkel: 'Europeanen hebben het lot in eigen handen' Trump haalde op zondag in het Duitse krant Bild en de Engelse krant Times hard uit naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Merkel reageerde daar op maandag koeltjes op tijdens een persconferentie samen met de premier van Nieuw-Zeeland. De verzamelde pers vroeg haar naar haar mening over de opmerkingen die Trump maakte over de toekomst van de Europese Unie. "Europeanen hebben hun lot in eigen handen", zei ze, aldus persbureau Reuters. Gevraagd naar Trumps kritiek op haar immigratiebeleid antwoordde ze dat ze "wacht totdat Trump ingehuldigd is". Daarna zal ze "natuurlijk op elk niveau met hem samenwerken". Later op de maandag leverde ook de huidige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, commentaar op Trumps uitspraken. "Ik vind het eigenlijk niet gepast dat de aankomende president zich op deze manier mengt in een politieke discussie van een ander land", zei hij op CNN.

'Sancties Rusland opheffen na nucleaire deal' Aankomend president Donald Trump heeft voorgesteld met Rusland te onderhandelen over het opheffen van Amerikaanse sancties in ruil voor het verminderen van het aantal kernwapens. Dat zei Trump in een interview met de Britse krant The Times en het Duitse Bild. In het interview sprak Trump zich ook uit over de Brexit, die hij "een geweldige zaak" noemde. Hij kondigde ook aan direct na zijn intrede in het Witte Huis premier May van Groot-Brittannië uit te nodigen. Over Angela Merkel vertelde Trump dat hij veel respect voor haar heeft, maar ze maakte één "catastrofale fout": ze stelde de grenzen open voor teveel vluchtelingen. Desgevraagd liet Trump ook weten niet te zullen stoppen met twitteren. Hij vindt dat hij door de media oneerlijk behandeld wordt en kan via Twitter ongefilterd zijn boodschap versturen. Lees hier meer over het de uitspraken van Trump in het interview

Vertrekkende CIA-baas waarschuwt Trump De vertrekkende baas van de CIA, John Brennan, heeft zondag hard uitgehaald naar Trump - vijf dagen voordat hij de nieuwe president wordt. Volgens Brennan, die op televisie sprak met Fox News, is Trump gevaarlijk impulsief en is dat niet goed voor de positie die hij bijna gaat betrekken: "Spontaniteit is niet iets wat de veiligheidsbelangen van de VS dient." Brennan zei verder dat het vergelijken van de inlichtingendiensten met nazi-Duitsland "belachelijk" was en dat Trump niet begrijpt wat Rusland allemaal kan doen en wil doen. Hij waarschuwde Trump om de sancties tegen het land niet zomaar op te heffen. Trump heeft eerder meerdere malen hard uitgehaald naar de CIA, recentelijk vooral omdat ze hem - samen met andere inlichtingendiensten - op de hoogte hebben gebracht van mogelijk compromitterende informatie die onbevestigd is. Dat lekte uit en de informatie kwam op straat te liggen. Op Twitter citeerde Trump vandaag de beroemde journalist Bob Woodward, die gezegd zou hebben dat de inlichtingendiensten zich moesten excuseren voor hun gedrag jegens Trump. "Ook media moeten zich excuseren", voegde Trump toe. Thank you to Bob Woodward who said, "That is a garbage document...it never should have been presented...Trump's right to be upset (angry)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 januari 2017 aboutthat...ThoseIntelligence chiefsmade a mistakehere, & whenpeoplemake mistakes, theyshouldAPOLOGIZE." Media shouldalsoapologize — Donald J. Trump(@realDonaldTrump) 15 januari 2017 Brennan zei in zijn interview met Fox News dat de inlichtingendiensten de plicht hadden Trump op de hoogte te brengen van de mogelijk zeer schadelijke informatie, ook al was die onbevestigd.

'Trumps inauguratie is een aflevering van The Twilight Zone' Een aankondiging van de uitzending van de inauguratie van Trump op de tv-pagina's in de Schotse krant The Sunday Herald wordt veel gedeeld op sociale media. De krant omschrijft de uitzending als een langgerekte aflevering van The Twilight Zone, een horror-sci-fi-fantasy-serie uit de jaren 50 en 80: Sci-fi-schrijvers flirten vaak met alternatieve geschiedenis - met 'wat als de nazi's de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen?' als meestvoorkomende scenario. Maar dit enorme interactieve virtual reality-project, dat zich de komende vier jaar zal ontvouwen op televisie, in de pers en op Twitter, moet een voortdurend alternatief heden scheppen. Het verhaal begint met een nachtmerrieachtige versie van 2017, waarin grote delen van het electoraat op een of andere manier verleid zijn om op presidentskandidaat Donald Trump te stemmen.

Zangeres Jennifer Holliday trekt zich terug uit inhuldiging Trump Jennifer Holliday. Foto Reuters/Mario Anzuoni Broadway-ster Jennifer Holliday treedt toch niet op bij een inhuldigingsfeest van Donald Trump volgende week. De zangeres, bekend van Dreamgirls, zegt zich niet gerealiseerd te hebben wat voor statement haar optreden zou maken. Ze was één van de weinige bekende artiesten die hebben toegezegd om op een van Trumps inhuldigingsfeestjes op te treden. Holliday stuurde een brief aan de website TheWrap waarin ze haar excuses aanbood aan haar fans uit de LHBT-gemeenschap. "Ik probeerde simpelweg mijn reputatie als 'partijloze zangvogel' hoog te houden", schreef ze. "Ik realiseerde me niet dat het als een politiek statement zou worden gezien. Maar nu zie ik geen andere keuze dan om mij terug te trekken. Ik moet mijn LHBT-fans steunen." Holliday heeft veel zwarte en homoseksuele fans. Die reageerden hard op het nieuws dat zij voor Trump zou optreden. De zangeres zei er van geschrokken te zijn. Ze citeerde een artikel van de Amerikaanse journalist Kevin Fallon op de website The Daily Beast, waarin hij het voorgenomen optreden van Holliday "verraad" en "hartverscheurend" noemde. Ook zei ze bedreigingen te hebben ontvangen.

Als Rusland Amerika helpt, wil Trump de sancties best verlichten Trump wil na zijn inauguratie de Russische sancties voorlopig in stand houden maar zegt alvast open te staan voor het verlichten van de sancties. Hij ziet geen reden om de sancties ins stand te houden als Rusland de Verenigde Staten helpt bij de strijd tegen terrorisme of andere zaken die voor Washington van groot belang zijn. Dat zei de aankomende president in een interview met het tijdschrift The Wall Street Journal. "Als je met elkaar kan opschieten en Rusland helpt ons echt, waarom zou je dan sancties opleggen als iemand iets goeds doet?" Obama kondigde de sancties in december aan nadat bekend werd dat Rusland betrokken was bij de hacks tijdens de presidentsverkiezingen. Trump zei verder bereid te zijn met Poetin rond de tafel te gaan zitten. "Ik heb begrepen dat hij mij wil ontmoeten en dat vind ik prima." Verder zei hij nogmaals dat het oude "één-China”-beleid wat hem betreft ter discussie staat. Het 37-jaar oude beleid gaat over Taiwan. China beschouwt het land als een tijdelijk afvallige provincie en de VS hebben China's positie hierin erkend. Trump benadrukte niet blij te zijn met de Chinese praktijken en noemde het land een "manipulator". Eerder viel Trump al uit naar China nadat het land had had geprotesteerd tegen een telefoontje tussen Trump en de president van Taiwan. Het was voor het eerst in 35 jaar dat een (bijna) Amerikaanse president telefoneerde met Taiwan.

Huis van Afgevaardigden zet eerste stap voor terugtrekken Obamacare Nadat donderdag de Amerikaanse Senaat een eerste stap zette om Obamacare te ontmantelen, heeft vrijdag het Huis van Afgevaardigden een eerste maatregel genomen om de door de Republikeinen zo gehate zorgwet van Obama terug te trekken. Ook de in de meerderheid verkerende Republikeinse Afgevaardigden stemden in met de optuiging van een aantal commissies die wetgeving moeten schrijven om Obamacare ongedaan te maken of te vervangen. De commissies moeten uiterlijk 27 januari met voorstellen komen. Er ligt nog geen alternatief voor de zorgwet, al heeft aankomend president Donald Trump aangegeven dat hij Obamacare op dezelfde dag zal intrekken en vervangen. Hij wil dat dit binnen twee weken na zijn inauguratie gebeurt. De Republikeinen vinden dat de overheid burgers niet kan verplichten een zorgverzekering af te sluiten. Dankzij Obamacare kregen 20 miljoen Amerikanen, die tot dan toe nog geen zorgverzekering hadden of konden betalen, toch de mogelijkheid zich voor ziektekosten te verzekeren.

