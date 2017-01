‘Obama’s gaan van het Witte Huis naar deze villa’

Aangezien het Witte Huis in de nabije toekomst een nieuwe presidentiële bewoner krijgt, werd er al druk gespeculeerd over de toekomstige woning voor de familie Obama. Verschillende Amerikaanse media, waaronder CNN, melden dat de president en zijn vrouw Michelle voor dit elegante optrekje in Washington D.C. hebben gekozen.

Het onbescheiden pand staat in Kalorama, een deftige wijk in de buurt van het Witte Huis. De woning uit 1928 telt negen slaapkamers, achteneenhalf badkamers en een mooie binnentuin. In 2014 werd de villa verkocht voor meer dan vijf miljoen dollar. CNN schrijft dat de Obama’s het huis gaan leasen van Joe Lockhart, ooit de woordvoerder van de president Bill Clinton en nu topman binnen de Amerikaanse National Football League (NFL).

Op de site van de makelaar valt te lezen dat er in de vier verdiepingen, drie haardstedes te vinden zijn. De Obama’s kunnen acht tot tien auto’s kwijt in hun privéparkeerplaats.

Het is bijzonder dat de presidentiële familie in Washington D.C. wil blijven, meestal verlaten voormalige presidenten de stad. Volgens NBC Washington zien de buurtbewoners de komst van de Obama’s helemaal zitten. “Ze zouden er meteen tussen passen”, aldus een buurtbewoner.

Of het Trump, Clinton of misschien toch Sanders wordt, weet nog niemand. De nieuwe presidentiële familie hoeft in ieder geval niet te vrezen voor ruimtegebrek in het Witte Huis. Het telt 132 kamers, waaronder 35 badkamers en zestien woon- of gastkamers. Voor het overschilderen van het Witte Huis zou volgens schattingen ruim 2100 liter witte verf nodig zijn.