Kerry: volgende regering zal zelfde Aziëbeleid voeren Minister John Kerry van Buitenlandse Zaken denkt dat de regering van Donald Trump hetzelfde beleid zal voeren op het gebied van veiligheid in Azië. Dat zei Kerry in een toespraak op een universiteit in Ho Chi Minhstad in Vietnam. Hij doelde met name op het Amerikaanse beleid ten opzichte van de Chinese activiteiten in de omstreden Zuid-Chinese Zee. Volgens Kerry moeten de landen die vinden dat delen van de Zuid-Chinese Zee - rijk aan grondstoffen - hen toebehoren, hun conflict op een vreedzame manier oplossen, in lijn met het internationaal recht. De taal die Kerry spreekt is echter een stuk gematigder dan die van zijn zeer waarschijnlijke opvolger Rex Tillerson. In zijn senaatshoring zei Tillerson dat de VS een sterk signaal aan China moeten geven dat het land moet stoppen met het opspuiten van eilanden in de Zuid-Chinese Zee en het wegjagen van Filippijnse en Vietnamese schepen. In de afgelopen jaren heeft China zijn aanwezigheid in de Zuid-Chinese Zee flink verhoogd door kunstmatige eilanden aan te leggen, waar ook wapentuig op is geplaatst. Tillerson vergeleek dat met de Russische annexatie van de Krim en zei dat China de toegang tot de eilanden ontzegd moet worden. Militaire confrontatie

China reageerde fel op de woorden van Tillerson. Volgens een commentaar in een krant die aan de communistische partij gelinkt is, moeten Amerika en China zich opmaken voor een militaire confrontatie, als dit de diplomatieke lijn onder Trump wordt. Trump heeft zich tijdens zijn campagne en na de verkiezingen fel tegenover China uitgelaten. Hij noemt China als een van de landen die banen afpakken van Amerika. Daarnaast wekte hij Chinese woede op door een telefoontje van de Taiwanese president aan te nemen na zijn verkiezing. Officieel erkennen de VS alleen de regering van China - het zogenoemde één-China-beleid. Trump zei na de Chinese kritiek echter wellicht aan einde aan dat beleid te willen maken.

Zusjes Bush schrijven zusjes Obama een brief Republikeinen en Democraten liggen elkaar niet altijd even goed, maar af en toe worden de partijgrenzen geslecht. Want er zijn ook overeenkomsten. Zowel de huidige president Obama als de vorige president George W. Bush hebben twee dochters. De dochters van Bush hebben een open brief geschreven aan die van Obama: "Jullie staan op het punt lid te worden van een bijzondere club, die van voormalige First Children: een positie die jullie niet hebben uitgezocht en waar geen richtlijnen voor bestaan." Als kinderen van een voormalig president zullen ze daar waarschijnlijk altijd op aangesproken worden, schrijven Jenna en Barbara Bush. Maar, zo zeggen ze: "Jullie zullen je eigen levensverhaal schrijven". Neem de ervaringen die je als presidentsdochter opgedaan hebt ter harte, adviseren ze ook. De reizen naar bijzondere landen, naar bijzondere mensen. Houd een goede band met het personeel van het Witte Huis, met de geheime dienst. "Die waren er op onze eerste dates en zelfs bij onze verloving en huwelijksreis". En: "Omring jezelf met loyale vrienden die jou kennen, je bewonderen en je hartstochtelijk zullen beschermen. Zij die je beoordelen houden niet van je, hun stemmen hebben geen enkele waarde." Verschil is wel dat de tweelingzusjes Bush wat ouder waren toen hun vader president werd. Zij waren negentien, Malia en Sasha Obama waren tien en zeven. Jenna Bush sprak zich eerder uit ter verdediging van de zusjes Obama. In 2014 leverde een medewerker van de Republikeinse partij op Facebook kritiek op de kleding die de Obama-zusjes droegen. Volgens Elizabeth Lauten hadden ze zich tijdens een publiek optreden "respectvoller" moeten kleden en niet alsof ze "in een bar stonden". Lauten stapte op nadat er ophef over die opmerkingen ontstond. In een interview zei Jenna Bush daarover: "Ik zal ze intens verdedigen. Het is niet makkelijk, het is geen baan die ze gekozen hebben, maar ze doen het goed." Lees bij Time Magazine de hele brief

Republikein suggereert ingreep in Ethische Commissie Het was ongebruikelijk: donderdag bekritiseerde het hoofd van de Ethische Commissie voor de overheid Walter Shaub openlijk Donald Trumps plan om belangenverstrengeling te voorkomen. Volgens Shaub liggen beschuldigingen van corruptie nog altijd op de loer en zou Trump zijn bezittingen in een "blind trust" moeten onderbrengen. Jason Chaffetz, de Republikeinse voorzitter van een commissie die toezicht houdt in het Huis van Afgevaardigden, stuurde vrijdagochtend een brief naar Shaub. In een brief verwijt Chaffetz, die tevens de staat Utah vertegenwoordigt, Shaub "de lijn tussen pr en ethische overwegingen" te overtreden. Chaffetz citeert in zijn brief een serie tweets uit november, waarin de Ethische Commissie Trump prees dat hij zo ethisch bezig was door zich uit zijn bedrijven terug te trekken, terwijl Trump dat nooit toegezegd heeft. Ook verwijt Chaffetz Shaub onvoldoende onderzoek te hebben gedaan naar betaalde speeches die Hillary Clinton heeft gegeven. In de brief merkt Chaffetz fijntjes op dat zijn eigen toezichthoudende commissie de autoriteit heeft de Ethische Commissie te onderzoeken of zelfs af te schaffen, schrijft The New York Times. De Ethische Commissie heeft nog niet op de brief van Chaffetz gereageerd.

Trump kijkt alvast vooruit naar 2020 Hij moet nog officieel ingezworen worden, maar Donald Trump heeft zijn blik alvast vooruit gericht. Donderdag kondigde de aankomend president van de Verenigde Staten aan dat hij zijn campaign committee in leven houdt. Daarmee wijkt Trump af van voorgangers George W. Bush en Barack Obama, die tijdens hun eerste termijn het campagne voeren overdroegen aan respectievelijk de Republikeinse en de Democratische partij. Trump benoemde donderdag echter de voormalige adjunct-directeur van zijn campagne Michael Glassner om zijn nieuwe campagnegroep te gaan leider. Het team zal zich volgens persbureau AP gaan richten op fondsen werving en het verzamelen van data om een herverkiezing van Trump in 2020 zeker te stellen. Het team zal blijven werken vanuit de Trump Tower in New York.

Beoogde minister van Buitenlandse Zaken feller tegen Rusland dan Trump Trumps kandidaat voor de post van minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, stond te boek als vriendelijk jegens Rusland. Hij deed als CEO van oliemaatschappij ExxonMobil jarenlang zaken met het land en ontving zelfs een Russische onderscheiding, 'de Orde van Vriendschap'. Maar tijdens zijn hoorzitting voor de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen sloeg Tillerson een andere toon aan dan verwacht. Rusland is gevaarlijk voor de Verenigde Staten, waarschuwde hij. En het toekomstige Ruslandbeleid? Dat had hij nog niet besproken met Trump. Lees: Tillerson feller dan Trump over Poetin

Justitie begint onderzoek naar acties FBI voor de verkiezingen Het Amerikaanse ministerie van Justitie begint officieel aan een onderzoek naar het optreden van de FBI en de eigen rol in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Dat meldt persbureau AP. Daarbij kijkt inspecteur-generaal Michael Horowitz onder andere naar de beslissing van FBI-directeur James Comey om vlak voor de verkiezingen de vondst van nieuwe e-mails van Hillary Clinton bekend te maken. De e-mails werden aangetroffen op een laptop van de voormalige politicus Anthony Weiner. Met het onduidelijke briefje over de heropening van het onderzoek zou Comey de campagne hebben beïnvloed, vinden Democraten. Volgens Horowitz zal het ministerie nu onderzoeken of Comey wel volgens de regels van de FBI gehandeld heeft. Ook zijn persconferentie in juli 2016 wordt onder de loep genomen. Comey maakte toen bekend dat Hillary Clinton niet vervolgd zou worden. Hij noemde de presidentskandidaat daarbij "extreem onvoorzichtig" en trok Clintons beoordelingsvermogen publiekelijk in twijfel. Het onderzoek volgt op "vele verzoeken" vanuit verschillende organisaties en het publiek, aldus Horowitz.

Carson wil grotere rol privésector voor Huisvesting Ben Carson, kandidaat-minister voor Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling. Foto Alex Wong/Getty Images/AFP De voormalige presidentskandidaat Ben Carson werd op donderdag ondervraagd door de Amerikaanse senaatscommissie voor Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling in een hoorzitting die door de Amerikaanse pers vooral "gemoedelijk" wordt genoemd. Carson is Trumps beoogde kandidaat voor de positie van minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling. Tijdens de hoorzitting benadrukte Carson vooral dat mensen "gestimuleerd moeten worden om zichzelf te verheffen". Hij wil niet dat mensen op de lange termijn uitkeringen ontvangen. "Dit soort programma's zijn slechts een pleister op de wond, daarna moeten mensen verder." Daarom wil hij dat de privésector een grotere rol gaat spelen bij kwesties rond Huisvesting, zei hij. Carson wilde niet beloven dat hij geen geld uit zal geven aan programma's die Donald Trump mogelijk financieel bevoordelen. "Het is niet mijn bedoeling om een individuele Amerikaan te bevoordelen, maar alle Amerikanen."

Pompeo: inlichtingendiensten hebben niks fout gedaan Mike Pompeo's zoon Nick en vrouw Susan kijken toe tijdens zijn hoorzitting in de Senaat. Foto Joe Raedle/Getty Images Trumps kandidaat voor de post van directeur van de CIA, Mike Pompeo, heeft zich lovend uitgesproken over de Amerikaanse inlichtingendiensten. Hij weersprak tijdens zijn hoorzitting voor de Senaat de kritiek van Donald Trump op het inlichtingenapparaat. "De CIA is niet politiek geworden", zei hij op donderdag. Hij pleitte voor een "forse Amerikaanse reactie" op cyberaanvallen vanuit Rusland, na de "agressieve acties" die door "Russische leiders zijn goedgekeurd". Volgens Pompeo is Wikileaks geen betrouwbare bron voor de Verenigde Staten of welk ander land ook. Trump haalde de organisatie van Julian Assange vaak aan tijdens zijn campagne, nadat Wikileaks gehackte e-mails van de Democratische partij online had gezet. Ook zei Pompeo geen zin te hebben om de CIA weer marteltechnieken te laten gebruiken.

Kandidaat-minister van Defensie voorzichtig kritisch over Rusland Oud-generaal James Mattis tijdens een hoorzitting voor de Armed Services commissie van de Amerikaanse senaat. Reuters/Jonathan Ernst Ook op donderdag worden er verschillende beoogde ministers overhoord in de Amerikaanse Senaat. Trumps team heeft de voormalige generaal James Mattis naar voren geschoven als minister van Defensie. Mattis reageerde op donderdagochtend alvast op geschreven vragen vanuit de Senaat. Verschillende Republikeinse senatoren maken zich zorgen dat Trumps beoogde kabinet te positief zou zijn over Rusland. "Ik sta achter de beslissing van de toekomstige president om toenadering te zoeken tot Rusland", schreef Mattis. Hij refereerde daarbij aan de banden die de Verenigde Staten ook in de Koude Oorlog met het land onderhield. Maar: "Als we gebieden zien waar we niet kunnen samenwerken met Rusland, dan moeten we de Russen confronteren en ons zo nodig verdedigen als Rusland zich tegen onze belangen keert." Volgens hem hebben de Verenigde Staten al vaak geprobeerd om de banden met Rusland te verbeteren, maar is er weinig succes geboekt. Mattis sprak tijdens de hoorzitting zijn vertrouwen uit over de Amerikaanse inlichtingendiensten, maar waarschuwde dat het Amerikaanse leger momenteel niet sterk genoeg is om vijanden te ontmoedigen. NAVO Hij voegde er aan toe dat de Verenigde Staten "zich moeten realiseren dat Poetin probeert om de NAVO op te breken. Dit is de grootste aanval op de wereldorde sinds de Tweede Wereldoorlog". Mattis: "Uit de geschiedenis blijkt dat landen met sterke bondgenoten gedijen, terwijl ze zonder bondgenoten verwelken." Hoewel Trump zich vaker kritisch heeft uitgelaten over de NAVO, is die alliantie volgens Mattis "de meest succesvolle militaire samenwerking ooit". Hij zou al met Trump gesproken hebben over het belang van de NAVO, en Trump toonde zich "open voor die discussie". Vrijstelling Mattis heeft een uniek probleem. Amerikanen die in militaire dienst hebben gezeten, moeten zeven jaar wachten voordat ze een post als minister van Defensie mogen aanvaarden. Mattis verliet het leger in 2013 en heeft daarom een vrijstelling nodig van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Daar wordt op donderdag over gestemd.

Trump wil met bedrijven in gesprek over cyberveiligheid Aankomend president Trump heeft plannen om met verschillende bedrijven rond de tafel te gaan zitten en te spreken over cyberveiligheid. De vergaderingen worden geleid door oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani, zo meldt persbureau Reuters op basis van Trumps overgangsteam. Doel van de bijeenkomsten is om "ervaringen" uit te wisselen en "informatie" te verkrijgen over cyberveiligheid. Giuliani, die eerder werd genoemd als topfavoriet voor minister van Buitenlandse Zaken, zegt de vergaderingen "te organiseren", maar meer ook niet. De oud-burgemeester van New York runt een bedrijf dat zich toespitst op cyberveiligheid. Dat Giuliani geen minister van Buitenlandse Zaken geworden is, komt omdat hij zich terugtrok als kandidaat. Trump benoemde kort daarna Exxon Mobil-topman Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken. Tillerson is controversieel vanwege zijn banden met Rusland.

Congres zet eerste stapje ontmanteling Obamacare De Amerikaanse Senaat heeft een eerste stap gezet op weg naar de afschaffing van Obamacare. Met 51 stemmen voor en 48 tegen werd een voorstel aangenomen dat commissies de opdracht geeft om te beginnen met het opstellen van wetsvoorstellen, om het ziektekostenstelsel dat door Obama is ingevoerd ongedaan te maken of te vervangen. Uiterlijk 27 januari moeten de commissies met voorstellen komen. De resolutie gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden. Dat zal zich er naar verwachting deze week nog over buigen. Hoewel het een prioriteit is voor de Republikeinen om Obamacare te vervangen, zij niet willen dat de overheid mensen dwingt tot het afsluiten van een zorgverzekering, bestaat er ook nog veel onduidelijkheid over wat er voor in de plaats moet komen. Intrekken en vervangen Woensdag kondigde de aankomende president Trump aan dat hij binnenkort een plan presenteert en dat de afschaffing vrijwel direct na zijn inauguratie moet plaatsvinden. "We gaan delen van de wet intrekken en vervangen, dit zijn erg ingewikkelde dingen", zei hij hierover. Door Obamacare kregen 20 miljoen onverzekerde Amerikanen de mogelijkheid zich alsnog voor ziektekosten te verzekeren.

Bron van document over Trump duikt onder Het document met belastende informatie over Donald Trump, dat dinsdag via website Buzzfeed naar buiten kwam, zou afkomstig zijn van Christopher Steele, een voormalige medewerker van de Britse geheime dienst MI-6. Daarover berichten de Wall Street Journal en The Telegraph. De man zou inmiddels ondergedoken zijn. Bronnen nabij de 52-jarige Steele zeggen tegen The Telegraph dat hij doodsbang is voor represailles vanuit Moskou. Steele werkte jarenlang voor de Britse geheime dienst in onder andere Rusland en Frankrijk, om in 2009 een eigen bedrijf voor inlichtingen op te richten. Aanvankelijk zou Steele zijn ingehuurd door Republikeinen die belastend materiaal over Trump verzamelden, maar later werkte hij voor de Democratische partij. Steele's rapport was binnen kringen in Washington al langer bekend, maar lekte dinsdag uit nadat CNN erover berichtte en Buzzfeed het document integraal online plaatste. Tegen The Telegraph wil Steele's zakenpartner bevestigen noch ontkennen dat het inlichtingenbedrijf het rapport heeft opgesteld.

Chef van de inlichtingendiensten belt met Trump over gelekt document De chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten James Clapper heeft woensdagavond met Donald Trump gesproken over de gelekte documenten met belastende informatie over Trump. In een verklaring keurt Clapper het openbaar worden van het document sterk af en stelt hij dat de documenten zeer schadelijk zijn voor de nationale veiligheid. In Clappers verklaring staat verder dat het document inderdaad vorige week aan Trump en Obama is geopenbaard, maar dat het in de maanden daarvoor al veel langer rondging onder journalisten en congresleden. Clapper verdedigt die briefing, door te stellen dat het zijn plicht is ervoor te zorgen dat beleidsmakers een zo volledig mogelijk beeld hebben van zaken die mogelijk de nationale veiligheid kunnen schaden. Clapper benadrukte verder nogmaals dat het niet om een document van de veiligheidsdiensten gaat en stelt niet te geloven dat het document is gelekt door iemand binnen de veiligheidsdiensten.

Ethische commissie niet blij met bedrijfsplan Trump Het werd wat overschaduwd door de nieuwste onthullingen over Trump, maar eigenlijk was de persconferentie van Trump dinsdag bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over zijn zakenbelangen. Het beheer van al zijn bedrijven draagt hij over aan zijn zoons, zo maakte Trump bekend. Ook zal het Trump-imperium “geen buitenlandse deals” maken terwijl hij president is. Die stappen zijn echter bij lange na onvoldoende, aldus het hoofd van de Ethische Commissie voor de overheid Walter Shaub. Het is ongebruikelijk dat iemand in die functie direct commentaar levert op beslissingen van een aankomend president, maar Shaub haalde hard uit, door te zeggen dat Trumps oplossing breekt met een veertig jaar durende traditie van het vermijden van belangenverstrengeling door presidenten. Shaub, die werd aangesteld door Obama, riep Trump dinsdagavond op zijn plannen te heroverwegen. Volgens de ethische commissie zou Trump zijn bedrijfsbelangen moeten verkopen en in een zogenaamde "blind trust" moeten stoppen, onder neutraal beheer. De grootste zorgen maakt Shaub zich over een opmerking van Trumps advocaat dat liquide middelen die Trump in de maanden voorafgaand aan zijn verkiezing heeft vergaard in een "gediversifieerde beleggingsportefeuille" worden gestopt. Volgens Shaub ontbreekt elk juridisch mechanisme voor zo'n maatregel en blijf Trump uiterst kwetsbaar voor beschuldigingen van corruptie.

Dochter Ivanka doet een stap terug binnen bedrijf Dinsdag werd nog bekend dat haar vader haar man benoemt tot 'senior adviseur'. Woensdagavond gaf Trump's dochter Ivanka iets meer inzicht in wat haar eigen rol wordt tijdens zijn presidentschap. In een Facebook-post kondigde Ivanka aan 'formeel verlof' te nemen van zowel haar bestuursposities binnen de Trump Organization als die van haar eigen bedrijf, waarmee ze juwelen en schoenen verkoopt. Trump's dochter verhuist met haar man mee naar Washington en zal zich primair richten op de opvoeding van hun drie kinderen. Niettemin wil ze zich ook blijven inzetten voor de rechten van vrouwen en meisjes in de Verenigde Staten. Trumps team maakte bekend dat Ivanka verschillende bezittingen zal afstoten en in plaats van opbrengsten uit haar aandelen in de Trump Organization vaste bedragen zal gaan ontvangen. Ook zal Ivanka zich afzijdig houden van het hotel dat Trump in Washington bezit. Over de precieze details van de regeling blijven echter nog vragen openstaan, zo zeggen ethische specialisten tegen persbureau AP. Want zowel via haar man Kushner als via vader Trump is Ivanka immers onlosmakelijk verbonden met het presidentiële ambt. Mocht Ivanka bijvoorbeeld nog altijd financiële belangen hebben in haar bedrijf, dan moet Kushner zich volgens de ethische adviseurs afzijdig houden van beleid dat op die belangen van invloed kan zijn, zoals bijvoorbeeld buitenlandse handel.

Kandidaat-minister Tillerson ondervraagd in senaat, kritisch over Rusland Het werd behoorlijk overschaduwd door de persconferentie van Trump, maar toch was ook de senaatsondervraging van kandidaat-minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson een belangrijk moment. Op dinsdag had de mogelijke minister van Justitie, Jeff Sessions, het in het eerste deel van zijn verhoor al zwaar te verduren gekregen van Democratische senatoren. Dat gold op woensdag ook voor Tillerson (64). Formeel gezien moet zijn benoeming nog goedgekeurd worden door de senaat (waar de Republikeinen een meerderheid hebben), zoals voor alle ministerposten geldt. Tillerson ligt vooral onder vuur wegens zijn mogelijk goede banden met Vladimir Poetin. De twee hebben elkaar ontmoet, en Tillerson heeft als hoofd van Exxon Mobil regelmatig zaken gedaan in Rusland. Tijdens de ondervraging was hij echter kritisch: hij zei Rusland als een "bedreiging" te zien. Hij ziet geen reden om de economische sancties die Obama instelde gelijk op te heffen, maar wil eerst kijken hoe de zaken zich ontwikkelen nadat hij 20 januari in dienst treed. Obama stelde de sancties in na de annexatie van de Krim. Die actie van Rusland veroordeelde Tillerson, omdat het volgens hem een illegale daad was. Over de zogenoemde Iran-deal zei Tillerson dat hij hem wil “herzien”, maar niet dat hij opgezegd moet worden. Ten opzichte van Cuba was hij kritischer: hij vindt dat het handelsembargo in stand moet blijven en dat het land mogelijk terug moet op de lijst van landen die terrorisme sponsoren. Obama haalde het eiland van die lijst af. Haaks op Trump

Ook opvallend: Tillerson week behoorlijk vaak af van de standpunten van Trump. Zo gaf hij aan de NAVO volledig te steunen, alsmede het handelsverdrag TPP - twee punten waarop Trump andere standpunten heeft laten horen. Die was juist kritisch over TPP, en twijfelde openlijk aan het nut van de NAVO. Ook leek Tillerson te breken met Trumps standpunt over de islam. Hij zei: "Ik vind het een geweldig geloof." Hij voegde toe er niet achter te staan alle moslims over een kam te scheren, terwijl Trump tijdens de campagne meerdere malen zei alle moslims de toegang tot de VS te willen ontzeggen. Verder zei Tillerson openlijk het niet eens te zijn met Trumps visies op kernwapens. Trump heeft gezegd dat er best een wapenwedloop mag komen. Rubio

Opmerkelijk was verder dat de Republikeinse senator Marco Rubio – voormalig presidentskandidaat in de Republikeinse race tegen Trump – Tillerson hard aanpakte over Syrië. Hij probeerde hem te dwingen te erkennen dat Poetin oorlogsmisdaden heeft begaan in het land, maar Tillerson wilde niet zo ver gaan, tot irritatie van Rubio: “Er is niks geheims over de zaak. Er zijn doden.” De kandidaat-minister sprak ook over klimaatverandering. Tillerson is de voormalige directeur van olieconcern Exxon Mobil, en veel Democraten hebben hun twijfels over zijn erkenning van het fenomeen. Exxon Mobil geeft onder andere geld aan organisaties die klimaatverandering ontkennen. Tillerson zei: “Er is een toename van broeikasgassen in de atmosfeer, en die hebben een effect. Onze mogelijkheden om het effect in te schatten zijn erg beperkt.” Daarmee geeft hij het effect voor het eerst – alhoewel voorzichtig - toe.

CNN distantieert zich van Buzzfeed Een opvallend moment tijdens de persconferentie van Trump was zijn weigering om CNN-verslaggever Jim Acosta een vraag te laten stellen. "Jij brengt nepnieuws!" zei Trump. Volgens Trump zijn zowel CNN als Buzzfeed schuldig aan het publiceren van de ongeverifieerde informatie dat er een document bestaat dat Trump beschuldigt van innige banden met Rusland en seksuele handelingen met prostituees in Moskou die hem chantabel zouden maken. CNN zegt nu in een statement niets te maken te hebben met hoe Buzzfeed verslag heeft gedaan. De nieuwszender publiceerde dat Donald Trump het document vorige week tijdens een briefing met de inlichtingendiensten onder ogen kreeg, Buzzfeed publiceerde het hele document met alle inhoud die daarin stond: "Het team van Trump weet dit. Ze gebruiken de beslissing van Buzzfeed om af te leiden van de verslaggeving van CNN, die ook door andere nieuwsorganisaties is gedaan. We hebben het volledige vertrouwen in onze verslaggeving." ErikWemple ErikWemple CNN releases statement differentiating itself from BuzzFeed's reporting on Trump-Russia: https://t.co/0Tu4e23qtZ 11 januari 2017 @ 17:30

Belangrijkste zaken persconferentie op een rij Het was een aantal maanden geleden dat Trump een persconferentie hield, maar veel nieuws leverde het ruim een uur durende mediaoptreden van Donald Trump niet op. Hij herhaalde vooral standpunten over de economie en sprak beschuldigingen over innige banden met Rusland tegen. Puntsgewijs de belangrijkste inhoud van de persconferentie. De beschuldigingen dat Donald Trump chantabel zou zijn doordat hij banden heeft met Rusland en in een hotelkamer in Moskou heimelijk zou zijn opgenomen met prostituees die perverse seksuele handeling verrichten, zijn volgens hem "nepnieuws". Hij beschuldigt inlichtingendiensten de informatie gelekt te hebben en zegt dat dat praktijken zijn die in nazi-Duitsland voorkwamen. Eerder woensdag zei hij dat ook al in een tweet.

Trump ging iets dieper in op de manier waarop hij belangenverstrengeling probeert te vermijden tijdens zijn presidentschap. Zijn zoons nemen al zijn zakelijke belangen over, die in een trustfonds worden ondergebracht. De bedrijven van Trump zullen tijdens zijn ambtsperiode alleen maar binnenlandse deals sluiten.

Amerika sluit volgens Trump hele slechte deals met andere landen. Daarom zijn ministers als Rex Tillerson nodig, de topman van ExxonMobil, wegens hun zakenervaring.

In tegenstelling tot sommige Republikeinen wil Trump gelijk af van Obamacare en meteen met een alternatief komen. Daarmee herhaalde hij een eerder standpunt. Ook herhaalde hij dat hij echt een muur tussen Mexico en de VS gaat bouwen en dat Mexico rechtsom of linksom voor de kosten opdraait.

Trump vertelde te geloven dat Rusland de Democratische partij gehackt heeft, maar dat dat kon gebeuren kwam door slechte beveiliging van de Democraten. Ook zei hij dat veel meer landen Amerika proberen te hacken. Onder zijn leiding denkt Trump dat Rusland zich gedeisd houdt, omdat het land Amerika veel meer zal respecteren.

Trump sluit persconferentie af na teruggekomen te zijn op inlichtingendiensten De persconferentie eindigt zoals hij begon: met vragen over de inlichtingendiensten: “Inlichtingendiensten zijn heel belangrijk en van vitaal belang. Over 90 dagen zullen mijn nieuwe mensen die ik heb aangesteld met een rapport over hacken komen. De VS wordt door iedereen gehackt, inclusief Rusland en China. Iedereen. De overheid staat laatste als het om hacken gaat. Ik heb tegen Reince [Priebus, de voormalig voorzitter van de Republikeinen, red.] gezegd dat we ons als Republikeinse partij daartegen moeten wapenen. En dat hebben we gedaan, door mij.” Trump denkt dat Rusland niet nogmaals zal proberen te hacken: “Rusland zal veel meer respect voor ons land hebben als ik de leider ben.“ Als laatste wijst Trump nogmaals naar de stapel papier naast hem: “Het was volgens mij nog niet helemaal duidelijk, maar dit is maar een deel van de bedrijven die ik afstoot.” Daarna sloot hij af.

Trump vergelijkt inlichtingendiensten met nazi’s Het was een schande dat inlichtingendiensten de informatie gelekt hebben over Trumps vermeende banden met Rusland, zegt Trump.” Zoiets zouden ze in nazi-Duitsland doen,” herhaalde Trump de harde taal die hij eerder vandaag in een tweet gebruikte. Buzzfeed en CNN zullen volgens Trump de gevolgen ondervinden. Trump weigert vervolgens een verslaggever van CNN een vraag te laten stellen: “Jij brengt nepnieuws! Wees niet onbeschoft en laat je collega een vraag stellen.” apjvalk Guus Valk https://t.co/Mj9sA5opVR Hier beelden van de ruzie tussen Trump en CNN-verslaggever @acosta 11 januari 2017 @ 17:12

Herhaling standpunten over beschermen Amerikaanse economie Bedrijven die banen naar buiten de VS verplaatsen kunnen op een hoge invoerbelasting rekenen, herhaalde Trump zijn eerdere standpunten. Verplaatsen naar een andere staat mag van Trump wel, naar het buitenland niet. Ook zei Trump weer een muur op de grens tussen Amerika en Mexico te bouwen: “We gaan een muur bouwen. Ik wil geen jaar of anderhalf jaar wachten. Mexico zal ons op een manier terugbetalen. Of het nou een belasting of een betaling is. Het zal gebeuren. Ik respecteer de bevolking en regering van Mexico. Veel Mexicanen werken voor mij. Ik beschuldig hen er niet van dat ze van ons profiteren, maar we gaan er een eind aan maken. “

Trump beantwoordt vragen over ministers en Obamacare Trump steekt na een vraag de loftrompet over zijn aankomende ministers Rex Tillerson van Buitenlandse Zaken en Jeff Session van Justitie die gister en vandaag door de Senaat verhoord worden: “Ze hebben briljante dingen gezegd. Ik denk dat dit een van de beste kabinetten ooit wordt. Rex was geweldig bij ExxonMobbil. Dat willen we bij de regering hebben. We maken geen goede deals meer, we maken slechte deals. Onze handelsverdragen zijn een ramp. We verliezen honderden miljarden door handelsongelijkheid met Japan, Mexico en China. We hebben slimme en succesvolle mensen nodig.” Trump ging ook in op Obamacare, dat hij gelijk als hij president is in wil trekken: “Jullie zullen erg trots zijn op wat we op gezondheidsgebied voorstellen. Obamacare is een volledige ramp. Het is aan het imploderen. Zodra we het hebben ingetrokken, komen we met een alternatief.” Sommige Republikeinen geloven niet dat dat zo snel kan en denken dat er twee of drie jaar nodig zijn om met een alternatief te komen. Toch wil Trump Obamacare gelijk stopzetten." apjvalk Guus Valk 'It will be repeal and replace. Probably same day, same hour. Very complicated stuff. We gonna get health care taken care of.' 11 januari 2017 @ 16:58

Trump zegt zakelijke belangen aan zoons over te dragen Vervolgens heeft Trump het over zijn zakelijke belangen. Volgens de aankomend president is er geen enkele sprake van belangenverstrengeling – hij zegt dit weekend nog een deal uit Dubai voor 2 miljard dollar te hebben afgeslagen – maar wil hij om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen toch de leiding over zijn bedrijf overdragen. “Mijn twee zoons Donald en Eric zullen het bedrijf gaan leiden, op een hele professionele manier. Ze zullen het niet met mij bespreken, al houdt niets hen tegen.” Een hele stapel papieren naast Trumps spreekgestoelte zou moeten aantonen dat hij inderdaad al zijn zakelijke belangen afstoot. Zijn advocaat legt vervolgens uit dat zijn belangen in een trustfonds worden ondergebracht. Zijn dochter Ivanka zal niet bij het bedrijf betrokken zijn, omdat ze met haar man, die adviseur van Trump wordt, naar Washington verhuist. Volgens de advocaat kost het overdragen van de leiding van het bedrijf Trump en zijn kinderen miljoenen. Er zijn dertig deals in de afgelopen tijd afgeslagen. Er zullen geen deals met het buitenland gesloten worden tijdens Trumps presidentschap.

Eerste vragen gaan over belastend document Donald Trump ontkent nogmaals de inhoud van de beschuldigingen: “Zieke mensen hebben het bij elkaar geschraapt. Het is allemaal nepnieuws. Het zou nooit gepubliceerd hebben mogen worden. Op wat er tijdens een bijeenkomst met inlichtingendiensten vertrouwelijk is gedeeld, kan ik niet ingaan. In Rusland hangen overal camera’s dat weet ik. Ik heb altijd gezegd, ook toen Miss Universe in Moskou werd georganiseerd dat mensen moeten oppassen, anders ben je ’s avonds op tv.” Op de beschuldiging dat hij prostituees inhuurden die over een bed urineerden zei Trump grappend: “Ik ben bang voor bacteriën.” Hij zei ook te geloven dat Rusland de Democratische partij gehackt heeft: “Ik denk dat Rusland gehackt heeft, maar we worden ook door andere landen gehackt. De Democraten hebben slecht werk geleverd. Ze stonden helemaal open om zelf gehackt te worden. Ze hebben ook geprobeerd de Republikeinen te hacken, maar dat is ze niet gelukt. “ Over zijn relatie met Poetin zei Trump: “Volgens Poetin is dit nepnieuws ook echt nepnieuws. Die uitspraken waardeer ik. Als de Russen echt iets hadden, hadden ze het ook openbaar gemaakt, zoals ze met Hillary hebben gedaan. Als Poetin van Trump houdt, zie ik dat als voordeel. Rusland kan ons helpen IS te bestrijden. De regering van Obama heeft IS gecreëerd door Irak op het verkeerde moment te verlaten.”

Inleidend praatje Trump gaat vooral over economie Ook Trump begint met het ontkennen van de beschuldigingen, maar gaat er niet diep op in. Hij wijst erop dat veel nieuwsorganisaties de informatie over hem in handen hadden, maar besloten daarover niet te publiceren. Daar zegt Trump waardering voor te hebben. Vervolgens heeft Trump het vooral over de economie. Trump zegt vooruitgang geboekt te hebben met het creëren van banen in Amerika, zoals de toezegging van Ford een autofabriek in Amerika te openen. Ook zegt hij dat dankzij hem gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter goedkoper wordt en beter. Trump denkt dat hij het beste is dat de Amerikaanse economie ooit overkomen is: ”Ik word de grootste banenschepper die God ooit gecreëerd heeft.”

Mike Pence leidt Donald Trump in Voordat Donald Trump het woord neemt, spreekt eerst Mike Pence de pers toe. De aankomend vicepresident weerspreekt de beschuldigingen die Buzzfeed en CNN over Trumps banden naar buiten hebben gebracht. Pence zegt dat de nieuwsorganisaties het publiceerden voor de kliks en onverantwoord te werk zijn gegaan. Verder zegt Pence vereerd te zijn dat hij schouder aan schouder met Trump kan werken aan het "weer groots maken van Amerika".

Live: persconferentie Trump Donald Trump heeft al een paar maanden geen persconferentie gehouden, maar vandaag is het zover. Vanaf 17:00 uur verschijnt hij in New York voor de verzamelde pers. Eigenlijk zou het belangrijkste onderwerp zijn hoe Trump denkt zijn zakelijke belangen te scheiden van zijn politieke ambt, maar veel vragen zullen ook gaan over de onthulling dat er een document bestaat waarin Trump wordt beschuldigd van innige banden met Rusland. Daarin staat onder meer dat Trumps medewerkers vorig jaar al meerdere ontmoetingen met mensen van Poetin hebben gehad en dat Trump gefilmd is in een hotelkamer in Moskou terwijl prostituees over het bed urineerden. De informatie is ongeverifieerd en voor een deel ook aantoonbaar onjuist. Trump ontkent alles ten stelligste en ook het Kremlin wijst de beschuldigingen van de hand. Waarover Trump nog meer vragen zal krijgen? Volg het hieronder live vanaf 17:00 uur.

Nieuwe dag hoorzittingen Het belangrijkste punt op de agenda in Washington zal de persconferentie zijn die Donald Trump vanmiddag om 17.00 uur Nederlandse tijd geeft. Daarin zal hij onder meer ingaan op de gisteren opgedoken documenten waarin ongeverifieerde informatie staat over zijn banden met Rusland die Trump chantabel zouden maken. Maar vandaag gaan ook de hoorzittingen verder in de Senaat met de kandidaat-ministers van Trump. De belangrijkste zijn Jeff Sessions, die minister van Justitie moet worden en Rex Tillerson, Trumps nominatie voor Buitenlandse Zaken. Voor Sessions is het de tweede dag van zijn hoorzitting, Tillerson moet vandaag voor het eerst aan de bak. Lees ook: Trump kan brug naar Poetin slaan met voordracht Tillerson Centraal zullen waarschijnlijk vragen staan over Tillersons band met Rusland. Tillerson is de topman van oliebedrijf ExxonMobil en onderhoudt goede contacten met Rusland. In 2013 kreeg hij zelfs een vriendschapsonderscheiding van president Poetin. De senaatscommissie wil waarschijnlijk ook weten hoe hij denkt over sancties tegen Rusland, met name vanwege het hackschandaal van de Democratische partij. Verwacht wordt ook dat hij bevraagd wordt over de nucleaire deal met Iran, die Donald Trump heel slecht vindt. En het zal het ook gaan over zijn zakelijke belangen als olietopman en zijn gebrek aan politieke ervaring. Volg hier live de hoorzitting van Rex Tillerson

S&P: onwaarschijnlijk dat de VS onder Trump Triple-A-beoordeling terugkrijgen Volgens kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) is het onwaarschijnlijk dat de VS onder president Trump de AAA-rating, die het land 5 jaar geleden bij het bureau verloor, zullen terugkrijgen. Dat stelt hoofdanalist Moritz Kraemer tegenover nieuwszender CNBC. Grote punten van zorg zijn de Amerikaanse schuldenlast en het begrotingstekort, en volgens de econoom doet de VS momenteel weinig om die zorgen weg te nemen. "Een land dat een triple-A-beoordeling heeft is zichtbaarder en constanter in het beleid dan de VS nu." S&P's is bovendien bezorgd over het effect van Trumps toekomstige beleid op het Amerikaanse begrotingstekort. De Republikein kondigde eerder aan om de inkomstenbelasting en belastingen voor bedrijven te verlagen en ondertussen meer uit te geven aan infrastructuur: "Wat we waarschijnlijk zullen zien is dat als er belastingverlagingen komen en er meer wordt uitgegeven aan infrastructuur en op andere vlakken, dan betekent dat dat, als andere uitgaven gelijk blijven, je een groter tekort hebt en in potentie een grotere schuldenlast." Bekijk de toelichting van Kraemer hieronder:

Speech Obama overschaduwd door onthullingen over Trump De speech waarmee Barack Obama afgelopen nacht afscheid nam van het Amerikaanse volk werd overschaduwd door onthullingen over zijn opvolger, Donald Trump. Volgens verschillende Amerikaanse media zijn beide mannen afgelopen week door de directeuren van verschillende inlichtingendiensten bijgepraat over mogelijk belastende informatie die Rusland over de Republikein zou hebben verzameld. Wat de informatie precies zegt over Trump, is nog onduidelijk, maar volgens bronnen rondom het Witte Huis zou er in ieder geval uit blijken dat zijn campagneteam afgelopen jaar in continu contact stond met Rusland. Het rapport over de Russische invloed op de Amerikaanse verkiezingen, dat afgelopen vrijdag door de inlichtingendiensten werd gepresenteerd, bevat nog een geheime bijlage van twee pagina's waarin over de compromitterende informatie wordt gesproken. Overheidsfunctionarissen zouden dat tegenover onder meer CNN en de Washington Post hebben bevestigd. Lees ook: In de storm over Trump nog één keer ‘Yes, we can’ De informatie zou afkomstig zijn van een voormalig medewerker van de Britse inlichtingendienst M16. Die zou nu als consultant werkzaam zijn en opdracht hebben gekregen van tegenstrevers van Trump bij de Republikeinse voorverkiezingen. De FBI heeft de achtergrond van deze Brit nagetrokken en de door hem opgestelde memo's zouden als 'betrouwbaar' zijn geclassificeerd. Donald Trump heeft nog niet officieel op het nieuws gereageerd. Wel tweette hij afgelopen nacht dat er een politieke heksenjacht op hem gaande zou zijn: realDonaldTrump Donald J. Trump FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! 11 januari 2017 @ 01:19

Aankomend minister van Justitie stevig verhoord Jeff Sessions, door Donald Trump voorgedragen als minister van Justitie, heeft tijdens de eerste dag van de hoorzitting in de Senaat, die zijn benoeming goed moet keuren, flink wat kritische vragen gekregen. De kans is klein dat zijn benoeming niet wordt goedgekeurd, aangezien de Democraten een minderheid vormen in de Senaat, maar Sessions moest zich flink inspannen. Sessions is een 69-jarige senator uit Alabama. Hij moest zich onder meer verweren tegen kritiek dat hij er racistische denkbeelden op na houdt. In 1986 werd Sessions afgewezen als federale rechter omdat hij racistische taal gebezigd zou hebben en over de Ku Klux Klan zou hebben gezegd dat ze "best oké waren, totdat ik erachter kwam dat ze wiet roken". Sessions ontkende tegenover de Senaatscommissie stellig een racist te zijn en zei te walgen van de Ku Klux Klan en zijn ideologie. De aankomend minister van Justitie staat bekend om zijn streng-conservatieve denkbeelden. Er werd hem daarom onder meer gevraagd naar zijn mening over de abortuswet en het homohuwelijk. Hij zei tegen beide te zijn, maar als minister de wet wel te zullen respecteren. Over het plan van Donald Trump om moslims uit de VS te weren zei Sessions daar geen voorstander van te zijn: "Ik geloof niet dat moslims als religieuze groep de toegang tot de VS moet worden ontzegd." Hij zei ook tegen het gebruik van waterboarding te zijn. Donald Trump noemde die marteltechniek in zijn campagne nog een effectief middel. "Waterboarden is ongepast en illegaal", aldus Sessions. Over een eventuele vervolging van Hillary Clinton vanwege haar e-mailschandaal vertelde Sessions dat hij daar als minister niet bij betrokken zou zijn. Als zou blijken dat Donald Trump of zijn familie strafrechtelijke overtredingen hebben begaan zei Sessions dat ze dan vervolgd zouden moeten worden. Sessions liet zich desgevraagd ook uit over Donald Trump omstreden opmerkingen dat hij vrouwen "by the pussy" heeft gegrepen. Op de vraag of vrouwen zonder toestemming bij de genitaliën grijpen gelijkstaat aan seksueel misbruik antwoordde Sessions: "Uiteraard is het dat." Bij de hoorzitting waren ook demonstranten aanwezig. Zij schreeuwden: "Geen Trump, geen Ku Klux Klan, geen racistisch Amerika". De hoorzitting gaat woensdag verder. Demonstranten tegen Sessions bij de hoorzitting van de Senaat. Foto Chip Somodevilla / AFP

Trump wil gelijk af van Obamacare De Republikeinen moeten niet wachten om te stemmen om de Affordable Care Act, beter bekend als Obamacare, in te trekken. Dat vindt Donald Trump, zo meldt The New York Times. De aankomend president wil niet zoals een aantal Republikeinse partijgenoten wachten op een alternatief totdat de wet wordt ingetrokken. Trump: "We moeten tot actie overgaan. Obacamare is desastreus." Volgens Trump kan Obamacare volgende week al verleden tijd zijn. Een vervangende wet moet "heel snel of gelijktijdig" aangenomen worden. Trump noemt een periode van weken om tot vervanging van Obamacare te komen "een lange periode". Enkele Republikeinen denken echter wel twee of drie jaar nodig hebben om samen met Democraten tot een volwaardig nieuw systeem te kunnen komen. Ook Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de de facto leider van de Republikeinen, wil van Obamacare af, maar vindt dat de tijd genomen moet worden voor een alternatief. Daarbij noemde hij geen tijdsperiode. Trump zegt tegen The New York Times dat ook Democraten mee moeten werken: "Ik denk dat de Democraten Obamacare zouden moeten willen intrekken. Ze kunnen er niet mee leven en het intrekken en vervangen moet samengaan."

Trump spreekt af met prominent vaccinatiescepticus Een opvallende afspraak, die Trump voor dinsdag in zijn agenda heeft staan. Hij ziet die dag namelijk Robert F. Kennedy Jr. Kennedy is een prominent figuur in de Amerikaanse anti-vaccinatiebeweging, die de omstreden - en door de wetenschap weerlegde - theorie propageert dat vaccinaties bij kinderen autisme veroorzaakt. Tijdens en voor zijn presidentscampagne heeft Trump zich meermaals positief uitgelaten over het verband tussen autisme en het krijgen van een prik. "Je neemt zo'n prachtig klein kind, en dan pomp je - ik bedoel, het lijkt alsof het bedoeld is voor een paard, niet voor een kind", zei Trump tijdens een debat in september 2015. Of neem de tweet die hij in 2014 postte: "Als ik president zou zijn, zou ik me hard maken voor gepaste vaccinaties maar ik zou eenmalige, grote shots die een klein kind niet aankunnen niet toestaan - AUTISME." If I were President I would push for proper vaccinations but would not allow one time massive shots that a small child cannot take - AUTISM. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2014 Een medewerker van Trumps team heeft tegenover website Politico bevestigd dat bij de afspraak tussen de aankomend president en Kennedy inderdaad vaccinaties een van de gespreksonderwerpen is. Dit schrijft onze correspondent Guus Valk op Twitter over de afspraak: Robert Kennedy jr., die gelooft dat vaccinaties leiden tot autisme, is door Trump gevraagd een vaccinatiecommissie voor te zitten. — Guus Valk (@apjvalk) January 10, 2017 Voorspelling: vaccinaties worden in VS een identiteitskwestie, zoals klimaat nu al. Politiek clubgevoel gaat zwaarder wegen dan wetenschap. — Guus Valk (@apjvalk) January 10, 2017

Trump vindt nog steeds dat Mexico voor de muur moet betalen; Mexico zegt nee De 'oneerlijke media' zeggen dat Mexico niet voor een muur langs de grens gaat betalen, maar dat gaat het land dus wel doen. Op de lange termijn zullen de Mexicanen de Verenigde Staten terugbetalen. Dat zegt althans Donald Trump in een tweet op maandagavond. realDonaldTrump Donald J. Trump Dishonest media says Mexico won't be paying for the wall if they pay a little later so the wall can be built more quickly. Media is fake! 9 januari 2017 @ 04:05 De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Luis Videgaray Caso, reageerde afwijzend. Mexico zal "echt niet" gaan betalen voor de muur, aldus Videgaray op de Mexicaanse televisie. Vorige week sprak Vicente Fox Quesada, de voormalige president van Mexico, zich hard uit over de grensmuur van Trump. Hij tweette dat hij 'niet voor die muur gaat betalen'. VicenteFoxQue Vicente Fox Quesada TRUMP, when will you understand that I am not paying for that fucken wall. Be clear with US tax payers. They will pay for it. 6 januari 2017 @ 21:18 Fox voegde daaraan toe, "U verloor de verkiezingen met bijna 3 miljoen stemmen. Bent u wel een rechtmatige president?" De vicegouverneur van de staat Californië, Gavin Newsom, is ook niet blij met het plan van Trump en gaf op dinsdag in een interview op de podcast This Golden State aan te denken aan een rechtszaak om de bouw van de muur te stoppen. Dat zou via het milieurecht kunnen.

Abbas roept Trump op: verplaats ambassade niet naar Jeruzalem De Palestijnse president Mahmoud Abbas. Foto: Hazem Bader / AFP De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft Donald Trump maandag opgeroepen de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv niet te verplaatsen naar Jeruzalem. Volgens Abbas zou een verhuizing desastreus zijn voor het vredesproces, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. In een officiële brief aan de pas verkozen president stelt Abbas dat een mogelijke tweestatenoplossing en de stabiliteit en veiligheid in de hele regio door een verhuizing in gevaar worden gebracht. Trump liet tijdens zijn verkiezingscampagne weten de ambassade naar Jeruzalem over te willen brengen. Dit zou een controversiële stap zijn omdat zowel Israël als Palestina een territoriale claim op Jeruzalem hebben. De VS hebben Jeruzalem nooit erkend als hoofdstad van Israël. Abbas stuurde ook brieven naar staatshoofden van onder meer Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk om hen te vragen een verhuizing niet te steunen.

'Trump benoemt schoonzoon tot belangrijke adviseur' Jared Kushner. Foto: Carolyn Kaster / AP Donald Trump gaat zijn schoonzoon Jared Kushner benoemen tot senior advisor, een belangrijke politiek adviseur van de president. Dat melden diverse Amerikaanse media maandag, waaronder NBC News. De 35-jarige echtgenoot van Ivanka Trump speelde een belangrijke rol in de verkiezingsoverwinning en in het overgangsteam, schreef NRC-redacteur Emilie van Outeren eerder: "Kushner geldt als architect van Trumps digitale campagne en schreef speeches. Hij zou vooral belangrijk zijn geweest in de diplomatieke contacten met de Republikeinse partij, het ontslag van Trumps eerste campagnemanager, Corey Lewandowski, en in het selecteren van running mate Mike Pence."

Moskou ontkent opnieuw beïnvloeden Amerikaanse verkiezingen Wederom ontkent Rusland dat het pogingen heeft ondernomen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Beschuldigingen daarvan doen denken aan "een heksenjacht", zo zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov maandag. De uitlatingen van Peskov zijn een reactie op een onderzoeksrapport (pdf) dat de Amerikaanse inlichtingendiensten voor het weekend publiceerden. Daarin werd minutieus uiteengezet hoe de Russische president Poetin hackers persoonlijk opdracht had gegeven om Hillary Clinton zo veel mogelijk in diskrediet te brengen bij Amerikaanse kiezers. icontherecord IC on the Record Declassified Intelligence Community Assessment of Russian Activities and Intentions in Recent U.S. Elections: https://t.co/q4DYMUAibt 6 januari 2017 @ 20:46 https://icontherecord.tumblr.com/post/155494946443/odni-statement-on-declassified-intelligence Volgens Peskov worden in het rapport geen nieuwe bewijzen gepresenteerd. Het is niet de eerste keer dat Rusland ontkent de stembusgang te hebben beïnvloed. Trump ontkende tot voor kort dat Russische hackers zijn overwinning mede mogelijk hebben gemaakt. Zondag zei de Republikein echter dat hij de Russische rol bij de hacks aanvaardt. Lees ook: Trump is immuun voor Russische hacks Peskov zei dat na de inauguratie van Trump op 20 januari er een datum geprikt wordt waarop Trump en Poetin elkaar ontmoeten. Hoewel de Russisch-Amerikaanse betrekkingen de afgelopen jaren kelderden tot een dieptepunt, zijn Poetin en Trump erg positief over elkaar. Beide politici hebben gezegd de onderlinge betrekkingen te willen verbeteren.

General Motors gaat zijn productie niet aanpassen Alle kritiek van Trump ten spijt, is autoproducent General Motors (GM) niet van plan zijn productie van kleinere voertuigen naar de Verenigde Staten te verplaatsen. De directeur van het bedrijf, Mary Barra, zei dat zondagavond tegenover AP. GM kwam vorige week onder druk te staan na een kritische tweet van Trump. De aankomend president dreigde in een tweet met het heffen van een fikse invoerbelasting als de autoproducent zijn productie in Mexico - waar de lonen lager zijn - zou doorzetten. Ford kreeg dezelfde kritiek en besloot om af te zien van zijn plannen. realDonaldTrump Donald J. Trump General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! 3 januari 2017 @ 12:30 Volgens GM-directeur Barra moeten keuzes over productie in de auto-industrie twee tot vier jaar van te voren gemaakt worden. Het heeft op de korte termijn dus volgens haar niet zo veel zin de fabrieken weer in de VS te zetten. Bovendien importeert GM slechts een klein aantal auto's vanuit Mexico, zegt Barra - die overigens onderdeel vormt van een groep directeuren die de komende vier jaar economisch advies aan Trump gaat geven.

Boris Johnson op bezoek bij team Trump De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is in New York aangekomen voor een ontmoeting met belangrijke adviseurs van Donald Trump. Johnson zal een ontmoeting hebben met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, en Steve Bannon, de belangrijkste strategisch adviseur van Trump. Mogelijk zal Johnson Trump ook zelf ontmoeten. De reis van Johnson is onaangekondigd. Zaterdag tweette Trump nog uit te zien naar een ontmoeting met de Britse premier May in de lente. Daarbij noemde hij de relatie tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk "zeer bijzonder". realDonaldTrump Donald J. Trump I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special! 8 januari 2017 @ 02:07 Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover de BBC zal de ontmoeting gaan over "de relatie tussen het VK en de VS en andere zaken op het gebied van buitenlands beleid". Maandag zal Johnson doorreizen naar Washington waar hij onder meer Paul Ryan, de de facto leider van de Republikeinen, zal ontmoeten.

Obama: presidentschap is geen familiebedrijf Het presidentschap van de Verenigde Staten moet je op een andere manier beheren dan een familiebedrijf. Dat advies geef Barack Obama zijn opvolger Donald Trump mee, in een interview met nieuwszender ABC. "Er is ook een verschil tussen campagnevoeren en regeren, dus wat Trump moet beseffen op het moment dat hij ingezworen is, is dat hij dan aan het hoofd staat van 's werelds grootste organisatie", aldus Obama. Obama deed zijn uitspraken in het programma This Week. Daarin sprak hij zich uit over zijn band met Trump, de Russische hacks en blikte hij terug op presidentschap. Hij raadt Trump aan "een sterke band" op te bouwen met de inlichtingendiensten. Volgens hem moeten Republikeinen en Democraten gezamenlijk tegen Rusland optrekken: "Wij zitten in hetzelfde team. Vladimir Poetin niet." Het is volgens Obama duidelijk dat de Russen probeerden zich te mengen in de Amerikaanse verkiezingen. "We moeten oppassen dat dat niet ook gebeurt bij onze NAVO-bondgenoten." Over zijn relatie met Trump zei Obama dat hoewel beide mannen veel van elkaar verschillen, ze een groot zelfvertrouwen delen: "Dat is waarschijnlijk een voorwaarde om het ambt uit te kunnen oefenen." Hun gesprekken zijn hartelijk en Trump staat open voor zijn suggesties, zegt Obama. Obama heeft Trump ook aangesproken op zijn twittergedrag: "Als hij eenmaal president is, zullen kapitaal- en financiële markten en mensen over de hele wereld hem heel serieus nemen, op een manier die nu nog niet het geval is." Bekijk hier het hele interview

Stafchef: Trump accepteert conclusie Russische betrokkenheid hacks Donald Trump aanvaardt de conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland geprobeerd heeft met cyberaanvallen de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Dat heeft zijn aankomende stafchef Reince Priebus zondag in het tv-programma Fox New Sunday gezegd. Ook zal Trump wellicht actie ondernemen tegen Rusland, zei Priebus, op basis van advies van de inlichtingendiensten. Priebus: "Hij accepteert dat in dit specifieke geval Russische entiteiten achter de aanval zaten, dus dat is geen issue." Na een veiligheidsbriefing met inlichtingendiensten op vrijdag zei Trump voor het eerst dat Rusland mogelijk bij hacks van de Democratische partij betrokken was. Volgens Trump was het echter uitgesloten dat die hacks de verkiezingen hebben beïnvloed. En, zo twitterde hij later, het was vooral aan de slechte beveiliging van de Democratische partij te wijten dat er überhaupt gehackt kon worden. realDonaldTrump Donald J. Trump Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense! 7 januari 2017 @ 03:53

Bij elke tweet van Trump een waarschuwing Een verkoopadvies van analisten kan de beurskoers van je bedrijf flink doen dalen. Maar als Donald Trump over je twittert, dan is dat ook niet bepaald gunstig. Zo verloren Toyota, Ford en General Motors de afgelopen dagen aan waarde na een waarschuwing van de aanstaande president: óf een fabriek in de VS, óf een torenhoge invoerbelasting. triggerfinance Trigger Don't miss out on this presidential trigger 💥 https://t.co/8Nrcll2k53 4 januari 2017 @ 13:34 Geen wonder dus dat beleggers waarde hechten aan wat de zakenman sinds zijn verkiezing in november allemaal op het microblog deelt. Een Amerikaanse mobiele applicatie voor beleggers – Trigger – haakte daarop in en komt met een Trump-alarm: schrijft Trump op twitter over aandelen die jij bezit, dan krijg je een melding. Op een blog schrijven de makers van de telefoonapp: “Hoewel het geen verrassing is dat Trump actief twittert sinds zijn verkiezingsoverwinning had niemand verwacht dat één enkele tweet miljarden dollars aan marktwaarde van grote bedrijven kan vernietigen.” Met behulp van de ‘Trump Trigger’ hoeven beleggers echter niet de hele dag naar de tijdlijn van de nieuwe Amerikaanse president te kijken. Voorlopig meldt de applicatie wel alleen dát Trump heeft getwitterd over een van je fondsen, niet of de waarde van je aandelen daardoor omhoog of juist omlaag gaat.

Poetin probeerde verkiezingen VS te beïnvloeden Vrijdag maakten de inlichtingendiensten in de Verenigde Staten een rapport openbaar over hoe Rusland zich in de Amerikaanse verkiezingsstrijd heeft gemengd. De Russische president Poetin heeft een “campagne” opgezet om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden, aldus de inlichtingendiensten. Het doel van Rusland was het publieke vertrouwen in het Amerikaanse democratische proces te ondermijnen, presidentskandidaat Hillary Clinton zwart te maken en haar verkiesbaarheid te schaden. De diensten zijn er van overtuigd dat Rusland verantwoordelijk is voor het hacken van zowel de Democraten als de Republikeinen. Door alleen de Democratische mails te lekken, probeerden ze de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Vrijdag werd aankomend president Donald Trump van de resultaten op de hoogte gebracht. Voor het eerst erkende Trump in een verklaring dat Rusland mogelijk betrokken is bij hacks die de Democratische Partij hebben geraakt. Wel benadrukte hij dat de hacks niet van invloed zijn geweest op de verkiezingsuitslag. Verder liet Trump weten een team te zullen samenstellen dat binnen negentig dagen met een plan moet komen om cyberaanvallen tegen te gaan. Later in de nacht van vrijdag op zaterdag twitterde Trump niettemin dat de Democratische Partij het vooral aan zichzelf te danken heeft gehackt te zijn. Trump verwijt de partij in zijn tweet "grote nalatigheid". realDonaldTrump Donald J. Trump Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense! 7 januari 2017 @ 03:53 Lees ook: Poetin probeerde verkiezingen VS te beïnvloeden

Biden tegen Trump: doe eens volwassen Donald Trump moet zich “niet aanstellen” en zich “als een volwassene gaan gedragen” nu hij bijna wordt ingezworen als president. Dat zei de huidige vicepresident Joe Biden donderdagnacht in een vraaggesprek bij een actualiteitenprogramma op de Amerikaanse publieke televisie (PBS). Biden reageerde op het verwijt van Trump dat de regering-Obama de overdracht van de macht tegenwerkt. realDonaldTrump Donald J. Trump Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! 28 december 2016 @ 14:07 De vicepresident liet weten zich niet te herkennen in de kritiek van de aanstaande president, die eind vorig jaar twitterde dat de transitie niet zo soepel verliep als hij had verwacht. “Je bent president”, aldus Biden in het televisieprogramma. “Je moet nu iets gaan doen. Laat eens zien wat je kan.” Ook zei Biden dat het “gevaarlijk” is dat Trump regelmatig de veiligheidsdiensten openlijk bekritiseert. De aanstaande president heeft de resultaten van hun onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezing meermaals in twijfel getrokken. Volgens Biden is kritisch zijn op veiligheidsdiensten niet verboden, maar Trump claimt dat hij meer weet dan de diensten. “Dat is zoiets als zeggen dat je meer van natuurkunde weet dan je natuurkunde-professor.”

Ook Toyota nu onder vuur om fabriek Mexico Na Ford en General Motors heeft Donald Trump zijn vizier opnieuw op een autofabrikant gericht vanwege plannen voor een nieuwe fabriek in Mexico. Ook Toyota kan een “flinke invoerbelasting” verwachten als het auto’s voor de Amerikaanse markt buiten de Verenigde Staten gaat bouwen, zo kondigde de zakenman vrijdag op Twitter aan. realDonaldTrump Donald J. Trump Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. 5 januari 2017 @ 18:14 Toyota wil een nieuwe productielocatie bouwen in Mexico, waar een vernieuwde versie van het model Corolla in elkaar gezet moet gaan worden. De fabriek moet in 2019 in gebruik worden genomen, zo liet het bedrijf al in 2015 weten. “Geen sprake van”, twitterde Trump. “Of een fabriek in de VS of een flinke invoerbelasting”. Belasting van 35 procent Eerder dreigde Trump al tegenover Ford en GM met een invoerbelasting van 35 procent op kleinere auto’s, als beide bedrijven die in Mexico zouden blijven bouwen. Ford besloot woensdag om die reden af te zien van hun plannen. Volgens Reuters bouwen bijna alle autofabrikanten hun kleinere modellen in Mexico, omdat ze daar flink kunnen besparen op lonen. Auto's van het model Corolla rollen van de band in een Amerikaanse fabriek. Foto Toyota Toyota gaat in een reactie niet inhoudelijk in op het dreigement van Trump, maar liet weten dat de werkgelegenheid in de VS niet afneemt door de nieuwe fabriek in Mexico. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen bijna 22 miljard dollar (20,7 miljard euro) geïnvesteerd in de VS. Toyota heeft tien Amerikaanse productielocaties 1.500 autowinkels, waar in totaal 136.000 mensen werken.

Betogers welkom bij inauguratie Trump Bij de inhuldiging van Donald Trump als president krijgen demonstranten de ruimte om hun onvrede te laten horen. Rond de National Mall in Washington worden op 20 januari aparte vakken vrijgemaakt voor betogers. Dat liet de National Park Service – de organisatie die ruimte waar de inauguratie plaatsvindt beheert – donderdagnacht aan persbureau Reuters weten. De National Mall in Washington. Foto Saul Loeb / AFP Om te demonstreren hebben groepen toestemming nodig van de federale instantie. Volgens de beheerder van de openbare ruimte hebben meer dan dertig groepen zo’n verzoek ingediend. Een aantal van die groepen vond dat ze te lang moesten wachten op goedkeuring en dreigde met een rechtszaak. Een woordvoerder van de National Park Service liet daarop weten dat ze toestemming gaan krijgen. Volgens een schatting van persbureau Reuters komen er over twee weken meer dan 900.000 Amerikanen naar de Mall, het gebied tussen het Capitool en de Washington Monument, om hun onvrede over Trump te laten horen. Ze komen onder meer betogen tegen de plannen van de aanstaande president om een muur op de grens met Mexico te bouwen en illegale immigranten het land uit te zetten.